Польша не причастна к подрыву "Северного потока", - вице-премьер Гавковский

В Польше отрицают какую-либо причастность к подрыву газопровода "Северный поток".

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Он отрицает, что Польша с Украиной повредили газопровод "Северный поток".

Ранее газета Die Welt опубликовала интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом, который заявил, что атака на "Северный поток" произошла при поддержке Польши. По его словам, Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

Гавковский заявил, что эти сообщения были "инспирированы Москвой" и направлены на дестабилизацию стран-членов НАТО.

"Я считаю, что это звучит как российская дезинформация. Или их на это вдохновили, или они осознают, что это ведет к расколу в НАТО. По моему мнению, все указания, которые указывают, откуда возникли проблемы с "Северным потоком", идут из Москвы", - сказал министр.

"Польша ни в чем не участвовала. Надо сказать, что это ложь", - добавил он.

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ

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