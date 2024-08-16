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Новости
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Польша не причастна к подрыву "Северного потока", - вице-премьер Гавковский

У Польщі заперечили причетність до підриву Північного потоку

В Польше отрицают какую-либо причастность к подрыву газопровода "Северный поток".

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Он отрицает, что Польша с Украиной повредили газопровод "Северный поток".

Ранее газета Die Welt опубликовала интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом, который заявил, что атака на "Северный поток" произошла при поддержке Польши. По его словам, Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

Гавковский заявил, что эти сообщения были "инспирированы Москвой" и направлены на дестабилизацию стран-членов НАТО.

"Я считаю, что это звучит как российская дезинформация. Или их на это вдохновили, или они осознают, что это ведет к расколу в НАТО. По моему мнению, все указания, которые указывают, откуда возникли проблемы с "Северным потоком", идут из Москвы", - сказал министр.

"Польша ни в чем не участвовала. Надо сказать, что это ложь", - добавил он.

Также читайте: Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался отменить его после вмешательства ЦРУ, - WSJ

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ

Читайте также: Взрывы на "Северных потоках": Россия потребовала от Запада "соблюдения международных обязательств"

Автор: 

Польша (8405) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
Вчора була новина про статью в The Wall Street Journal із фантастичною історію про підрив Північного потоку Залужим і його людьми.

Виявляється, власник цього видання Руперт Мердок кілька місяців тому одружився ні екс-тещі Абрамовича. Там, де крутяться каZапи і каZапки, рано чи пізно починає лізти українофобія і кремлівські фейки.

Олені Жуковій 67 років, Мердоку 93 года, для него это уже пятый брак.

По данным американских таблоидов, Мердок и Жукова познакомились благодаря дружбе дочери Елены, бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с третьей женой медиамагната Венди Денг.

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16.08.2024 10:56
+3
що "хЕрої-рольніки" ? сцикотно?
це вам не зерно з вагонів на землю висипати.
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16.08.2024 10:46
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що "хЕрої-рольніки" ? сцикотно?
це вам не зерно з вагонів на землю висипати.
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16.08.2024 10:46 Ответить
Ще один захисник агрохолдингів?
Може треба платити орендну платню за землю як в Польщі? Тоді не буде таких перекосів в ціні, ніхто не буде демпінгувати, висипати зерно...
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16.08.2024 10:54 Ответить
маже ляхи будуть працювати за такі зарплати як ураїнці і тоді не буде перекосів у ціні?
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16.08.2024 14:41 Ответить
Воно щей дурне
А чому українці мають працювати за зарплатню в 4 рази меншу від польської? Чим ми гірші?
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16.08.2024 19:16 Ответить
Хто підірвав газопроводи дав аналітику Володимир Мілов, колишній замміністра енергетики РФ. https://www.youtube.com/watch?v=8ARsaUSkr0g
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16.08.2024 10:52 Ответить
В цьому випадку нє_такой_уZкій правий і правильно нагадує про навчання військових кораблів Мордору.

"За несколько дней до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия, возможно, находились российские военные суда, пишет в субботу, 25 марта, немецкий новостной портал t-online.

Журналисты издания пришли к такому выводу, проведя https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100144520/nord-stream-sabotage-sprengte-russland-die-pipeline-putin-auf-der-spur.html расследование , в котором опирались на информацию, полученную от источников в структурах безопасности, а также на открытые данные. По их сведениям, эти корабли были оснащены оборудованием для установки взрывных устройств............"

https://www.dw.com/ru/pered-vzryvami-na-severnyh-potokah-tuda-napravlalis-*******-suda-rf/a-65119895
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16.08.2024 11:23 Ответить
Вчора була новина про статью в The Wall Street Journal із фантастичною історію про підрив Північного потоку Залужим і його людьми.

Виявляється, власник цього видання Руперт Мердок кілька місяців тому одружився ні екс-тещі Абрамовича. Там, де крутяться каZапи і каZапки, рано чи пізно починає лізти українофобія і кремлівські фейки.

Олені Жуковій 67 років, Мердоку 93 года, для него это уже пятый брак.

По данным американских таблоидов, Мердок и Жукова познакомились благодаря дружбе дочери Елены, бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с третьей женой медиамагната Венди Денг.

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16.08.2024 10:56 Ответить
Залужний прокоментував https://www.wsj.com/world/europe/nord-stream-pipeline-explosion-real-story-da24839c WSJ цю інформацію, https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/15/7470475/ повідомляє "УП".

У текстовому листуванні з виданням Залужний відповів, що йому нічого не відомо про операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Також він додав, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

У розслідуванні WSJ йдеться, що "президент України Володимир Зеленський спершу усно схвалив план операції, однак коли ЦРУ звернулося до нього з проханням зупинити операцію, він наказав її припинити. Зеленський передав вказівку Залужному, але той проігнорував наказ".

Юрій Швець про дезу і кому це вигідно.

https://www.youtube.com/watch?v=ciLd763pDNk
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16.08.2024 11:04 Ответить
В свете всего в чем наобвиняли Украину "партнеры", повезло что немцы мягкозадые хомячки, а не какие-нибудь поляки.
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16.08.2024 10:59 Ответить
Не вірю жодному слову, це якесь "ІПСіще", на голову не налазить. Або представники шапітолію тоді так захопились оббріхуванням Залужного, що ця брехня вийшла з під контролю і зажила своїм життям.
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16.08.2024 14:19 Ответить
 
 