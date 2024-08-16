Польща не причетна до підриву "Північного потоку", - віцепрем’єр Гавковський

У Польщі заперечили будь-яку причетність до підриву газопроводу "Північний потік".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Він заперечив, що Польща із Україною пошкодили газопровід "Північний потік".

Раніше газета Die Welt опублікувала інтерв'ю із колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом, який заявив, що атака на "Північний потік" відбулася за підтримки Польщі. За його словами, Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

Гавковський заявив, що ці повідомлення були "інспіровані Москвою" і спрямовані на дестабілізацію країн-членів НАТО.

"Я вважаю, що це звучить як російська дезінформація. Або їх на це надихнули, або вони усвідомлюють, що це веде до розколу в НАТО. На мою думку, всі вказівки, які вказують, звідки виникли проблеми з "Північним потоком", йдуть з Москви", – сказав міністр.

"Польща ні в чому не брала участі. Треба сказати, що це брехня", – додав він.

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Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ

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