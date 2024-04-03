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Новини
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Вибухи на "Північних потоках": Росія зажадала від Заходу "дотримання міжнародних зобов’язань"

північний

Генпрокуратура Росії звернулася до країн Заходу із проханням дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо здійснення правосуддя під час розслідування вибухів на газогонах "Північного потоку" і "терористичних актів" в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Росі демонструє розчарування безрезультатністю розслідувань деяких іноземних держав щодо вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи.

Читайте: The Washington Post: Атаку на "Північні потоки" координував український полковник ССО Червінський. Сам полковник це заперечив

Данія припинила своє розслідування в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Генпрокурор РФ заявляє, що листи були надіслані до Франції, Німеччини, США та на Кіпр. Відправити їх у відомстві вирішили після того, як російські законодавці і громадські діячі звернулися з проханням надати інформацію про розслідування.

У листах йдеться про можливу причетність окремих осіб і організацій до організації та фінансування деяких терористичних актів у Росії, а також вибухів на газопроводі "Північний потік".

Також читайте: Швеція припинила розслідування підриву "Північних потоків" через відсутність юрисдикції

У звіті прямо не згадується напад на московський концертний зал минулого місяця, коли загинуло понад 140 людей.

Росія і Захід звинувачують один одного у вибухах на газопроводі. Обидві сторони заперечують свою причетність.

Кремль назвав ситуацію з розслідуванням "близькою до абсурду".

Автор: 

розслідування (2265) росія (64871) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
Терористи зговорили про міжнародне право?
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03.04.2024 12:57
+6
Росія іде за своїм воєнним кораблем нах.
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03.04.2024 12:44
+5
Все через толерантне і навіть дружне ставлення того ж заходу до кацапів після 2-років загарбницької війни і геноциду Українців. Скоро відшкодування за знищенні танки та піхоту в Україні будуть вимагати і за обісраний ліфт десь в подмосковье
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03.04.2024 12:46
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Зараз ще Україну припишуть як цапа відбувайла, для поліпшення торгових відносинах з РФ
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03.04.2024 12:40 Відповісти
Оленів знову пошлють *****.
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03.04.2024 12:40 Відповісти
Зачекай не спіши бачиш захід знову стає раком до расєї , не все так однозначно.
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03.04.2024 12:41 Відповісти
Гопота вимагає пояснень від потерпілого?
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03.04.2024 12:41 Відповісти
Обіженка расєя. Її ніхто не любить, ***********. А що сталося, як там скрепи не скриплять?
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03.04.2024 12:43 Відповісти
Росія іде за своїм воєнним кораблем нах.
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03.04.2024 12:44 Відповісти
Від спортлото нехай вимагають! Згадали про міжнародні обов'язки. На*уй це туди-за крейсером!
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03.04.2024 12:45 Відповісти
Все через толерантне і навіть дружне ставлення того ж заходу до кацапів після 2-років загарбницької війни і геноциду Українців. Скоро відшкодування за знищенні танки та піхоту в Україні будуть вимагати і за обісраний ліфт десь в подмосковье
показати весь коментар
03.04.2024 12:46 Відповісти
Терористи зговорили про міжнародне право?
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03.04.2024 12:57 Відповісти
Так самі ж підірвали!
Хоча, чого тут дивуватись: це ж расєя!
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Честно говоря, абсолютно абсурдно звучит всё, что звучит из рахи.
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03.04.2024 13:18 Відповісти
Так підароморді не визнають міжнародні правові інстанції та закони.
Нехай подають свої скарги - от *** до кремля
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03.04.2024 13:24 Відповісти
Кацапи вийшли майже з усіх міжнародних домовленностєй а зараз просють Захід дотримуватися міжнародних зобов'язань. І що прикро Захід може повестися на цей абсурд.
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03.04.2024 13:35 Відповісти
Чекайте розслідування, може буде як з МН-17, через 10 років будемо знати, що винна якась камбала та восьминіг.
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03.04.2024 14:07 Відповісти
 
 