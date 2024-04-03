Вибухи на "Північних потоках": Росія зажадала від Заходу "дотримання міжнародних зобов’язань"

Генпрокуратура Росії звернулася до країн Заходу із проханням дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо здійснення правосуддя під час розслідування вибухів на газогонах "Північного потоку" і "терористичних актів" в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Росі демонструє розчарування безрезультатністю розслідувань деяких іноземних держав щодо вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи.

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Данія припинила своє розслідування в лютому після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Генпрокурор РФ заявляє, що листи були надіслані до Франції, Німеччини, США та на Кіпр. Відправити їх у відомстві вирішили після того, як російські законодавці і громадські діячі звернулися з проханням надати інформацію про розслідування.

У листах йдеться про можливу причетність окремих осіб і організацій до організації та фінансування деяких терористичних актів у Росії, а також вибухів на газопроводі "Північний потік".

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У звіті прямо не згадується напад на московський концертний зал минулого місяця, коли загинуло понад 140 людей.

Росія і Захід звинувачують один одного у вибухах на газопроводі. Обидві сторони заперечують свою причетність.

Кремль назвав ситуацію з розслідуванням "близькою до абсурду".