Туск звернувся до ініціаторів та покровителів Північних потоків: Єдине, що ви повинні зробити - попросити вибачення і промовчати
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на розслідування справи про вибухи на Північних потоках закликом до прихильників газопроводів попросити вибачення.
Відповідну заяву він зробив у своєму акаунті в X, передає Цензор.НЕТ.
"Всім ініціаторам і покровителям Північного потоку-1 і Північного потоку-2. Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу – попросити вибачення і промовчати", – написав польський прем’єр.
15 серпня на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.
"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції – і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", – сказав Ганнінг.
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сиділо 3 хохли (2 чоловіка і 1 жінка), пили водку і придумали план знищення північних потоків.
Взяли з собою 900 кг вибухівки і довезли її до труб.
Все було максимально професійно і секретно, тому кожна хвилина подій максимально відома таким газетам як Süddeutsche Zeitung, Die Zeit і ARD. А ще CNN і десятки інших газет.
російських вух у цьому немає, екс август ганнінг брехати не буде. Якісь тупі хохли просто: підірвати труби змогли, але злили кожну хвилину подій на весь світ.
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
Mиф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию.
Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.
В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.
31 августа 2022 "Газпром" действительно прекратил прокачку газа, но в пятницу 2 сентября ее не возобновил под предлогом утечки масла.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше.
Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию.
Як пише "Польське радіо" - коментарі польських топполітиків стосуються заяв колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ауґуста Ганнінґа. Він 15 серпня у розмові з телеканалом Welt TV заявив, що Польща причетна до диверсійної операції з підриву газопроводів "Північний потік".
"Польське радіо" звертає увагу на те, що Ганнінґ очолював розвідку при канцлері Ґергарді Шредері, уряд якого підтримував тісні економічні стосунки з Москвою і дав "зелене світло" будівництву "Північного потоку". Шредер як колишній канцлер входив до наглядової ради консорціуму, який будував "Північний потік". Польща ж від самого початку критикувала цей проєкт. Офіційна реакція Польщі: "Це брехня"
П.С. Я не имею цели преуменьшить помощь Польши, как и любой другой страны, помогавшей, или помогающей Украине. Как и Ваше мнение я считаю абсолютно правомерным, хоть и могу быть с ним не согласен.
Не беремо політику (хто кому хоче підкласти лайна в кишеню), не беремо нічогісінько, окрім техніки:
Отже, відомі факти:
- яхта прогулянкова, 20-ть. футів;
- екіпаж 3-4 людини
Завдання:
- підірвати нитку газопроводу, який розташований на глибині 60-70 метрів і знаходиться в промитій земснарядом траншеї, покритий після укладки, десь 5-7 метровим шаром щебеню і каміння.
Засоби:
- чотири підготовлених (припустимо) дайвери, які знаються на вибуховій справі;
- комплекти костюмів для глибоководних занурень.
- купа балонів з готовою дихальною сумішшю;
- декомпресійна камера, мінімум на двох чоловік;
- додатковий дизель-генератор і компресор для забезпечення роботи декомпресійної камери;
- запас палива для дизель-генератора декомпресійної камери і двигуна яхти (а на таких яхтах це "пердунець" в 35-36 кінських сил і задіяти його як енергетичну станцію не вийде;
- вибухівка (практично одна тона) засоби її доставки (таль, лебідка відповідної потужності);
- апаратура (любительський ехолот не підійде) для моніторингу дна;
- апаратура (інструменти) чим розгрібати шар каменюк в п'ять метрів товщиною, щоб дістатися до труби;
- освітлювальна апаратура, кабелі та ін.
- їжа, медикаменти, питна вода, паруси... бла, бла...
Питання?
- а де це розміщати на двадцятифутовій яхті? Хто в темі і так зрозуміють, хто не в темі погугліть.
- чим все це забезпечувати енергією?
Уявимо неможливе, все помістилось, джерело енергії як у атомного криголама, все працює.
Яхта підходить до місця диверсії, сканує дно, виявила нитку газопроводу... далі що?
- знову ж таки, хто в темі, той розуміє, що стати на якір на такій глибині для яхти цього класу майже неможливо.
- занурились дайвери (схема - пара у воді, всі інші на забезпеченні і страхуванні). Скільки вони можуть працювати при цьому тиску і температурі. Хвилини. А водолазного дзвона немає, та і наявність камери декомпресії під питанням (це важкенна залізяка з товстостінної сталі) і купа апаратури. Не буде декомпресії дайвери загинуть. Проводити декомпресію шляхом повільного підйому - це декілька діб.
Припустимо що цього не було... просто підійшли, надули гумовий понтон, причепили вибухівку і дайвер поступово випускаючи повітря з понтону, доставив вибухівку на дно. Звичайно що ніхто не копав і не перевертав каменюки, просто контейнер поставили зверху. Поставили таймер, дайвер пішов потихеньку нагору, яхта знялась з якоря (уявляєте якірний трос з якорем піднімається біля дайвера і в будь-який момент може його зачепити), пішла самим малим ходом, дайвер теліпається і на ходу проводить декомпресію (фантастика). І ось головне питання, який шанс на успіх? При всіх ризиках. Відсоток-півтора. Більше щасливий випадок. Так ці служби не працюють.
рашка не шкодує видно грошей на пропаганду...
Тобто кацапи самі не вірять в те що це зробила Україна .
Німецькі газові компанії які втратили гроші , на США наїжджати бояться , а гроші їм повернути хоцца ,, тому почали шукати крайнього серед тих на кого наїхати не страшно .
Така формальність, проведена через кримінальне провадження і суд, потрібна для того, щоб фінансові показники газових компаній і банків, які приймали участь у проекті Nord Stream, а значить і їх акції, не впали і не обесцінились.
Українській владі слід серйозно поставитись до висунутих звинувачень німецьких правоохоронних органів та почати боротись в юридичній площині, шоби захиститись від майбутніх позовів зі стягнення шкоди. А для цього, як мінімум потрібно в суді спростувати всі підозри, висунуті щодо громадян України.