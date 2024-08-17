Туск звернувся до ініціаторів та покровителів Північних потоків: Єдине, що ви повинні зробити - попросити вибачення і промовчати

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на розслідування справи про вибухи на Північних потоках закликом до прихильників газопроводів попросити вибачення.

Відповідну заяву він зробив у своєму акаунті в X, передає Цензор.НЕТ.

"Всім ініціаторам і покровителям Північного потоку-1 і Північного потоку-2. Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу – попросити вибачення і промовчати", – написав польський прем’єр.

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15 серпня на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції – і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", – сказав Ганнінг.