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Новости Война
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Дуда и премьер Индии Моди обсудили агрессию РФ против Украины

Дуда та Моді

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Нарендра Моди обсудили российскую войну в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцелярия президента Польши сети Х.

Среди тем переговоров были, в частности, двустороннее сотрудничество, российская агрессия против Украины и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В заметке отмечается, что в прошлом году товарооборот между Польшей и Индией достиг рекордного результата в 5,72 миллиарда долларов. Как подчеркнуто, в последнее время контакты между Польшей и Индией значительно активизировались, а с сегодняшнего дня обе страны объединяет стратегическое партнерство, что создает реальные преимущества для польских предпринимателей.

Также читайте: Индия поддерживает диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине, - Моди

Автор: 

Украина (44912) Дуда (754) Нарендра Моди (43)


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Те, що Захід уникає економічної співпраці з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну, - на руку Індії, оскільки мотивує Москву до ще тісніших зв'язків з Нью-Делі. Крім того, Нью-Делі побоюється, що відчуження Москви Заходом може підштовхнути Росію до зближення з Китаєм, який є головним конкурентом Індії в Азії.

Візит надасть країні унікальну можливість вивчити можливості стратегічного партнерства з Україною, особливо у сфері оборонного виробництва.

Індії потрібні корабельні двигуни для військових кораблів, а також модернізація повітряного транспортного флоту і техніки, особливо енергетичних установок.
Особливо постраждав великий парк військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії, який підлягав модернізації за контрактом 2009 року. Цю модель випускає завод «Антонів». Контракт передбачав модернізацію 40 літаків в Україні та ще 65 під українським керівництвом в Індії. Однак ланцюжок поставок був порушений через відмову Росії від постачання запчастин.
Через це останні п'ять із 40 літаків, які мали модернізувати в Україні, застрягли у Києві, а в Індії процес призупинили через виїзд українських інженерів та дефіцит деталей.
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23.08.2024 01:42 Ответить
Тепер, штучний інтелект спрогнозує. Змінютюся дані і в сра...і.
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23.08.2024 04:12 Ответить
Дуда. Дуда. А як би не
сопілка.
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23.08.2024 04:08 Ответить
Дуда та прем'єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України і розішлися у по своїх справах.
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23.08.2024 07:16 Ответить
 
 