Дуда и премьер Индии Моди обсудили агрессию РФ против Украины

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Нарендра Моди обсудили российскую войну в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцелярия президента Польши сети Х.

Среди тем переговоров были, в частности, двустороннее сотрудничество, российская агрессия против Украины и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В заметке отмечается, что в прошлом году товарооборот между Польшей и Индией достиг рекордного результата в 5,72 миллиарда долларов. Как подчеркнуто, в последнее время контакты между Польшей и Индией значительно активизировались, а с сегодняшнего дня обе страны объединяет стратегическое партнерство, что создает реальные преимущества для польских предпринимателей.

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