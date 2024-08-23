Дуда и премьер Индии Моди обсудили агрессию РФ против Украины
Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Нарендра Моди обсудили российскую войну в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцелярия президента Польши сети Х.
Среди тем переговоров были, в частности, двустороннее сотрудничество, российская агрессия против Украины и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
В заметке отмечается, что в прошлом году товарооборот между Польшей и Индией достиг рекордного результата в 5,72 миллиарда долларов. Как подчеркнуто, в последнее время контакты между Польшей и Индией значительно активизировались, а с сегодняшнего дня обе страны объединяет стратегическое партнерство, что создает реальные преимущества для польских предпринимателей.
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Візит надасть країні унікальну можливість вивчити можливості стратегічного партнерства з Україною, особливо у сфері оборонного виробництва.
Індії потрібні корабельні двигуни для військових кораблів, а також модернізація повітряного транспортного флоту і техніки, особливо енергетичних установок.
Особливо постраждав великий парк військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії, який підлягав модернізації за контрактом 2009 року. Цю модель випускає завод «Антонів». Контракт передбачав модернізацію 40 літаків в Україні та ще 65 під українським керівництвом в Індії. Однак ланцюжок поставок був порушений через відмову Росії від постачання запчастин.
Через це останні п'ять із 40 літаків, які мали модернізувати в Україні, застрягли у Києві, а в Індії процес призупинили через виїзд українських інженерів та дефіцит деталей.
сопілка.