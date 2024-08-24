Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского лидера.
Дуда примет участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.
"Визит президента Дуды в Украину начался. В праздновании 33-й годовщины Независимости Украины принимает участие Президент Республики Польша", - говорится в сообщении.
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+10 Trevo Trow
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+8 Ksenia VB
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+7 Артур Пирожков #156165
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Дякуємо, Польща !
Лицимірству поляків немає меж. Дуда - найкращий представник своєї хитродупої нації.
А критикувати, в Україні вдосталь людей!! РигоАНАЛІВ так вони не памятають, а як когось іншого….
Ну, нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча
проти такої потугу з ЯО не рипнуться ні рашка, ні киташка
"Гей соколи !"
Коли для орківського зерна, яке вкрадене в України закриють бульбасько-орківський кордон?!