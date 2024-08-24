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Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского лидера.

Дуда приїхав до України 24 серпня

Дуда примет участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

"Визит президента Дуды в Украину начался. В праздновании 33-й годовщины Независимости Украины принимает участие Президент Республики Польша", - говорится в сообщении.

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Автор: 

визит (3081) Киев (25518) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+10
В принципі, це добре. Аби не почав знов варнякати про "геноцид" польських окупантів на Волині.
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24.08.2024 10:00
+8
Можливо президент Польщі буде більш щирим у привітанні українців ніж оце бдЗЕ
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24.08.2024 10:19
+7
Потужний жест
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24.08.2024 09:47
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24.08.2024 09:47 Ответить
Дякуємо, пане Анджей !
Дякуємо, Польща !
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24.08.2024 13:33 Ответить
В принципі, це добре. Аби не почав знов варнякати про "геноцид" польських окупантів на Волині.
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24.08.2024 10:00 Ответить
Варнякати про геноцид польських окупантів на Волині то фішка качинського , він її запантенував .
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24.08.2024 11:55 Ответить
Дурість, популізм і лицемірство не патентуються, на превеликий жаль.
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24.08.2024 12:44 Ответить
Радянсько-польський договір про державний кордон(******** українсько-польський кордон ) був підписаний 16 серпня 1945 року ,а до того часу Волинь юридично ,а до вересня 1939- і фактично була територією Польщі згідно мирного договору у Ризі 1921 року ( до речі ,також згідно і Варщавського договору 20 квітня 1920 року між Польщею і УНР) Так що не потрібно памм"я
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24.08.2024 17:36 Ответить
І як перетинав кордон, норм? Мітингувальники не перекривали дорогу?
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24.08.2024 10:04 Ответить
Дякую, шановний пане Президенте Польщі. Мабуть приїхв в Київ, щоб не допустити ракетного обстрілу ворога, бо здається бити по президенту країни, члена НАТО - то самогубство для кацапа, але кацап така потвора, хвора н голову, що його дії непередбачувані.
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24.08.2024 10:18 Ответить
Коричневі лінії діють лише на тих, хто їх малює. Кацапи під Смоленськом весь польський уряд поховали - у відповідь країна НАТО втерлася, проковтнула і почала верещати про "волинську різню".
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24.08.2024 10:44 Ответить
Ви тільки підтвердили мої слова, що Президент Дуда відчуває небезпеку, але їде до України. Про "волинську різню" дійсно говорять, але не всі поляки, про неї більше істерять кацапи, як і про все інше.
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24.08.2024 19:00 Ответить
Можливо президент Польщі буде більш щирим у привітанні українців ніж оце бдЗЕ
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24.08.2024 10:19 Ответить
А потім знову до трампа?
Лицимірству поляків немає меж. Дуда - найкращий представник своєї хитродупої нації.
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24.08.2024 10:27 Ответить
Дякуємо Польщі, за щоденну підтримку і допомогу Українцям!!
А критикувати, в Україні вдосталь людей!! РигоАНАЛІВ так вони не памятають, а як когось іншого….

Ну, нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча
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24.08.2024 10:44 Ответить
Наші вітання.
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24.08.2024 10:46 Ответить
"Выпердаляй" он вряд-ли услышит на улицах Киева.
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24.08.2024 11:34 Ответить
випєрдаляй до польскі до своїх рольніков!
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24.08.2024 12:03 Ответить
На Софійському майдані зараз урочистостості: разом з ЗЕ приймають участь президент Польші і прем"єр Литви....
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24.08.2024 12:12 Ответить
Річ Посполита нова - конфедеративна держава Польщі, України та Литви (+Біларусь в перспективі)
проти такої потугу з ЯО не рипнуться ні рашка, ні киташка

"Гей соколи !"

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24.08.2024 13:39 Ответить
А що індус вже здриснув ?
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24.08.2024 15:25 Ответить
Приїхав представник польських окупантів щоб знову нити про знущання польських окупантів над українцями Волині!
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24.08.2024 12:34 Ответить
ги-ги !
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24.08.2024 14:20 Ответить
Идиот, эти польские оккупанты главные помощники Украины. Без них русня в Киеве была бы.
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24.08.2024 15:46 Ответить
Коли українське зерно знову розсипати будуть і топтати?
Коли для орківського зерна, яке вкрадене в України закриють бульбасько-орківський кордон?!
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24.08.2024 15:29 Ответить
Поляки могут гордится своим Президентом!
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24.08.2024 15:44 Ответить
и сразу в ветке появились боты-провокаторы, пытающиеся разжечь антипольские настроения.
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24.08.2024 17:50 Ответить
Так, бо саме в Україні зараз реєнкорнувався Володимир Великий - це навіть лещенко каже, неможна всяким Байденам, Шольцам, Дудам..... заслоняти сонце - ніякої тіні.
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26.08.2024 07:02 Ответить
 
 