Президент Польши Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского лидера.

Дуда примет участие в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

"Визит президента Дуды в Украину начался. В праздновании 33-й годовщины Независимости Украины принимает участие Президент Республики Польша", - говорится в сообщении.

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