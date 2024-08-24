Прем’єрка Литви Шимоніте: "Разом святкуватимемо перемогу зі світлом, газом і без русні"

У суботу, 24 серпня, премʼєр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте виступила з привітанням у Києві на урочистому заході до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шимоніте українською мовою звернулася до українців, висловила щиру вдячність за захист усього демократичного світу та побажання віри, стійкості й перемоги.

Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день Перемоги обов’язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму, у вільному гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких хоробрі українські захисники й захисниці, які повернуться з передової та з полону", - наголосила вона.

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Очільниця литовського уряду висловила сподівання, що ми разом станемо свідками вироків для всіх, хто скоював нелюдські воєнні злочини проти українського народу і держави, і що перемога України та міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України й для нашого спільного дому – Європи.

"Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо все, аби наблизити перемогу світла над темрявою, добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом - зі світлом, з газом і без русні", - резюмувала прем'єрка Литви.

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