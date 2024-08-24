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Прем’єрка Литви Шимоніте: "Разом святкуватимемо перемогу зі світлом, газом і без русні"

Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте у Києві 24 серпня 2024 року

У суботу, 24 серпня, премʼєр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте виступила з привітанням у Києві на урочистому заході до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шимоніте українською мовою звернулася до українців, висловила щиру вдячність за захист усього демократичного світу та побажання віри, стійкості й перемоги.

Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день Перемоги обов’язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму, у вільному гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких хоробрі українські захисники й захисниці, які повернуться з передової та з полону", - наголосила вона.

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Очільниця литовського уряду висловила сподівання, що ми разом станемо свідками вироків для всіх, хто скоював нелюдські воєнні злочини проти українського народу і держави, і що перемога України та міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України й для нашого спільного дому – Європи.

"Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо все, аби наблизити перемогу світла над темрявою, добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом - зі світлом, з газом і без русні", - резюмувала прем'єрка Литви.

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Автор: 

День Незалежності (701) Литва (2380) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+26
❤️золоті слова❤️
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24.08.2024 15:10
+16
Дякуємо литовським друзям за підтримку і ганьба тупим малоросам які не спроможні вивчити українську мову і до цієї пори послуговуются мовою ворога.
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24.08.2024 15:14
+14
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24.08.2024 15:13
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24.08.2024 15:10 Відповісти
Не плач.
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24.08.2024 15:15 Відповісти
Ти не реаліст, ти дешевий скиглій, такі все програють ще до бою, сміття…
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24.08.2024 15:25 Відповісти
Це не реалізм, а деморалізація українського суспільства.
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24.08.2024 15:29 Відповісти
Деморалізацію суспільства проводить зелена влада своїми діями!
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24.08.2024 15:32 Відповісти
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24.08.2024 15:13 Відповісти
Ще молодий Чак...
Каже усім... нщак!
Прико, що не чути голосу...
Німе кіно...
Зняте на чорно-білу полосу...

Але це і краще...
Невеликі загони....
Укро-русько -говорящі...

Топлять понтони...
Та техніку їх наводящу...
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24.08.2024 15:58 Відповісти
Slove Lietuvai!
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24.08.2024 15:14 Відповісти
Дякуємо литовським друзям за підтримку і ганьба тупим малоросам які не спроможні вивчити українську мову і до цієї пори послуговуются мовою ворога.
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24.08.2024 15:14 Відповісти
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24.08.2024 15:17 Відповісти
З світлом, газом, без русні але з висячим карліком.
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24.08.2024 15:20 Відповісти
Яке гарне словосполучення "без русні". Це повинно бути життєвим кредо для наших дітей, онуків та їхних дітей ї онуків й далі.
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24.08.2024 15:35 Відповісти
Це до першого серіалу від відомої студії. До 2019го теж думали "ніколи знов", і знову люди проголосували за гречку та популіста.
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24.08.2024 16:27 Відповісти
Якби українці обирали з такою ж відповідальністю, як литовці, то давно були б в НАТО та ЄС і жодне свиняче рило б сюди не сунулось!!! А так, то партогеноссе, то батько корупції, то зек з двома ходками, то клоун-україноненависник... Демонстрації "НАТО - нє надо" забулись? Яка була реакція влади на ту сволоту?
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24.08.2024 16:12 Відповісти
А так, звичайно, Литва один з найкращих союзників - хоч і невелика, але горда держава, котра плювати хотіла на всі погрози какцапських глистів!
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24.08.2024 16:15 Відповісти
Дякуємо, Сестро!
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24.08.2024 16:18 Відповісти
Це ще одне підтвердження того,що Литва найвірніший наш союзник,який завжди бажав Україні лише добра. ПиСи. Уявляю,як завиває русня від її слів про русню...
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24.08.2024 16:19 Відповісти
Реальность будет совершенно другой. Но для видосиков пойдет
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24.08.2024 16:31 Відповісти
🇱🇹 + 🇺🇦 = ❤️
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24.08.2024 16:44 Відповісти
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24.08.2024 16:48 Відповісти
 
 