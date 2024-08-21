Прем’єрка Литви Шимоніте відвідає Україну 23 серпня
Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в п'ятницю, 23 серпня, здійснить офіційний візит до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Зазначається, що Шимоніте пробуде в Україні до неділі, 25 серпня.
Порядок денний візиту Шимоніте до Києва поки що не розголошується.
Востаннє прем'єрка Литви відвідувала Україну в листопаді минулого року, де зустрічалася з керівництвом країни та взяла участь у міжнародному форумі, присвяченому питанню українського зерна.
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