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Премьер Литвы Шимоните посетит Украину 23 августа

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте відвідає Україну

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 23 августа, совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Отмечается, что Шимоните пробудет в Украине до воскресенья, 25 августа.

Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.

Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.

Также читайте: Литва готова направить военных инструкторов в Украину, - премьер Шимоните

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