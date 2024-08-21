Премьер Литвы Шимоните посетит Украину 23 августа

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 23 августа, совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Отмечается, что Шимоните пробудет в Украине до воскресенья, 25 августа.

Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.

Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.

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