Премьер Литвы Шимоните посетит Украину 23 августа
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 23 августа, совершит официальный визит в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Отмечается, что Шимоните пробудет в Украине до воскресенья, 25 августа.
Повестка дня визита Шимоните в Киев пока не разглашается.
Последний раз премьер Литвы посещала Украину в ноябре прошлого года, где встречалась с руководством страны и приняла участие в международном форуме, посвященном вопросу украинского зерна.
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