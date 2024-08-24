Премьер Литвы Шимоните: "Вместе будем праздновать победу со светом, газом и без русни"

В субботу, 24 августа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с поздравлением в Киеве на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шимоните на украинском языке обратилась к украинцам, выразила искреннюю благодарность за защиту всего демократического мира и пожелания веры, стойкости и победы.

Я не только надеюсь, я верю, что день Победы обязательно наступит, что мы вместе будем праздновать его в украинском Крыму, в свободном гордом Мариуполе, что украинцы, которые получили приют в Литве, вернутся и отстроят города Донецк и Луганск, что в дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине снова вернутся украинские дети, что обнимут своих близких храбрые украинские защитники и защитницы, которые вернутся с передовой и из плена", - подчеркнула она.

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Глава литовского правительства выразила надежду, что мы вместе станем свидетелями приговоров для всех, кто совершал бесчеловечные военные преступления против украинского народа и государства, и что победа Украины и международный трибунал принесут честный и устойчивый мир для Украины и для нашего общего дома - Европы.

"Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к этой цели. Делаем и в дальнейшем будем делать все, чтобы приблизить победу света над тьмой, добра над злом, победу свободных людей, которую будем праздновать вместе - со светом, с газом и без русни", - резюмировала премьер Литвы.

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