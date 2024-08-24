РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12590 посетителей онлайн
Новости
3 755 23

Премьер Литвы Шимоните: "Вместе будем праздновать победу со светом, газом и без русни"

Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте у Києві 24 серпня 2024 року

В субботу, 24 августа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с поздравлением в Киеве на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шимоните на украинском языке обратилась к украинцам, выразила искреннюю благодарность за защиту всего демократического мира и пожелания веры, стойкости и победы.

Я не только надеюсь, я верю, что день Победы обязательно наступит, что мы вместе будем праздновать его в украинском Крыму, в свободном гордом Мариуполе, что украинцы, которые получили приют в Литве, вернутся и отстроят города Донецк и Луганск, что в дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине снова вернутся украинские дети, что обнимут своих близких храбрые украинские защитники и защитницы, которые вернутся с передовой и из плена", - подчеркнула она.

Читайте: Премьер Литвы Шимоните посетит Украину 23 августа

Глава литовского правительства выразила надежду, что мы вместе станем свидетелями приговоров для всех, кто совершал бесчеловечные военные преступления против украинского народа и государства, и что победа Украины и международный трибунал принесут честный и устойчивый мир для Украины и для нашего общего дома - Европы.

"Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к этой цели. Делаем и в дальнейшем будем делать все, чтобы приблизить победу света над тьмой, добра над злом, победу свободных людей, которую будем праздновать вместе - со светом, с газом и без русни", - резюмировала премьер Литвы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о Дне Независимости: "Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа". ВИДЕО

Автор: 

День Независимости (1196) Литва (2445) Шимоните Ингрида (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
❤️золоті слова❤️
показать весь комментарий
24.08.2024 15:10
+16
Дякуємо литовським друзям за підтримку і ганьба тупим малоросам які не спроможні вивчити українську мову і до цієї пори послуговуются мовою ворога.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:14
+14
показать весь комментарий
24.08.2024 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❤️золоті слова❤️
показать весь комментарий
24.08.2024 15:10 Ответить
Не плач.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:15 Ответить
Ти не реаліст, ти дешевий скиглій, такі все програють ще до бою, сміття…
показать весь комментарий
24.08.2024 15:25 Ответить
Це не реалізм, а деморалізація українського суспільства.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:29 Ответить
Деморалізацію суспільства проводить зелена влада своїми діями!
показать весь комментарий
24.08.2024 15:32 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 15:13 Ответить
Ще молодий Чак...
Каже усім... нщак!
Прико, що не чути голосу...
Німе кіно...
Зняте на чорно-білу полосу...

Але це і краще...
Невеликі загони....
Укро-русько -говорящі...

Топлять понтони...
Та техніку їх наводящу...
показать весь комментарий
24.08.2024 15:58 Ответить
Slove Lietuvai!
показать весь комментарий
24.08.2024 15:14 Ответить
Дякуємо литовським друзям за підтримку і ганьба тупим малоросам які не спроможні вивчити українську мову і до цієї пори послуговуются мовою ворога.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:14 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 15:17 Ответить
З світлом, газом, без русні але з висячим карліком.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:20 Ответить
Яке гарне словосполучення "без русні". Це повинно бути життєвим кредо для наших дітей, онуків та їхних дітей ї онуків й далі.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:35 Ответить
Це до першого серіалу від відомої студії. До 2019го теж думали "ніколи знов", і знову люди проголосували за гречку та популіста.
показать весь комментарий
24.08.2024 16:27 Ответить
Якби українці обирали з такою ж відповідальністю, як литовці, то давно були б в НАТО та ЄС і жодне свиняче рило б сюди не сунулось!!! А так, то партогеноссе, то батько корупції, то зек з двома ходками, то клоун-україноненависник... Демонстрації "НАТО - нє надо" забулись? Яка була реакція влади на ту сволоту?
показать весь комментарий
24.08.2024 16:12 Ответить
А так, звичайно, Литва один з найкращих союзників - хоч і невелика, але горда держава, котра плювати хотіла на всі погрози какцапських глистів!
показать весь комментарий
24.08.2024 16:15 Ответить
Дякуємо, Сестро!
показать весь комментарий
24.08.2024 16:18 Ответить
Це ще одне підтвердження того,що Литва найвірніший наш союзник,який завжди бажав Україні лише добра. ПиСи. Уявляю,як завиває русня від її слів про русню...
показать весь комментарий
24.08.2024 16:19 Ответить
Реальность будет совершенно другой. Но для видосиков пойдет
показать весь комментарий
24.08.2024 16:31 Ответить
🇱🇹 + 🇺🇦 = ❤️
показать весь комментарий
24.08.2024 16:44 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 16:48 Ответить
 
 