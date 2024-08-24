Фон дер Ляйен о Дне Независимости: "Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа". ВИДЕО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила граждан Украины с Днем Независимости.
Об этом она заявила в видеообращении в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Ваша свобода - это наша свобода. Ваша безопасность - наша безопасность. Мы были с вами с первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется. Я желаю нашим друзьям гордого Дня Независимости. Слава Украине", - отметила она.
Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина - это Европа.- Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 24 августа 2024 г.
Ваша свобода - это наша свобода.
Ваша безопасность - это наша безопасность.
Мы были с вами с самого первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется.
Желаю нашим друзьям гордого Дня независимости. pic.twitter.com/scAPsxL8fv
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То чому ж Ви, персонально, не дали змоги Україні вступити вже в 2024 році до ЄС!?
Що Україні треба зробити, щоб довести те, про що Ви волаєте з високих трибун Європарламенту?!
Фон дер Ляєн - лицемірка!!!
Ой, не факт.
Українська влада вже дієво довела, що "Україна- це НЕнато".
Дайте Ze шанс і "привіт тайожний союз".
Тим більше, що фортифікації на кордоні з ЄС будуються швидше та краще, ніж на кордоні з РФ/РБ чи лінії боєзіткнення.