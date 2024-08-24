Фон дер Ляйен о Дне Независимости: "Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа". ВИДЕО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила граждан Украины с Днем Независимости.

Об этом она заявила в видеообращении в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ваша свобода - это наша свобода. Ваша безопасность - наша безопасность. Мы были с вами с первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется. Я желаю нашим друзьям гордого Дня Независимости. Слава Украине", - отметила она.

Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина - это Европа.



Ваша свобода - это наша свобода.

Ваша безопасность - это наша безопасность.



Мы были с вами с самого первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется.



Желаю нашим друзьям гордого Дня независимости. pic.twitter.com/scAPsxL8fv - Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 24 августа 2024 г.

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