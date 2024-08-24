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Фон дер Ляйен о Дне Независимости: "Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа". ВИДЕО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила граждан Украины с Днем Независимости.

Об этом она заявила в видеообращении в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ваша свобода - это наша свобода. Ваша безопасность - наша безопасность. Мы были с вами с первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется. Я желаю нашим друзьям гордого Дня Независимости. Слава Украине", - отметила она.

Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина - это Европа.

Ваша свобода - это наша свобода.
Ваша безопасность - это наша безопасность.

Мы были с вами с самого первого дня. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется.

Желаю нашим друзьям гордого Дня независимости. pic.twitter.com/scAPsxL8fv

- Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 24 августа 2024 г.

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Автор: 

День Независимости (1196) Европа (1851) поздравление (1057) Урсула фон дер Ляйен (512)


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поздоровлення, зачитані з суфлера - найщиріші!
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24.08.2024 11:42 Ответить
Вітаю Украінцев з днем незалежності.Слава Украіні!!! Слава ЗСУ!!!
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24.08.2024 11:56 Ответить
А по плечу поплескаєте?
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24.08.2024 12:20 Ответить
Пані Фон дер Ляєн!
То чому ж Ви, персонально, не дали змоги Україні вступити вже в 2024 році до ЄС!?
Що Україні треба зробити, щоб довести те, про що Ви волаєте з високих трибун Європарламенту?!
Фон дер Ляєн - лицемірка!!!
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24.08.2024 12:51 Ответить
Україна- це Європа?
Ой, не факт.
Українська влада вже дієво довела, що "Україна- це НЕнато".
Дайте Ze шанс і "привіт тайожний союз".
Тим більше, що фортифікації на кордоні з ЄС будуються швидше та краще, ніж на кордоні з РФ/РБ чи лінії боєзіткнення.
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24.08.2024 13:08 Ответить
Зараз ця мадам щиро підтримує Україну, дякуємо. Із Днем Незалежності, брати та сестри . Слава Україні!
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24.08.2024 14:09 Ответить
Дякуємо Баронессо!
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24.08.2024 16:50 Ответить
Не можно приймати Україну в ЄС прямо зараз !при цьому 🤡 режимі ...відток грошей по офшором, піде як Ніагарський водоспад ...зелені сильно грабують ..їх хочуть примусити зменьшити апетити ...виконувати закони , не з кішені , а по Констітуції ...
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24.08.2024 16:53 Ответить
 
 