Война вернулась в Европу после агрессии РФ против Украины. Европе и Азии необходимо держаться вместе, - Боррель
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что стабильности Европы и Азии угрожают конфликты, среди которых и агрессивная война против Украины, поэтому они должны держаться вместе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в соцсети Х.
"В сегодняшнем мире кризисов и конфронтации Европа и АСЕАН должны держаться вместе. Конфликты угрожают стабильности обоих регионов: агрессивная война против Украины, беспорядки на Ближнем Востоке и напряженность в Красном и Южно-Китайском морях", - написал Боррель.
По его словам, "после агрессии России против Украины в Европу вернулась война".
"Мир нужен, но он должен быть справедливым и уважать международное право. Незаконные передачи оружия должны прекратиться. Это еще больше подрывает правила, которым мы все преданы, продолжая эту агрессивную войну", - отметил он.
Также Боррель отметил, что многие страны обеспокоены большим количеством жертв среди гражданского населения в Секторе Газы.
"Невыносимые страдания палестинского народа должны прекратиться. Соглашение по заложникам должно быть достигнуто сейчас. И мы должны предотвратить региональную эскалацию. Мы не можем отвести взгляд от этих страданий", - добавил он.
Также он отметил, что нужно обеспечить, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался "тихоокеанским".
"Сила ЕС и АСЕАН заключается в объединении различных наций", - подытожил Боррель.
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Якщо Сінгапур та Філіпіни підтримують нас, наклали санкції на касапів, то В'єтнам, Лаос і частково Камбоджа - прокасапські. А от Індонезія, Таїланд, Малайзія і Бруней - прокитайські, на словах "ні вашим ні нашим"; на практиці - підтримують касапів (як і Китай). Позиція М'янми - двоїста; але це через те, що там йде громадянська війна, в залежності від перемоги однієї чи іншої сили буде визначено, чи підтримуватиме нас М'янма, чи ні.
І тому, за Боррелєм, в Європі треба здати росії все, що вона забажає. А в Азії - кєтаю.
От чому північна корея, обкладена пекельними санкціями наклепала кілька мільйонів снарядів, а ЄС тупо провалює усе і виглядає як зборисько імпотентів!??