Война вернулась в Европу после агрессии РФ против Украины. Европе и Азии необходимо держаться вместе, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что стабильности Европы и Азии угрожают конфликты, среди которых и агрессивная война против Украины, поэтому они должны держаться вместе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в соцсети Х.

"В сегодняшнем мире кризисов и конфронтации Европа и АСЕАН должны держаться вместе. Конфликты угрожают стабильности обоих регионов: агрессивная война против Украины, беспорядки на Ближнем Востоке и напряженность в Красном и Южно-Китайском морях", - написал Боррель.

По его словам, "после агрессии России против Украины в Европу вернулась война".

"Мир нужен, но он должен быть справедливым и уважать международное право. Незаконные передачи оружия должны прекратиться. Это еще больше подрывает правила, которым мы все преданы, продолжая эту агрессивную войну", - отметил он.

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Также Боррель отметил, что многие страны обеспокоены большим количеством жертв среди гражданского населения в Секторе Газы.

"Невыносимые страдания палестинского народа должны прекратиться. Соглашение по заложникам должно быть достигнуто сейчас. И мы должны предотвратить региональную эскалацию. Мы не можем отвести взгляд от этих страданий", - добавил он.

Также он отметил, что нужно обеспечить, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался "тихоокеанским".

"Сила ЕС и АСЕАН заключается в объединении различных наций", - подытожил Боррель.

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