РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости
2 201 18

Война вернулась в Европу после агрессии РФ против Украины. Европе и Азии необходимо держаться вместе, - Боррель

боррель

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что стабильности Европы и Азии угрожают конфликты, среди которых и агрессивная война против Украины, поэтому они должны держаться вместе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в соцсети Х.

"В сегодняшнем мире кризисов и конфронтации Европа и АСЕАН должны держаться вместе. Конфликты угрожают стабильности обоих регионов: агрессивная война против Украины, беспорядки на Ближнем Востоке и напряженность в Красном и Южно-Китайском морях", - написал Боррель.

По его словам, "после агрессии России против Украины в Европу вернулась война".

"Мир нужен, но он должен быть справедливым и уважать международное право. Незаконные передачи оружия должны прекратиться. Это еще больше подрывает правила, которым мы все преданы, продолжая эту агрессивную войну", - отметил он.

Также читайте: Боррель попросил Китай повлиять на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Также Боррель отметил, что многие страны обеспокоены большим количеством жертв среди гражданского населения в Секторе Газы.

"Невыносимые страдания палестинского народа должны прекратиться. Соглашение по заложникам должно быть достигнуто сейчас. И мы должны предотвратить региональную эскалацию. Мы не можем отвести взгляд от этих страданий", - добавил он.

Также он отметил, что нужно обеспечить, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался "тихоокеанским".

"Сила ЕС и АСЕАН заключается в объединении различных наций", - подытожил Боррель.

Также читайте: Население в странах АСЕАН также ощущает последствия агрессии РФ против Украины, - Боррель

Автор: 

Азия (52) Европа (1828) Боррель (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
З ким і як і за що триматися разом ?
показать весь комментарий
28.07.2024 10:32
+3
Мир сошел с ума. В ООН главенствует заседает террористическая фашистская рашка, которая ни по закону ни по понятиям ни морально вообще не имеет права даже находиться в здании ООН. В ЕС главенствует Орбан который заявляет что Европа и демократия ето говно а будущее за диктатурой и фашистской и комунистической Азией. В США Трамп выступил на пресконференции криптовалютчиков и заявил что в случае его избрания отменит все налоги, повыгоняет главу ФРС, а биткоин сделает главной валютой США и будут ее майнить прямо на каждой улице и все станут миллиардерами и все ему аплодируют. Мне кажется что Бог не выдержит видя все ето и направит на Землю какую то комету или гиганский метеорит
показать весь комментарий
28.07.2024 10:52
+3
Дед, иди уже на пенсию плз. Не вывозишь
показать весь комментарий
28.07.2024 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа повернулась до віини жопою - помагаите сильніше - замісь кожен день гундіти
показать весь комментарий
28.07.2024 10:25 Ответить
Как испуганные сиротки, везде ищут підтримку.
показать весь комментарий
28.07.2024 10:31 Ответить
орбана спершу заспокой.
показать весь комментарий
28.07.2024 10:32 Ответить
З ким і як і за що триматися разом ?
показать весь комментарий
28.07.2024 10:32 Ответить
За фуй пукіна і сіпіня потримайтесь, двома руками!!!! Дибілоіди толерасти, глибоко занепокоєні!!
показать весь комментарий
28.07.2024 10:32 Ответить
Імпотентні словоблуди.
показать весь комментарий
28.07.2024 10:33 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2024 10:44 Ответить
Члени цього блоку розділилися в питанні війни, зокрема нашої з касапами.
Якщо Сінгапур та Філіпіни підтримують нас, наклали санкції на касапів, то В'єтнам, Лаос і частково Камбоджа - прокасапські. А от Індонезія, Таїланд, Малайзія і Бруней - прокитайські, на словах "ні вашим ні нашим"; на практиці - підтримують касапів (як і Китай). Позиція М'янми - двоїста; але це через те, що там йде громадянська війна, в залежності від перемоги однієї чи іншої сили буде визначено, чи підтримуватиме нас М'янма, чи ні.
показать весь комментарий
28.07.2024 10:47 Ответить
Мир сошел с ума. В ООН главенствует заседает террористическая фашистская рашка, которая ни по закону ни по понятиям ни морально вообще не имеет права даже находиться в здании ООН. В ЕС главенствует Орбан который заявляет что Европа и демократия ето говно а будущее за диктатурой и фашистской и комунистической Азией. В США Трамп выступил на пресконференции криптовалютчиков и заявил что в случае его избрания отменит все налоги, повыгоняет главу ФРС, а биткоин сделает главной валютой США и будут ее майнить прямо на каждой улице и все станут миллиардерами и все ему аплодируют. Мне кажется что Бог не выдержит видя все ето и направит на Землю какую то комету или гиганский метеорит
показать весь комментарий
28.07.2024 10:52 Ответить
подивившись відкриття Олімпіади в Франції, розумієш що до европи за 3 роки ще не дійшло розуміння в якому світі ми живемо, мабуть вже й не дійде.
показать весь комментарий
28.07.2024 11:36 Ответить
Війна повернулася в Україну, Європа заховалася від війни за могилами українських захисників
показать весь комментарий
28.07.2024 11:44 Ответить
азія повернулась до європи жопорожою орбана.
показать весь комментарий
28.07.2024 11:56 Ответить
Дед, иди уже на пенсию плз. Не вывозишь
показать весь комментарий
28.07.2024 12:09 Ответить
"Європи та Азії загрожують конфлікти..., тому вони мають триматися разом." Джерело: https://censor.net/ua/n3501967

І тому, за Боррелєм, в Європі треба здати росії все, що вона забажає. А в Азії - кєтаю.
показать весь комментарий
28.07.2024 12:38 Ответить
Китайський Ікарус Віктор вже давно тримається за Азію
показать весь комментарий
28.07.2024 16:07 Ответить
Треба не триматися, а в три зміни клепати танки і снаряди.
От чому північна корея, обкладена пекельними санкціями наклепала кілька мільйонів снарядів, а ЄС тупо провалює усе і виглядає як зборисько імпотентів!??
показать весь комментарий
28.07.2024 18:20 Ответить
 
 