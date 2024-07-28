Війна повернулася до Європи після агресії РФ проти України. Європі та Азії необхідно триматися разом, - Боррель
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що стабільності Європи та Азії загрожують конфлікти, серед яких і агресивна війна проти України, тому вони мають триматися разом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у соцмережі Х.
"У сьогоднішньому світі криз та конфронтації Європа та АСЕАН мають триматися разом. Конфлікти загрожують стабільності обох регіонів: агресивна війна проти України, заворушення на Близькому Сході та напруженість у Червоному та Південно-Китайському морях", - написав Боррель.
За його словами, "після агресії Росії проти України до Європи повернулася війна".
"Мир потрібен, але він має бути справедливим і поважати міжнародне право. Незаконні передачі зброї повинні припинитися. Це ще більше підриває правила, яким ми всі віддані, продовжуючи цю агресивну війну", - зазначив він.
Також Боррель зазначив, що багато країн стурбовані великою кількістю жертв серед цивільного населення в Секторі Газа.
"Нестерпні страждання палестинського народу мають припинитися. Угода щодо заручників повинна бути досягнута зараз. І ми маємо запобігти регіональній ескалації. Ми не можемо відвести погляд від цих страждань", - додав він.
Також він зауважив, що потрібно забезпечити, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався "тихоокеанським".
"Сила ЄС та АСЕАН полягає в об’єднанні різних націй", - підсумував Боррель.
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Якщо Сінгапур та Філіпіни підтримують нас, наклали санкції на касапів, то В'єтнам, Лаос і частково Камбоджа - прокасапські. А от Індонезія, Таїланд, Малайзія і Бруней - прокитайські, на словах "ні вашим ні нашим"; на практиці - підтримують касапів (як і Китай). Позиція М'янми - двоїста; але це через те, що там йде громадянська війна, в залежності від перемоги однієї чи іншої сили буде визначено, чи підтримуватиме нас М'янма, чи ні.
І тому, за Боррелєм, в Європі треба здати росії все, що вона забажає. А в Азії - кєтаю.
От чому північна корея, обкладена пекельними санкціями наклепала кілька мільйонів снарядів, а ЄС тупо провалює усе і виглядає як зборисько імпотентів!??