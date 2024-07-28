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Новини
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Війна повернулася до Європи після агресії РФ проти України. Європі та Азії необхідно триматися разом, - Боррель

боррель

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що стабільності Європи та Азії загрожують конфлікти, серед яких і агресивна війна проти України, тому вони мають триматися разом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у соцмережі Х.

"У сьогоднішньому світі криз та конфронтації Європа та АСЕАН мають триматися разом. Конфлікти загрожують стабільності обох регіонів: агресивна війна проти України, заворушення на Близькому Сході та напруженість у Червоному та Південно-Китайському морях", - написав Боррель.

За його словами, "після агресії Росії проти України до Європи повернулася війна".

"Мир потрібен, але він має бути справедливим і поважати міжнародне право. Незаконні передачі зброї повинні припинитися. Це ще більше підриває правила, яким ми всі віддані, продовжуючи цю агресивну війну", - зазначив він.

Також читайте: Боррель попросив Китай вплинути на РФ, щоб завершити війну в Україні

Також Боррель зазначив, що багато країн стурбовані великою кількістю жертв серед цивільного населення в Секторі Газа.

"Нестерпні страждання палестинського народу мають припинитися. Угода щодо заручників повинна бути досягнута зараз. І ми маємо запобігти регіональній ескалації. Ми не можемо відвести погляд від цих страждань", - додав він.

Також він зауважив, що потрібно забезпечити, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався "тихоокеанським".

"Сила ЄС та АСЕАН полягає в об’єднанні різних націй", - підсумував Боррель.

Також читайте: Населення у країнах АСЕАН також відчуває наслідки агресії РФ проти України, - Боррель

Автор: 

Азія (81) Європа (1799) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
З ким і як і за що триматися разом ?
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28.07.2024 10:32
+3
Мир сошел с ума. В ООН главенствует заседает террористическая фашистская рашка, которая ни по закону ни по понятиям ни морально вообще не имеет права даже находиться в здании ООН. В ЕС главенствует Орбан который заявляет что Европа и демократия ето говно а будущее за диктатурой и фашистской и комунистической Азией. В США Трамп выступил на пресконференции криптовалютчиков и заявил что в случае его избрания отменит все налоги, повыгоняет главу ФРС, а биткоин сделает главной валютой США и будут ее майнить прямо на каждой улице и все станут миллиардерами и все ему аплодируют. Мне кажется что Бог не выдержит видя все ето и направит на Землю какую то комету или гиганский метеорит
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28.07.2024 10:52
+3
Дед, иди уже на пенсию плз. Не вывозишь
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28.07.2024 12:09
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Європа повернулась до віини жопою - помагаите сильніше - замісь кожен день гундіти
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28.07.2024 10:25 Відповісти
Как испуганные сиротки, везде ищут підтримку.
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28.07.2024 10:31 Відповісти
орбана спершу заспокой.
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28.07.2024 10:32 Відповісти
З ким і як і за що триматися разом ?
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28.07.2024 10:32 Відповісти
За фуй пукіна і сіпіня потримайтесь, двома руками!!!! Дибілоіди толерасти, глибоко занепокоєні!!
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28.07.2024 10:32 Відповісти
Імпотентні словоблуди.
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28.07.2024 10:33 Відповісти
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28.07.2024 10:44 Відповісти
Члени цього блоку розділилися в питанні війни, зокрема нашої з касапами.
Якщо Сінгапур та Філіпіни підтримують нас, наклали санкції на касапів, то В'єтнам, Лаос і частково Камбоджа - прокасапські. А от Індонезія, Таїланд, Малайзія і Бруней - прокитайські, на словах "ні вашим ні нашим"; на практиці - підтримують касапів (як і Китай). Позиція М'янми - двоїста; але це через те, що там йде громадянська війна, в залежності від перемоги однієї чи іншої сили буде визначено, чи підтримуватиме нас М'янма, чи ні.
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28.07.2024 10:47 Відповісти
Мир сошел с ума. В ООН главенствует заседает террористическая фашистская рашка, которая ни по закону ни по понятиям ни морально вообще не имеет права даже находиться в здании ООН. В ЕС главенствует Орбан который заявляет что Европа и демократия ето говно а будущее за диктатурой и фашистской и комунистической Азией. В США Трамп выступил на пресконференции криптовалютчиков и заявил что в случае его избрания отменит все налоги, повыгоняет главу ФРС, а биткоин сделает главной валютой США и будут ее майнить прямо на каждой улице и все станут миллиардерами и все ему аплодируют. Мне кажется что Бог не выдержит видя все ето и направит на Землю какую то комету или гиганский метеорит
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28.07.2024 10:52 Відповісти
подивившись відкриття Олімпіади в Франції, розумієш що до европи за 3 роки ще не дійшло розуміння в якому світі ми живемо, мабуть вже й не дійде.
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28.07.2024 11:36 Відповісти
Війна повернулася в Україну, Європа заховалася від війни за могилами українських захисників
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28.07.2024 11:44 Відповісти
азія повернулась до європи жопорожою орбана.
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28.07.2024 11:56 Відповісти
Дед, иди уже на пенсию плз. Не вывозишь
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28.07.2024 12:09 Відповісти
"Європи та Азії загрожують конфлікти..., тому вони мають триматися разом." Джерело: https://censor.net/ua/n3501967

І тому, за Боррелєм, в Європі треба здати росії все, що вона забажає. А в Азії - кєтаю.
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28.07.2024 12:38 Відповісти
Китайський Ікарус Віктор вже давно тримається за Азію
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28.07.2024 16:07 Відповісти
Треба не триматися, а в три зміни клепати танки і снаряди.
От чому північна корея, обкладена пекельними санкціями наклепала кілька мільйонів снарядів, а ЄС тупо провалює усе і виглядає як зборисько імпотентів!??
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28.07.2024 18:20 Відповісти
 
 