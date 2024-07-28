Війна повернулася до Європи після агресії РФ проти України. Європі та Азії необхідно триматися разом, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що стабільності Європи та Азії загрожують конфлікти, серед яких і агресивна війна проти України, тому вони мають триматися разом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у соцмережі Х.

"У сьогоднішньому світі криз та конфронтації Європа та АСЕАН мають триматися разом. Конфлікти загрожують стабільності обох регіонів: агресивна війна проти України, заворушення на Близькому Сході та напруженість у Червоному та Південно-Китайському морях", - написав Боррель.

За його словами, "після агресії Росії проти України до Європи повернулася війна".

"Мир потрібен, але він має бути справедливим і поважати міжнародне право. Незаконні передачі зброї повинні припинитися. Це ще більше підриває правила, яким ми всі віддані, продовжуючи цю агресивну війну", - зазначив він.

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Також Боррель зазначив, що багато країн стурбовані великою кількістю жертв серед цивільного населення в Секторі Газа.

"Нестерпні страждання палестинського народу мають припинитися. Угода щодо заручників повинна бути досягнута зараз. І ми маємо запобігти регіональній ескалації. Ми не можемо відвести погляд від цих страждань", - додав він.

Також він зауважив, що потрібно забезпечити, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався "тихоокеанським".

"Сила ЄС та АСЕАН полягає в об’єднанні різних націй", - підсумував Боррель.

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