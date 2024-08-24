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Фон дер Ляєн про День Незалежності: "Європа завжди буде на боці України, бо Україна - це Європа". ВIДЕО

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала громадян України з Днем Незалежності. 

Про це вона заявила у відеозверненні у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваша свобода - це наша свобода. Ваша безпека - наша безпека. Ми були з вами з першого дня. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Я бажаю нашим друзям гордого Дня Незалежності. Слава Україні", - зазначила вона.

Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.

Your freedom is our freedom.
Your security is our security.

We've been standing with you since day one. And we'll continue to do so, for as long as it takes.

I'm wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2024

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомогу на 108 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

Автор: 

День Незалежності (701) Європа (1808) привітання (730) фон дер Ляєн Урсула (765)


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поздоровлення, зачитані з суфлера - найщиріші!
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24.08.2024 11:42 Відповісти
Вітаю Украінцев з днем незалежності.Слава Украіні!!! Слава ЗСУ!!!
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24.08.2024 11:56 Відповісти
А по плечу поплескаєте?
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24.08.2024 12:20 Відповісти
Пані Фон дер Ляєн!
То чому ж Ви, персонально, не дали змоги Україні вступити вже в 2024 році до ЄС!?
Що Україні треба зробити, щоб довести те, про що Ви волаєте з високих трибун Європарламенту?!
Фон дер Ляєн - лицемірка!!!
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24.08.2024 12:51 Відповісти
Україна- це Європа?
Ой, не факт.
Українська влада вже дієво довела, що "Україна- це НЕнато".
Дайте Ze шанс і "привіт тайожний союз".
Тим більше, що фортифікації на кордоні з ЄС будуються швидше та краще, ніж на кордоні з РФ/РБ чи лінії боєзіткнення.
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24.08.2024 13:08 Відповісти
Зараз ця мадам щиро підтримує Україну, дякуємо. Із Днем Незалежності, брати та сестри . Слава Україні!
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24.08.2024 14:09 Відповісти
Дякуємо Баронессо!
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24.08.2024 16:50 Відповісти
Не можно приймати Україну в ЄС прямо зараз !при цьому 🤡 режимі ...відток грошей по офшором, піде як Ніагарський водоспад ...зелені сильно грабують ..їх хочуть примусити зменьшити апетити ...виконувати закони , не з кішені , а по Констітуції ...
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24.08.2024 16:53 Відповісти
 
 