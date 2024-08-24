Фон дер Ляєн про День Незалежності: "Європа завжди буде на боці України, бо Україна - це Європа". ВIДЕО
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала громадян України з Днем Незалежності.
Про це вона заявила у відеозверненні у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Ваша свобода - це наша свобода. Ваша безпека - наша безпека. Ми були з вами з першого дня. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Я бажаю нашим друзям гордого Дня Незалежності. Слава Україні", - зазначила вона.
Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2024
Your freedom is our freedom.
Your security is our security.
We've been standing with you since day one. And we'll continue to do so, for as long as it takes.
I'm wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv
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То чому ж Ви, персонально, не дали змоги Україні вступити вже в 2024 році до ЄС!?
Що Україні треба зробити, щоб довести те, про що Ви волаєте з високих трибун Європарламенту?!
Фон дер Ляєн - лицемірка!!!
Ой, не факт.
Українська влада вже дієво довела, що "Україна- це НЕнато".
Дайте Ze шанс і "привіт тайожний союз".
Тим більше, що фортифікації на кордоні з ЄС будуються швидше та краще, ніж на кордоні з РФ/РБ чи лінії боєзіткнення.