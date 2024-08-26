Польша поднимала в небо свою авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Утром в понедельник, 26 августа, Польша подняла свою и союзную авиацию в юго-восточной части из-за угрозы российского ракетного обстрела на западной территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Оперативное командование польской армии.

"С самого утра наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с авиаударами по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании предупредили о возможном повышении уровня шума, связанное с началом полетов в польской и союзнической авиации в юго-восточной части страны.

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Там отметили, что последний раз такая активизация российской авиации, во время которой были нанесены удары по территории Западной Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - добавили в Оперативном командовании польской армии.

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