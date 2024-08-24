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Новости Война
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Уверен, что война вскоре завершится победой Украины, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу против российского агрессора.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, информирует Цензор.НЕТ.

Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из темноты войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", - подчеркнул он.

Дуда также сообщил, что на территории Польши уже подготовлено 23 тысячи украинских военнослужащих,

Также читайте: Если мы позволим Украине проиграть, это приблизит войну России против НАТО, - Дуда

Он отметил, что совместно с НАТО в польском Быдгоще создается центр НАТО-Украина.

По его словам, это первая институция между Украиной и Альянсом, выразив удовлетворение, что она создается именно на территории Польши.

Президент Польши отметил, что переданные Киеву более года назад польские танки РТ-91 защищают Украину и ведут боевые действия в районе Курска, где Украина показывает российскому захватчику, что может решительно контратаковать и демонстрирует ему цену войны.

Дуда подчеркнул, что Варшава и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО.

Он также заверил, что Польша будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Также читайте: С 1 сентября в Украине будет работать новый посол Польши. Им стал Петр Лукасевич

Автор: 

Польша (8403) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+13
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24.08.2024 16:43
+5
Дай Боже !!! ❤️
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24.08.2024 16:55
+4
Які підстави для цього? Дуда так хоче?
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24.08.2024 16:56
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24.08.2024 16:43 Ответить
Менше нарколайна, буде світліша голова)
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24.08.2024 19:16 Ответить
Невже, гадаєш...
Що Мене заттяв?

Ти в пащу тигра...
Мимохідь...
Попав...
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24.08.2024 19:19 Ответить
З Канадіуса пишнш?
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24.08.2024 19:22 Ответить
Тільки не варто зраджувати своїм переконанням. До такого терміну варто ставитися серйозніше, аніж, до прикладу, непорушна впевненість і т п.
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24.08.2024 16:52 Ответить
Ми також віримо. що Столітня Військова Обосрація колись закінчиться нашою перемогою.
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24.08.2024 17:03 Ответить
Дай Боже !!! ❤️
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24.08.2024 16:55 Ответить
Які підстави для цього? Дуда так хоче?
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24.08.2024 16:56 Ответить
Чи є якісь передумови для цього, крім віри пана Дуди?
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24.08.2024 17:04 Ответить
Пан Дуда щось знає?Да буде так!Амінь!
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24.08.2024 17:24 Ответить
Піду маринувати шашлики значить...
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24.08.2024 18:37 Ответить
визначення "перемоги" пан Дуда не надав. без цього порожні лозунги
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24.08.2024 22:09 Ответить
 
 