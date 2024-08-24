Уверен, что война вскоре завершится победой Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу против российского агрессора.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, информирует Цензор.НЕТ.

Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из темноты войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", - подчеркнул он.

Дуда также сообщил, что на территории Польши уже подготовлено 23 тысячи украинских военнослужащих,

Также читайте: Если мы позволим Украине проиграть, это приблизит войну России против НАТО, - Дуда

Он отметил, что совместно с НАТО в польском Быдгоще создается центр НАТО-Украина.

По его словам, это первая институция между Украиной и Альянсом, выразив удовлетворение, что она создается именно на территории Польши.

Президент Польши отметил, что переданные Киеву более года назад польские танки РТ-91 защищают Украину и ведут боевые действия в районе Курска, где Украина показывает российскому захватчику, что может решительно контратаковать и демонстрирует ему цену войны.

Дуда подчеркнул, что Варшава и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО.

Он также заверил, что Польша будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Также читайте: С 1 сентября в Украине будет работать новый посол Польши. Им стал Петр Лукасевич