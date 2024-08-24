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Новини Війна
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Переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу проти російського агресора. 

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ.

Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - наголосив він.

Дуда також повідомив, що на території Польщі вже підготовлено 23 тисячі українських військовослужбовців,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Він зазначив, що спільно з НАТО у польському Бидгощі створюється центр НАТО-Україна.

За його словами, це перша інституція між Україною та Альянсом, висловивши задоволення, що вона створюється саме на території Польщі.

Президент Польщі зауважив, що передані Києву понад рік тому польські танки РТ-91 захищають Україну і ведуть бойові дії в районі Курська, де Україна показує російському загарбнику, що може рішуче контратакувати й демонструє йому ціну війни.

Дуда наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та НАТО.

Він також запевнив, що Польща братиме активну участь у повоєнній відбудові України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Дуда обговорили оборонну співпрацю між Україною та Польщею. ФОТО

Автор: 

Польща (8484) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+13
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24.08.2024 16:43
+5
Дай Боже !!! ❤️
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24.08.2024 16:55
+4
Які підстави для цього? Дуда так хоче?
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24.08.2024 16:56
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24.08.2024 16:43 Відповісти
Менше нарколайна, буде світліша голова)
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24.08.2024 19:16 Відповісти
Невже, гадаєш...
Що Мене заттяв?

Ти в пащу тигра...
Мимохідь...
Попав...
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24.08.2024 19:19 Відповісти
З Канадіуса пишнш?
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24.08.2024 19:22 Відповісти
Тільки не варто зраджувати своїм переконанням. До такого терміну варто ставитися серйозніше, аніж, до прикладу, непорушна впевненість і т п.
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24.08.2024 16:52 Відповісти
Ми також віримо. що Столітня Військова Обосрація колись закінчиться нашою перемогою.
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24.08.2024 17:03 Відповісти
Дай Боже !!! ❤️
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24.08.2024 16:55 Відповісти
Які підстави для цього? Дуда так хоче?
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24.08.2024 16:56 Відповісти
Чи є якісь передумови для цього, крім віри пана Дуди?
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24.08.2024 17:04 Відповісти
Пан Дуда щось знає?Да буде так!Амінь!
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24.08.2024 17:24 Відповісти
Піду маринувати шашлики значить...
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24.08.2024 18:37 Відповісти
визначення "перемоги" пан Дуда не надав. без цього порожні лозунги
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24.08.2024 22:09 Відповісти
 
 