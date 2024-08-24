Переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу проти російського агресора.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ.

Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - наголосив він.

Дуда також повідомив, що на території Польщі вже підготовлено 23 тисячі українських військовослужбовців,

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Він зазначив, що спільно з НАТО у польському Бидгощі створюється центр НАТО-Україна.

За його словами, це перша інституція між Україною та Альянсом, висловивши задоволення, що вона створюється саме на території Польщі.

Президент Польщі зауважив, що передані Києву понад рік тому польські танки РТ-91 захищають Україну і ведуть бойові дії в районі Курська, де Україна показує російському загарбнику, що може рішуче контратакувати й демонструє йому ціну війни.

Дуда наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та НАТО.

Він також запевнив, що Польща братиме активну участь у повоєнній відбудові України.

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