Переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою України, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу проти російського агресора.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ.
Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", - наголосив він.
Дуда також повідомив, що на території Польщі вже підготовлено 23 тисячі українських військовослужбовців,
Він зазначив, що спільно з НАТО у польському Бидгощі створюється центр НАТО-Україна.
За його словами, це перша інституція між Україною та Альянсом, висловивши задоволення, що вона створюється саме на території Польщі.
Президент Польщі зауважив, що передані Києву понад рік тому польські танки РТ-91 захищають Україну і ведуть бойові дії в районі Курська, де Україна показує російському загарбнику, що може рішуче контратакувати й демонструє йому ціну війни.
Дуда наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та НАТО.
Він також запевнив, що Польща братиме активну участь у повоєнній відбудові України.
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