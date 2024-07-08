УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12097 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 108 7

Зеленський і Дуда обговорили оборонну співпрацю між Україною та Польщею. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

дуда,зеленський

"Польща, незалежно від внутрішніх політичних процесів, об’єднана навколо України. Дякую вам за цю позицію щодо підтримки України – нашої незалежності, суверенітету та допомоги українцям із самого початку війни", – зазначив Зеленський.

Президент також відзначив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО з боку Польщі.

"Ми багато чого досягли за ці понад два роки: від заявки на кандидатство та інших кроків щодо переговорів до відкритого шляху щодо членства в Євросоюзі. Дякуємо за вашу позицію. Віримо в мирну, сильну Україну разом із мирною, сильною Польщею. Українська армія захищає безпеку Польщі та всієї Європи. І ми вдячні, що Польща завжди нам допомагає", – сказав Зеленський.

дуда,зеленський

Президенти детально обговорили оборонну співпрацю та потреби Сил оборони України. Також Зеленський та Дуда відзначили важливість інавгураційного Саміту миру, підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди та нового оборонного пакету нашій країні від Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Польща (8634) Дуда Анджей (788)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну дуда будує для поляків країну для комфортного проживання а от що в Україні будує клован навіть страшно уявити
показати весь коментар
08.07.2024 18:33 Відповісти
Ауууу, ЦЕНЗОР!
А куди зникли кнопки сортування тем новин?
"по переглядам", "по коментам"?
Дуже потрібні кнопки для перевірки чи не пропустив якусь дуже важливу тему.
показати весь коментар
08.07.2024 18:45 Відповісти
Так, Дуда, у мене вже декілька десятків боьйвих луків від африканських бригад миру. Давай ті танки та САУ шо Польща закупила - бо все шо моя команда краде - то не твоя справа. Слава мені та міністрам оборони України - вже всі машинки не витримують.
показати весь коментар
08.07.2024 19:21 Відповісти
Співпраця в ніхеранедєланії.
показати весь коментар
08.07.2024 19:38 Відповісти
Ну нарешті,тепер літаки Польщі боронитимуть наше небо
показати весь коментар
08.07.2024 19:44 Відповісти
 
 