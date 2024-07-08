Зеленський і Дуда обговорили оборонну співпрацю між Україною та Польщею. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Польща, незалежно від внутрішніх політичних процесів, об’єднана навколо України. Дякую вам за цю позицію щодо підтримки України – нашої незалежності, суверенітету та допомоги українцям із самого початку війни", – зазначив Зеленський.

Президент також відзначив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО з боку Польщі.

"Ми багато чого досягли за ці понад два роки: від заявки на кандидатство та інших кроків щодо переговорів до відкритого шляху щодо членства в Євросоюзі. Дякуємо за вашу позицію. Віримо в мирну, сильну Україну разом із мирною, сильною Польщею. Українська армія захищає безпеку Польщі та всієї Європи. І ми вдячні, що Польща завжди нам допомагає", – сказав Зеленський.

Президенти детально обговорили оборонну співпрацю та потреби Сил оборони України. Також Зеленський та Дуда відзначили важливість інавгураційного Саміту миру, підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди та нового оборонного пакету нашій країні від Польщі.

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