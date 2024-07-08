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Зеленский и Дуда обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Польшей. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

дуда,зеленський

"Польша, независимо от внутренних политических процессов, объединена вокруг Украины. Спасибо вам за эту позицию относительно поддержки Украины - нашей независимости, суверенитета и помощи украинцам с самого начала войны", - отметил Зеленский.

Президент также отметил поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО со стороны Польши.

"Мы многого достигли за эти более двух лет: от заявки на кандидатство и других шагов по переговорам до открытого пути относительно членства в Евросоюзе. Спасибо за вашу позицию. Верим в мирную, сильную Украину вместе с мирной, сильной Польшей. Украинская армия защищает безопасность Польши и всей Европы. И мы благодарны, что Польша всегда нам помогает", - сказал Зеленский.

дуда,зеленський

Президенты подробно обсудили оборонное сотрудничество и потребности Сил обороны Украины. Также Зеленский и Дуда отметили важность инаугурационного Саммита мира, подписанного сегодня двустороннего соглашения по безопасности и нового оборонного пакета нашей стране от Польши.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Польша (8515) Дуда Анджей (772)


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Ну дуда будує для поляків країну для комфортного проживання а от що в Україні будує клован навіть страшно уявити
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08.07.2024 18:33 Ответить
Ауууу, ЦЕНЗОР!
А куди зникли кнопки сортування тем новин?
"по переглядам", "по коментам"?
Дуже потрібні кнопки для перевірки чи не пропустив якусь дуже важливу тему.
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08.07.2024 18:45 Ответить
Так, Дуда, у мене вже декілька десятків боьйвих луків від африканських бригад миру. Давай ті танки та САУ шо Польща закупила - бо все шо моя команда краде - то не твоя справа. Слава мені та міністрам оборони України - вже всі машинки не витримують.
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08.07.2024 19:21 Ответить
Співпраця в ніхеранедєланії.
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08.07.2024 19:38 Ответить
Ну нарешті,тепер літаки Польщі боронитимуть наше небо
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08.07.2024 19:44 Ответить
 
 