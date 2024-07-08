Туск допустил передачу дополнительных МиГ Украине, если союзники найдут им более современную замену
Варшава может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей МиГ, если союзники найдут им на замену более современные самолеты.
Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Туск отметил, что сейчас истребители МиГ, которые находятся на вооружении Воздушных сил Польши, выполняют среди прочего и миссию НАТО.
"Мы не можем просто так передать истребители МиГ, потому что они выполняют воздушное патрулирование над территорией Польши, охраняют наше небо, выполняют миссию НАТО в том числе... Это не может происходить за счет безопасности Польши", - заявил польский премьер.
Он также отметил, что после Украины Польша в наиболее уязвимой ситуации.
"Украина в худшей ситуации, но после Украины в наиболее уязвимой ситуации мы. Поэтому мы так осторожно говорим о том, что можем сделать", - отметил Туск.
По его словам, есть договоренность, что как только союзники по НАТО позволят заменить упомянутые истребители другими самолетами, он будет убеждать польских политиков и военных "как можно быстрее реализовать такого рода решение". Туск добавил, что истребители МиГ были бы очень полезными для ВСУ, ведь их легко обслуживать в Украине.
"Мы делаем то, что можем сделать", - добавил глава польского правительства.
Напомним, что сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украіна палае,
а ти торгуєшся?! Дайте нам нові літакі, а ми передамо їй наші старі?!
Де 6 Patriot які Польща потрібна передати Україні за наказом США ?!!!
Не передав. Та й ще на літаках хімічишь!? Курва!
Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.
Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
А треба було ще вчора
============
Єдиний ваш ворог - це кацапи, то й виділіть Україні ППО та літаки, щоб на чужій території себе захищати. Бо якщо завалиться Україна, то вам ваші міги разом із вашими "безстрашними" пвошниками на патріотах не допоможуть...
Поляки крім Т-72, надали певну кількість нової техніки (самохідна артилерія) і модернізовані танки Т-91.
Проблема в тому, що французи та англійці не виробляють танків, а німці виробляють «гомеопатичні кількості».