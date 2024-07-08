Туск допустил передачу дополнительных МиГ Украине, если союзники найдут им более современную замену

Варшава может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей МиГ, если союзники найдут им на замену более современные самолеты.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что сейчас истребители МиГ, которые находятся на вооружении Воздушных сил Польши, выполняют среди прочего и миссию НАТО.

"Мы не можем просто так передать истребители МиГ, потому что они выполняют воздушное патрулирование над территорией Польши, охраняют наше небо, выполняют миссию НАТО в том числе... Это не может происходить за счет безопасности Польши", - заявил польский премьер.

Он также отметил, что после Украины Польша в наиболее уязвимой ситуации.

"Украина в худшей ситуации, но после Украины в наиболее уязвимой ситуации мы. Поэтому мы так осторожно говорим о том, что можем сделать", - отметил Туск.

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По его словам, есть договоренность, что как только союзники по НАТО позволят заменить упомянутые истребители другими самолетами, он будет убеждать польских политиков и военных "как можно быстрее реализовать такого рода решение". Туск добавил, что истребители МиГ были бы очень полезными для ВСУ, ведь их легко обслуживать в Украине.

"Мы делаем то, что можем сделать", - добавил глава польского правительства.

Напомним, что сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.

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