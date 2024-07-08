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Туск допустил передачу дополнительных МиГ Украине, если союзники найдут им более современную замену

Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну

Варшава может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей МиГ, если союзники найдут им на замену более современные самолеты.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что сейчас истребители МиГ, которые находятся на вооружении Воздушных сил Польши, выполняют среди прочего и миссию НАТО.

"Мы не можем просто так передать истребители МиГ, потому что они выполняют воздушное патрулирование над территорией Польши, охраняют наше небо, выполняют миссию НАТО в том числе... Это не может происходить за счет безопасности Польши", - заявил польский премьер.

Он также отметил, что после Украины Польша в наиболее уязвимой ситуации.

"Украина в худшей ситуации, но после Украины в наиболее уязвимой ситуации мы. Поэтому мы так осторожно говорим о том, что можем сделать", - отметил Туск.

Смотрите также: Украина и Польша подписали соглашение по безопасности. ВИДЕО

По его словам, есть договоренность, что как только союзники по НАТО позволят заменить упомянутые истребители другими самолетами, он будет убеждать польских политиков и военных "как можно быстрее реализовать такого рода решение". Туск добавил, что истребители МиГ были бы очень полезными для ВСУ, ведь их легко обслуживать в Украине.

"Мы делаем то, что можем сделать", - добавил глава польского правительства.

Напомним, что сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.

Читайте также: Польша обсудит со странами НАТО сбивание российских ракет и дронов над территорией Украины, - Туск

Автор: 

Польша (8515) самолет (3648) Туск Дональд (763)


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Топ комментарии
+10
От ******, !
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08.07.2024 16:31 Ответить
+10
пане Туску, що Ви, як базарна перекупка, торгуєтеся?

Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.

Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
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08.07.2024 16:33 Ответить
+9
Тепер уже ні, пане Туск. Пілоти готуються, і поступово тих хто пройде підготовку ставати більше. Тому нормальні західні літаки потрібно надавати Україні. Пройшов 2022, коли нам підійшли б МіГи, дякую за ті що надали, але тепер країні необхідні більш ******* літаки.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
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08.07.2024 16:33 Ответить
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От ******, !
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08.07.2024 16:31 Ответить
"Допустив", "Якщо"...так, співчувають нам поляки.
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08.07.2024 16:59 Ответить
Нехай засуне їх собі у сраку, добродійник х...ров.
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08.07.2024 17:28 Ответить
Туск, совість е?!!!

Украіна палае,
а ти торгуєшся?! Дайте нам нові літакі, а ми передамо їй наші старі?!

Де 6 Patriot які Польща потрібна передати Україні за наказом США ?!!!

Не передав. Та й ще на літаках хімічишь!? Курва!
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08.07.2024 17:37 Ответить
А без МІГів шо ім лячно?
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08.07.2024 16:31 Ответить
пане Туску, що Ви, як базарна перекупка, торгуєтеся?

Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.

Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
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08.07.2024 16:33 Ответить
А ми клянємо Орбана !!!
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08.07.2024 16:43 Ответить
А його, орбана, треба просто посилати до пекла!
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08.07.2024 16:46 Ответить
Лях. Йому цукерку, іншим обгортку.
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08.07.2024 16:52 Ответить
Тепер уже ні, пане Туск. Пілоти готуються, і поступово тих хто пройде підготовку ставати більше. Тому нормальні західні літаки потрібно надавати Україні. Пройшов 2022, коли нам підійшли б МіГи, дякую за ті що надали, але тепер країні необхідні більш ******* літаки.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
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08.07.2024 16:33 Ответить
Допустив...
А треба було ще вчора
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08.07.2024 16:33 Ответить
Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо
============

Єдиний ваш ворог - це кацапи, то й виділіть Україні ППО та літаки, щоб на чужій території себе захищати. Бо якщо завалиться Україна, то вам ваші міги разом із вашими "безстрашними" пвошниками на патріотах не допоможуть...
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08.07.2024 16:34 Ответить
бред. Поляки мають захищати свою територію від нападів з території Росії та Білорусі (і додатково патрулюють повітряний простір країн Балтії, які не мають винищувачів)
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08.07.2024 19:11 Ответить
Ну, за ескадрилью ф-35 можна Україні і су-22м3,м4 передати...
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08.07.2024 16:34 Ответить
Знаєте чому не передають ф16? Їх модернізовують американці до літаків ІІ-ї світової так само як Абрамси.
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08.07.2024 16:34 Ответить
сам придумав чи каци надоумили?
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08.07.2024 16:38 Ответить
Тобто нам хлам а їм все *******?Так Патріот маєти і ще ні одніє ракети не збив.
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08.07.2024 16:35 Ответить
А в чому логіка? F16 Україні теж нормально зайдуть.
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08.07.2024 16:41 Ответить
логіка тут уже давненько проглядається - спочатку Україні передають совіцьку і стару натівську зброю. новішу зброю будуть передавати пізніше. цинічно? так! від кого тут найбільше залежать зрушення у цій стратегії? Мабуть, і це найбільш очевидно, що це залежить найбільше від Білого дому.
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08.07.2024 16:49 Ответить
бред. на фронт потрапила як стара, так і нова зброя
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08.07.2024 17:06 Ответить
так і є. на фронт потрапляє також і нова зброя. проте тенденція прослідковується. і це факт. ніхто ж не буде масово передавати Україні сотні абрамсів і нових леопардів 2, коли є купа старих совіцьких танків і купа старих леопардів 1. звісно, передали трохи і абрамсів, і леопардів 2 і навіть челенджерів. проте ставку робили все ж таки на старіші польські і чеські Т-72. і це теж дуже добре. бо це хоч щось, ніж взагалі нічого. і за це ми маємо бути уклінно вдячні Заходу. тут навіть мови нема. просто вказую на тенденції. ніхто ж нам зараз не буде передавати масово F-35, F-22 та рафалі.. спочатку піднімуть, відновлять стару совкову авіацію, що вже раніше і зробили у Словаччині, в інших країнах і передавали нам ці літаки запчастинами. зараз будуть передавати еФки 16, міражі, пізніше гріппени. згодом час дійде і до F-22, F-35 і той час таки дійде. проте ще не зараз.
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08.07.2024 17:23 Ответить
Якщо говорити точно "купа старих совіцьких танків" була два роки тому. У Німеччини дійсно є свої списані Leopard 1, але ті невеликі кількості, які вони дають Україні, - це "шрот".
Поляки крім Т-72, надали певну кількість нової техніки (самохідна артилерія) і модернізовані танки Т-91.
Проблема в тому, що французи та англійці не виробляють танків, а німці виробляють «гомеопатичні кількості».
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08.07.2024 18:30 Ответить
ну а я про що. про це і говорю. не могли ж два роки тому завалити Україну новими абрамсами і леопардами 2. спочатку передавали совіцькі і старіші..
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08.07.2024 19:04 Ответить
Ніхто в Європі не збирається "завалити" Україну поставками нових танків, тому що їх просто немає. Лохи два роки не запускали виробництво. Тому Польщі довелося купувати танки у Південної Кореї. Україна повинна купувати з того самого джерела (або налагодити з ними співпрацю і виробляти сама).
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08.07.2024 19:19 Ответить
нууу мова ж не тільки про Європу. було би бажання. Штати могли би спокійнесенько передати Україні кілька сотень абрамсів. та й леопардів 2 в Європі є багатенько. вони їм нахрін зараз не потрібні. щоби що? щоби на складах стояли? На Європу ж ніхто не нападає і не нападе. тут потрібна політична воля справжніх політичних лідерів. а от ППО Європі потрібне, тут мови нема. бо ху йло може запустити по Берліну, Варшаві, Парижу та навіть Лондону свої крилаті ракети.
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08.07.2024 20:40 Ответить
В чому, в чому... В тому що поляки віддадуть нам застарілі літаки, а самі на халяву від США отримають F-35. І будуть із них , із великою стурбованістю (можливо навіть із ДУЖЕ великою стурбованістю), дивитися, як через територію Польщі до нас летять ракети орків.
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08.07.2024 16:52 Ответить
бред
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08.07.2024 17:02 Ответить
ну там точно не на халяву. вони їх куплять. на халяву отримаємо ми. і точно не Ф-35, а ці старіші літаки.
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08.07.2024 19:08 Ответить
І ось як це виглядає. Контракт на F-35 коштував 4,6 мільярда доларів (це нижня межа ціни).
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08.07.2024 19:31 Ответить
Мова йде про МіГ - 21? Хороший літачок був......
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08.07.2024 16:45 Ответить
МіГ - 21 БІС
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08.07.2024 16:46 Ответить
29.
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08.07.2024 16:56 Ответить
29 - це просто СУПЕР.....
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08.07.2024 16:59 Ответить
почти новьё...было... в конце 70-х.
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08.07.2024 17:22 Ответить
9-12
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08.07.2024 17:25 Ответить
Своя сорочка ближче до дупи.
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08.07.2024 16:56 Ответить
ніхто не хвилюється.....
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08.07.2024 17:01 Ответить
Також добрі сусіди,абложилі,то стурбовано авіацію піднімали,то поблокуємо на кордонах,то поміняйте нам дрантулєти,ми дамо їх Україні,а нам щось козирне,може нехай з орбітом ходять з протягнутою лапою...чорти.. .
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08.07.2024 17:09 Ответить
ну так, Міги треба притримати, а то вдруг завтра вайна.
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08.07.2024 17:17 Ответить
І "швидкий відступ за Віслу".
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08.07.2024 17:24 Ответить
Полякам ф-16 а вам мігі це буде потужна підтримка безпекової угоди віднайпотужнішого менеджера жОПи Єрмака
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08.07.2024 17:18 Ответить
Старый хлам не жалко, а дать что то приличное ссыкотно.
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08.07.2024 17:22 Ответить
через п'ять років ті МіГи просто відвезуть на звалище, навіть якщо їх взагалі зараз не будуть піднімати у повітря. Бо не буде кого навчати літати на тому радянському мотлоху, та і інструкторів треба буде шукати у пансіонатах для людей похилого віку.
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08.07.2024 17:26 Ответить
А вам яке діло до польських винищувачів? Не ви їх купили полякам. Вони можуть робити з ними все, що хочуть.
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08.07.2024 18:55 Ответить
та дійсно. Хай прибережуть, а то вдруг вайна.
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08.07.2024 19:00 Ответить
Можливо, навіть війна - коли маєш справу з розумово відсталим психопатом, доводиться розглядати різні варіанти.
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08.07.2024 19:23 Ответить
ну так. Якщо після такої інтенсівної експлуатації у повітряних боях ************ запчастини на МіГи - то звертайтесь, у нас повно донорів.
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08.07.2024 19:31 Ответить
Хитрі ляхи. А без заміни не можна передати?
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08.07.2024 17:29 Ответить
Спекулянти шакалоподібні звичайні (Jackal-sicut speculatores ordinarii)
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08.07.2024 17:30 Ответить
Повилазили ган&они і ниють на форумі,обрали долбодятлів зрадників,а хтось винен!
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08.07.2024 18:08 Ответить
Теперь у малоросов поляки во всем виноваты
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08.07.2024 18:23 Ответить
Главное не спешить с решениями... не торопиться... всё идёт по плану
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09.07.2024 08:35 Ответить
 
 