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Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну

Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну

Варшава може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів МіГ, якщо союзники знайдуть їм на заміну сучасніші літаки.

Про це заявив очільник польського уряду Дональд Туск під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що наразі винищувачі МіГ, які перебувають на озброєнні Повітряних сил Польщі, виконують серед іншого й місію НАТО.

"Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо, виконують місію НАТО в тому числі… Це не може відбуватися за рахунок безпеки Польщі", - заявив польський прем'єр.

Він також зауважив, що після України Польща у найбільш вразливій ситуації.

"Україна у гіршій ситуації, але після України у найбільш вразливій ситуації ми. Тому ми так обережно говоримо про те, що можемо зробити", - зазначив Туск.

Дивіться також: Україна та Польща підписали безпекову угоду. ВIДЕО

За його словами, є домовленість, що щойно союзники по НАТО дозволять замінити згадані винищувачі іншими літаками, він буде переконувати польських політиків і військових "якнайшвидше реалізувати такого роду рішення". Туск додав, що винищувачі МіГ були б дуже корисними для ЗСУ, адже їх легко обслуговувати в Україні.

"Ми робимо те, що можемо зробити", - додав глава польського уряду.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.

Читайте також: Польща обговорить з країнами НАТО збиття російських ракет та дронів над територією Україною, - Туск

Автор: 

Польща (8634) літак (2968) Туск Дональд (544)


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Топ коментарі
+10
От ******, !
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08.07.2024 16:31 Відповісти
+10
пане Туску, що Ви, як базарна перекупка, торгуєтеся?

Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.

Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
+9
Тепер уже ні, пане Туск. Пілоти готуються, і поступово тих хто пройде підготовку ставати більше. Тому нормальні західні літаки потрібно надавати Україні. Пройшов 2022, коли нам підійшли б МіГи, дякую за ті що надали, але тепер країні необхідні більш ******* літаки.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
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От ******, !
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08.07.2024 16:31 Відповісти
"Допустив", "Якщо"...так, співчувають нам поляки.
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08.07.2024 16:59 Відповісти
Нехай засуне їх собі у сраку, добродійник х...ров.
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08.07.2024 17:28 Відповісти
Туск, совість е?!!!

Украіна палае,
а ти торгуєшся?! Дайте нам нові літакі, а ми передамо їй наші старі?!

Де 6 Patriot які Польща потрібна передати Україні за наказом США ?!!!

Не передав. Та й ще на літаках хімічишь!? Курва!
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08.07.2024 17:37 Відповісти
А без МІГів шо ім лячно?
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08.07.2024 16:31 Відповісти
пане Туску, що Ви, як базарна перекупка, торгуєтеся?

Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.

Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
А ми клянємо Орбана !!!
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08.07.2024 16:43 Відповісти
А його, орбана, треба просто посилати до пекла!
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08.07.2024 16:46 Відповісти
Лях. Йому цукерку, іншим обгортку.
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08.07.2024 16:52 Відповісти
Тепер уже ні, пане Туск. Пілоти готуються, і поступово тих хто пройде підготовку ставати більше. Тому нормальні західні літаки потрібно надавати Україні. Пройшов 2022, коли нам підійшли б МіГи, дякую за ті що надали, але тепер країні необхідні більш ******* літаки.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Допустив...
А треба було ще вчора
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо
============

Єдиний ваш ворог - це кацапи, то й виділіть Україні ППО та літаки, щоб на чужій території себе захищати. Бо якщо завалиться Україна, то вам ваші міги разом із вашими "безстрашними" пвошниками на патріотах не допоможуть...
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08.07.2024 16:34 Відповісти
бред. Поляки мають захищати свою територію від нападів з території Росії та Білорусі (і додатково патрулюють повітряний простір країн Балтії, які не мають винищувачів)
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08.07.2024 19:11 Відповісти
Ну, за ескадрилью ф-35 можна Україні і су-22м3,м4 передати...
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08.07.2024 16:34 Відповісти
Знаєте чому не передають ф16? Їх модернізовують американці до літаків ІІ-ї світової так само як Абрамси.
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08.07.2024 16:34 Відповісти
сам придумав чи каци надоумили?
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08.07.2024 16:38 Відповісти
Тобто нам хлам а їм все *******?Так Патріот маєти і ще ні одніє ракети не збив.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
А в чому логіка? F16 Україні теж нормально зайдуть.
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08.07.2024 16:41 Відповісти
логіка тут уже давненько проглядається - спочатку Україні передають совіцьку і стару натівську зброю. новішу зброю будуть передавати пізніше. цинічно? так! від кого тут найбільше залежать зрушення у цій стратегії? Мабуть, і це найбільш очевидно, що це залежить найбільше від Білого дому.
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08.07.2024 16:49 Відповісти
бред. на фронт потрапила як стара, так і нова зброя
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08.07.2024 17:06 Відповісти
так і є. на фронт потрапляє також і нова зброя. проте тенденція прослідковується. і це факт. ніхто ж не буде масово передавати Україні сотні абрамсів і нових леопардів 2, коли є купа старих совіцьких танків і купа старих леопардів 1. звісно, передали трохи і абрамсів, і леопардів 2 і навіть челенджерів. проте ставку робили все ж таки на старіші польські і чеські Т-72. і це теж дуже добре. бо це хоч щось, ніж взагалі нічого. і за це ми маємо бути уклінно вдячні Заходу. тут навіть мови нема. просто вказую на тенденції. ніхто ж нам зараз не буде передавати масово F-35, F-22 та рафалі.. спочатку піднімуть, відновлять стару совкову авіацію, що вже раніше і зробили у Словаччині, в інших країнах і передавали нам ці літаки запчастинами. зараз будуть передавати еФки 16, міражі, пізніше гріппени. згодом час дійде і до F-22, F-35 і той час таки дійде. проте ще не зараз.
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08.07.2024 17:23 Відповісти
Якщо говорити точно "купа старих совіцьких танків" була два роки тому. У Німеччини дійсно є свої списані Leopard 1, але ті невеликі кількості, які вони дають Україні, - це "шрот".
Поляки крім Т-72, надали певну кількість нової техніки (самохідна артилерія) і модернізовані танки Т-91.
Проблема в тому, що французи та англійці не виробляють танків, а німці виробляють «гомеопатичні кількості».
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08.07.2024 18:30 Відповісти
ну а я про що. про це і говорю. не могли ж два роки тому завалити Україну новими абрамсами і леопардами 2. спочатку передавали совіцькі і старіші..
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08.07.2024 19:04 Відповісти
Ніхто в Європі не збирається "завалити" Україну поставками нових танків, тому що їх просто немає. Лохи два роки не запускали виробництво. Тому Польщі довелося купувати танки у Південної Кореї. Україна повинна купувати з того самого джерела (або налагодити з ними співпрацю і виробляти сама).
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08.07.2024 19:19 Відповісти
нууу мова ж не тільки про Європу. було би бажання. Штати могли би спокійнесенько передати Україні кілька сотень абрамсів. та й леопардів 2 в Європі є багатенько. вони їм нахрін зараз не потрібні. щоби що? щоби на складах стояли? На Європу ж ніхто не нападає і не нападе. тут потрібна політична воля справжніх політичних лідерів. а от ППО Європі потрібне, тут мови нема. бо ху йло може запустити по Берліну, Варшаві, Парижу та навіть Лондону свої крилаті ракети.
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08.07.2024 20:40 Відповісти
В чому, в чому... В тому що поляки віддадуть нам застарілі літаки, а самі на халяву від США отримають F-35. І будуть із них , із великою стурбованістю (можливо навіть із ДУЖЕ великою стурбованістю), дивитися, як через територію Польщі до нас летять ракети орків.
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08.07.2024 16:52 Відповісти
бред
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08.07.2024 17:02 Відповісти
ну там точно не на халяву. вони їх куплять. на халяву отримаємо ми. і точно не Ф-35, а ці старіші літаки.
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08.07.2024 19:08 Відповісти
І ось як це виглядає. Контракт на F-35 коштував 4,6 мільярда доларів (це нижня межа ціни).
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08.07.2024 19:31 Відповісти
Мова йде про МіГ - 21? Хороший літачок був......
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08.07.2024 16:45 Відповісти
МіГ - 21 БІС
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08.07.2024 16:46 Відповісти
29.
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08.07.2024 16:56 Відповісти
29 - це просто СУПЕР.....
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08.07.2024 16:59 Відповісти
почти новьё...было... в конце 70-х.
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08.07.2024 17:22 Відповісти
9-12
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08.07.2024 17:25 Відповісти
Своя сорочка ближче до дупи.
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08.07.2024 16:56 Відповісти
ніхто не хвилюється.....
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08.07.2024 17:01 Відповісти
Також добрі сусіди,абложилі,то стурбовано авіацію піднімали,то поблокуємо на кордонах,то поміняйте нам дрантулєти,ми дамо їх Україні,а нам щось козирне,може нехай з орбітом ходять з протягнутою лапою...чорти.. .
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08.07.2024 17:09 Відповісти
ну так, Міги треба притримати, а то вдруг завтра вайна.
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08.07.2024 17:17 Відповісти
І "швидкий відступ за Віслу".
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08.07.2024 17:24 Відповісти
Полякам ф-16 а вам мігі це буде потужна підтримка безпекової угоди віднайпотужнішого менеджера жОПи Єрмака
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08.07.2024 17:18 Відповісти
Старый хлам не жалко, а дать что то приличное ссыкотно.
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08.07.2024 17:22 Відповісти
через п'ять років ті МіГи просто відвезуть на звалище, навіть якщо їх взагалі зараз не будуть піднімати у повітря. Бо не буде кого навчати літати на тому радянському мотлоху, та і інструкторів треба буде шукати у пансіонатах для людей похилого віку.
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08.07.2024 17:26 Відповісти
А вам яке діло до польських винищувачів? Не ви їх купили полякам. Вони можуть робити з ними все, що хочуть.
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08.07.2024 18:55 Відповісти
та дійсно. Хай прибережуть, а то вдруг вайна.
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08.07.2024 19:00 Відповісти
Можливо, навіть війна - коли маєш справу з розумово відсталим психопатом, доводиться розглядати різні варіанти.
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08.07.2024 19:23 Відповісти
ну так. Якщо після такої інтенсівної експлуатації у повітряних боях ************ запчастини на МіГи - то звертайтесь, у нас повно донорів.
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08.07.2024 19:31 Відповісти
Хитрі ляхи. А без заміни не можна передати?
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08.07.2024 17:29 Відповісти
Спекулянти шакалоподібні звичайні (Jackal-sicut speculatores ordinarii)
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08.07.2024 17:30 Відповісти
Повилазили ган&они і ниють на форумі,обрали долбодятлів зрадників,а хтось винен!
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08.07.2024 18:08 Відповісти
Теперь у малоросов поляки во всем виноваты
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08.07.2024 18:23 Відповісти
Главное не спешить с решениями... не торопиться... всё идёт по плану
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09.07.2024 08:35 Відповісти
 
 