Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну
Варшава може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів МіГ, якщо союзники знайдуть їм на заміну сучасніші літаки.
Про це заявив очільник польського уряду Дональд Туск під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Туск зазначив, що наразі винищувачі МіГ, які перебувають на озброєнні Повітряних сил Польщі, виконують серед іншого й місію НАТО.
"Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо, виконують місію НАТО в тому числі… Це не може відбуватися за рахунок безпеки Польщі", - заявив польський прем'єр.
Він також зауважив, що після України Польща у найбільш вразливій ситуації.
"Україна у гіршій ситуації, але після України у найбільш вразливій ситуації ми. Тому ми так обережно говоримо про те, що можемо зробити", - зазначив Туск.
За його словами, є домовленість, що щойно союзники по НАТО дозволять замінити згадані винищувачі іншими літаками, він буде переконувати польських політиків і військових "якнайшвидше реалізувати такого роду рішення". Туск додав, що винищувачі МіГ були б дуже корисними для ЗСУ, адже їх легко обслуговувати в Україні.
"Ми робимо те, що можемо зробити", - додав глава польського уряду.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.
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Украіна палае,
а ти торгуєшся?! Дайте нам нові літакі, а ми передамо їй наші старі?!
Де 6 Patriot які Польща потрібна передати Україні за наказом США ?!!!
Не передав. Та й ще на літаках хімічишь!? Курва!
Хочете поновити свої арсенали, навзамін на те, що віддасте Україні стару зброю.
Або давайте без жодних умов, або мовчіть.
P.S. Це напевно мова йде про МіГи з Німеччини, що частково переобладнані, тобто і туди потрібно готувати льотчиків. Краще уже відразу на F-16, і не гаяти час.
А треба було ще вчора
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Єдиний ваш ворог - це кацапи, то й виділіть Україні ППО та літаки, щоб на чужій території себе захищати. Бо якщо завалиться Україна, то вам ваші міги разом із вашими "безстрашними" пвошниками на патріотах не допоможуть...
Поляки крім Т-72, надали певну кількість нової техніки (самохідна артилерія) і модернізовані танки Т-91.
Проблема в тому, що французи та англійці не виробляють танків, а німці виробляють «гомеопатичні кількості».