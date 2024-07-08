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Новини
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Польща обговорить з країнами НАТО збиття російських ракет та дронів над територією України, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет та дронів над повітряним простором України.

Про це прем'єр-міністр країни Дональд Туск сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським у Варшаві в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зауважив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.

Ми тривалий час розмовляємо про ідею, яка народилася в Польщі – про ідею реагування НАТО на ракетні атаки, якщо йдеться про ракети, які прямують в напрямку Польщі та ще перебувають на території України. З такою думкою, щоб пробувати їх збити не чекаючи, коли вони летять на натівську територію, а ще над українською землею. І це здається абсолютно логічним", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України, - Зеленський

За словами Туска, Польща була першою країною, яка почала говорити про це з Україною.

"Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО, бо цього роду акції все-таки вимагають спільної натівської відповідальності", - сказав глава польского уряду.

Він додав, що в інтересах Польщі та України є те, щоб "все, що стосується нашої спільної безпеки, наших спільних дій мало штамп міжнародної солідарності, зокрема натівської".

"Ми до цього відкриті. Логіка показує, що це було б набагато ефективніше. Але ми собі не робимо ілюзій, що це легке рішення. Тому в документі ми записали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови союзників з інших держав НАТО. Справу трактуємо як серйозну, відкриту – але ще не завершену. Я буду розмовляти, і президент Дуда буде розмовляти з нашими союзниками в позитивному дусі, щоб спільно з нами подумати, як організувати цього роду дії", – резюмував Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна рано чи пізно переможе в цій війні з РФ, - прем’єр Польщі Туск 

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки.

Автор: 

НАТО (6561) Польща (8634) ракети (4078) Туск Дональд (544)


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Топ коментарі
+7
Це треба було робити ще з 24-го...НАТО для чого?
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08.07.2024 16:14 Відповісти
+6
Вони не хочуть збивати навіть над своєю територіею...
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08.07.2024 16:44 Відповісти
+5
Не можна збивати бо Хутін нападе на Сувалский коридор
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08.07.2024 16:18 Відповісти
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Це треба було робити ще з 24-го...НАТО для чого?
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08.07.2024 16:14 Відповісти
И сделают с 24-го.... Где-то в году 30-ом...
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08.07.2024 16:20 Відповісти
"НАТО не на часі" (с) Зеленський 2021р.
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08.07.2024 17:00 Відповісти
Ще з 2022-го. Нещодавно Ізраїль від ракет Ірану захистили, отже, є така можливість.
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08.07.2024 17:08 Відповісти
Больше никто не откажется от ядерного оружия. Никогда.
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08.07.2024 16:15 Відповісти
А я знаю как отказать от ядерного оружия. Его нужно обнулить путем третей ядерной мировой войны
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08.07.2024 16:16 Відповісти
Ага, всі кх@ям красниє кнопкі понажимать!))
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08.07.2024 16:30 Відповісти
так даких дебів на планеті не знайти як у нас в 90х Хоче тверезі люди попереджали , Шеварнадзе наприклад казав "залиште хоч одну боеголовку бо невідомо хто прийде після Ельцина....
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08.07.2024 16:28 Відповісти
Ядерна Америка програла неядерному В'єтнаму та Афганістану, ядерний Китай програв неядерному В'єтнаму, ядерний Китай напав на ядерний ссср....
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08.07.2024 16:42 Відповісти
Не можна збивати бо Хутін нападе на Сувалский коридор
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08.07.2024 16:18 Відповісти
головне - не поспішайте! бо буде, матьїї, ескалація
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08.07.2024 16:19 Відповісти
Гарна новина.
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08.07.2024 16:21 Відповісти
Новина? А орбан дозволить?
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08.07.2024 17:26 Відповісти
Ідіть запитайте у нього, якщо вам це потрібно.
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08.07.2024 17:31 Відповісти
Не зрозуміло , про які переговори і мир
йдеться у кремлівського брехуна і вбивці на міжнародному рівні ?

На жаль, з такими істотами , як путлер ,
домовитись неможливо ,
бо кацапи використовують всі інструменти тотальної війни проти України.😡
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08.07.2024 16:22 Відповісти
"Обговорять" зовсім не значить,що збиватимуть.Хоча хтозна,час покаже.
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08.07.2024 16:29 Відповісти
Говорили-балакали
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08.07.2024 16:30 Відповісти
Може думати про те, щоб це все не літало над Україною, а не збивати і збивати і так безкінечно.
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08.07.2024 16:40 Відповісти
після приїзду мадяра , від дзі3,14на все буде вирішено не на користь України
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08.07.2024 16:43 Відповісти
Вони не хочуть збивати навіть над своєю територіею...
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08.07.2024 16:44 Відповісти
Дякуємо Полщі. А наше ублюдошно-наркоманічне????
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08.07.2024 17:16 Відповісти
Туск, не забудь орбана запитати!
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08.07.2024 17:25 Відповісти
Поляки сцуть під себе коли над ними кацапські ракети літають не те щоб над Україною їх збивати
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08.07.2024 18:36 Відповісти
Сильна позиція((Вона така ж абсурдна,як і про те,що їх літаки піднімаються в повітря,коли над Західною Україною летить ракета: тобто літаки злітають,питають ракети чи як там,чи вона,мовляв не до них,і коли отримують ствердну відповідь,спокійно повертаються на землю(((А якби ви збивали і нікому нічого не казали ,га? Як мінімум був би якийсь бойовий досвід,а то "випадково" від Чикчирика пустять одну на пробу,а ви тим часом заплануєте консультації з натою)
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08.07.2024 19:15 Відповісти
Маячня. Жодна система ППО і ПРО не спрацює з території НАТО щоб збивати російські ракети і дрони над, - чи на підльоті до України. Це пусті ********** ("обіцянка - цяцянка, а дурневі радість") для зеленського і його кодляка щоб продовжити ще бодай не надовго їх паразитування біля влади в Україні. Це такий собі договорняк, але які ж ми лохи!
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08.07.2024 20:00 Відповісти
 
 