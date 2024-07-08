Польща обговорить з країнами НАТО збиття російських ракет та дронів над територією України, - Туск

Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет та дронів над повітряним простором України.

Про це прем'єр-міністр країни Дональд Туск сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським у Варшаві в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зауважив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.

Ми тривалий час розмовляємо про ідею, яка народилася в Польщі – про ідею реагування НАТО на ракетні атаки, якщо йдеться про ракети, які прямують в напрямку Польщі та ще перебувають на території України. З такою думкою, щоб пробувати їх збити не чекаючи, коли вони летять на натівську територію, а ще над українською землею. І це здається абсолютно логічним", - зазначив він.

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За словами Туска, Польща була першою країною, яка почала говорити про це з Україною.

"Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО, бо цього роду акції все-таки вимагають спільної натівської відповідальності", - сказав глава польского уряду.

Він додав, що в інтересах Польщі та України є те, щоб "все, що стосується нашої спільної безпеки, наших спільних дій мало штамп міжнародної солідарності, зокрема натівської".

"Ми до цього відкриті. Логіка показує, що це було б набагато ефективніше. Але ми собі не робимо ілюзій, що це легке рішення. Тому в документі ми записали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови союзників з інших держав НАТО. Справу трактуємо як серйозну, відкриту – але ще не завершену. Я буду розмовляти, і президент Дуда буде розмовляти з нашими союзниками в позитивному дусі, щоб спільно з нами подумати, як організувати цього роду дії", – резюмував Туск.

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Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки.