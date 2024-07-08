Україна та Польща підписали безпекову угоду. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Підписання угоди відбулось під час візиту Зеленського до Варшави.
Деталі угоди поки не розголошують.
Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.
Зазначимо, що це 21-ша безпекова угода, яку Україна підписує з партнерами.
Топ коментарі
+37 Алла Новосад #194524
показати весь коментар08.07.2024 14:56 Відповісти Посилання
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.07.2024 14:57 Відповісти Посилання
+25 Danger Zone
показати весь коментар08.07.2024 14:58 Відповісти Посилання
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в портах були військові кораблі США
Зі зміною президента - десь все це поділось...
Можливо просто збіг обставин
це договір про співпрацю…
А яке її юридичне значення
https://www.youtube.com/watch?v=CDHYxLU3JPM&t=233s
намалювати, щоб вдруге не прилетіло?
фігня якась.
у тебе заплановано: радісна мича. полум'яний спіч, про чергову потужну перемогу, з підписанням чергової нікчемної бумажкі, а тут така срака.
київ закидали ракетами і особливо влучили в охматдит, що ти пафосно відкривав.
от, як тепер буди? треба терміново переписувати заготовочку.
а, от, текста нема. від себе, будеш марити?
Своей армией численностью 132 тыс. человек, из которых 50 тысяч - это гражданско-технический вспомогательный персонал ?
Этот "гарант" сам себя, свою территорию, абсолютно не способен защитить от Мордора без массированной поддержки НАТО...