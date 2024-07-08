Україна та Польща підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання угоди відбулось під час візиту Зеленського до Варшави.

Деталі угоди поки не розголошують.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.

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Зазначимо, що це 21-ша безпекова угода, яку Україна підписує з партнерами.