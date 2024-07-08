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Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось во время визита Зеленского в Варшаву.

Детали сделки пока не разглашаются.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.

Также смотрите: В Варшаве началась встреча Зеленского с премьером Польши Туском. ФОТО

Отметим, что это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.

Автор: 

безопасность (1116) Польша (8515) соглашение (1351)


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Топ комментарии
+37
Сьогодні ми побачили як працюють -надцять ВЖЕ підписаних безпекових угод зеленського-єрмака.
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08.07.2024 14:56 Ответить
+25
Угод багато....толку від них не бачимо...
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08.07.2024 14:57 Ответить
+25
Для кого біда? Він, та всі з хто з ним не бачив ударних угруповань рашистів на кордонах України у 19 році - вивіз свої сім'ї за кордон за 2 тижні до вторгнення у 22 році.
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08.07.2024 14:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нюхомор їдь додому швидше! біда дома.
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08.07.2024 14:54 Ответить
Для кого біда? Він, та всі з хто з ним не бачив ударних угруповань рашистів на кордонах України у 19 році - вивіз свої сім'ї за кордон за 2 тижні до вторгнення у 22 році.
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08.07.2024 14:58 Ответить
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08.07.2024 15:00 Ответить
Це треба вже на крилатій ракеті писати. Але треба ще її виколупати з асфальту.
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08.07.2024 15:07 Ответить
на ATACMS!
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08.07.2024 21:17 Ответить
Це зрозуміло. Але зараз потрібно B- 52, ось це - https://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151211_b-52_iconic_us_bomber https://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151211_b-52_iconic_us_bomber

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08.07.2024 15:12 Ответить
снайпер потрібен. хороший снайпер.
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08.07.2024 15:15 Ответить
Так, снайпер В-52.
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08.07.2024 15:22 Ответить
За Трампа - стратегічна авіація США часто літала над Україною
в портах були військові кораблі США

Зі зміною президента - десь все це поділось...
Можливо просто збіг обставин
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08.07.2024 15:35 Ответить
Ні, не збіг...просто чиїсь фантазії!
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09.07.2024 02:04 Ответить
Це не «безпекова угода»,

це договір про співпрацю…
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08.07.2024 17:42 Ответить
І зверніть увагу,що жодна з цих 21 так званих угод навіть в нашій Верховній Раді не ратифікували!Це звичайні папірці,де написано наміри та цілі.
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08.07.2024 17:48 Ответить
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08.07.2024 14:54 Ответить
трошки спізнилися! а то б Охматдит цілий був
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08.07.2024 14:55 Ответить
как ****** этот дегенерат Зелупа. когда зеля себе подпишит приговор ? просто тупая дура. как еще в Европе не тошнит от этого дурачка.
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08.07.2024 14:56 Ответить
нудить вже від середини 2023. на жаль, Захід забив болт на таку Україну: нам даватимуть зброю доти, поки ми можемо стримувати кацапів на своїй території. більше ми не потрібні, бо безнадійні.
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08.07.2024 15:59 Ответить
а смысл от оружие ,есил тупой зеленский и тупой сырский все просрут на поле боя ? просто сдатут координаты той или иной техники и все. это уже не раз доказано.
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08.07.2024 19:13 Ответить
Сьогодні ми побачили як працюють -надцять ВЖЕ підписаних безпекових угод зеленського-єрмака.
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08.07.2024 14:56 Ответить
Та летіли ж дерев'яні стріли від союзників-племін - вони намагались. А гнида, чомусь, сьогодні виїхав за кордон. Це як удар ракетами по Миколєву у 22 році - кім був на роботі кожного дня о 8 годині ранку - а коли ракета йь...ла по адміністрації і загинуло багато людей - воно чомусь зпізнилось. Така муйня, хлоп'ята.
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08.07.2024 15:05 Ответить
Угод багато....толку від них не бачимо...
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08.07.2024 14:57 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората!! "Потужна угода",здіпець вам москалі!!))
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08.07.2024 14:57 Ответить
"мудрому наріду" заходить
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08.07.2024 17:46 Ответить
Нікуя собі, а з хвермерами та перевізниками погодили?
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08.07.2024 14:57 Ответить
Плюс 21 "Будапештский меморандум"...мда
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08.07.2024 14:58 Ответить
Тут і не посперечаєся.....
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08.07.2024 15:17 Ответить
Ну ок.
А яке її юридичне значення
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08.07.2024 14:58 Ответить
0.
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08.07.2024 15:03 Ответить
Ничего, когда подпишет с Папуа-новой гвиней - вот тогда и запануем
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08.07.2024 15:08 Ответить
Лазейка для захватчика: чонгарские "разводилы" штампуют новые меморандумы
https://www.youtube.com/watch?v=CDHYxLU3JPM&t=233s
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08.07.2024 14:58 Ответить
В Україні рашисти творят геноцид ,знищують націю ,ну а цей піарится.
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08.07.2024 15:00 Ответить
А тепер сходіть в сортир та підітріться нею.
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08.07.2024 15:02 Ответить
А де зелена футболка? Постірали?
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08.07.2024 15:02 Ответить
До виборів готується
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08.07.2024 15:03 Ответить
Від цьіх підписаній складається враження шо дЕрьмак не виконує своі прями обов'язки та Вальоді у жОПі не вистачає піпіфаксу.
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08.07.2024 15:05 Ответить
Після Охматдиту ця БЕЗПЕКОВА угода виглядає, як знущання.
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08.07.2024 15:06 Ответить
Потужно, ****. Дуже потужно
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08.07.2024 15:06 Ответить
Може обклеїти Охмадит цими бамажками і хвормулу миру на ньому

намалювати, щоб вдруге не прилетіло?
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08.07.2024 15:07 Ответить
Зеленський, здохни!!!! Разом з мамою , папіком і всыма своїми висерками!!!! Дохни, падло , болісно і довго!!! Мразото!!!
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08.07.2024 15:08 Ответить
егеш, зе гундос?
фігня якась.
у тебе заплановано: радісна мича. полум'яний спіч, про чергову потужну перемогу, з підписанням чергової нікчемної бумажкі, а тут така срака.
київ закидали ракетами і особливо влучили в охматдит, що ти пафосно відкривав.
от, як тепер буди? треба терміново переписувати заготовочку.
а, от, текста нема. від себе, будеш марити?
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08.07.2024 15:08 Ответить
андруша-фесебешная смс-ой текст сбросит.
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08.07.2024 15:14 Ответить
Бубе погруддя на малой родине... закопать...в смысле...по грудь.
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08.07.2024 15:11 Ответить
І шо тепер?
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08.07.2024 15:34 Ответить
Як це шо? Нічого.Вам мало?
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08.07.2024 15:42 Ответить
Ну "нічого" це як і завжди, а це нудно і не цікаво.
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08.07.2024 15:58 Ответить
Що вони убезпечують ці ****** "безпекові угоди"? Вони захистили діток в Охматдиті? Срані 50-літні F 16 уже третій рік "передають", а вони спокійно можуть збивати дозвукові і Х 101 і їхні носії ТУшки...
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08.07.2024 15:43 Ответить
Соглашения есть, безопасности нет, всё по-старому.
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08.07.2024 15:49 Ответить
Чем конкретно может Польша обеспечить "гарантии безопасности" для Украины?

Своей армией численностью 132 тыс. человек, из которых 50 тысяч - это гражданско-технический вспомогательный персонал ?

Этот "гарант" сам себя, свою территорию, абсолютно не способен защитить от Мордора без массированной поддержки НАТО...
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09.07.2024 04:15 Ответить
два мудака на фотке
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08.07.2024 16:19 Ответить
Стопудово
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08.07.2024 17:48 Ответить
Цього зеленського треба виловити всім народом і скарати поки не пізно. Вони ведуть Україну до погибелі і ще й, мерзотники, на тому піаряться.
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08.07.2024 19:18 Ответить
ЗЕрмак наче самі замовили у кацапів ракетну атаку, поки Вова колесить і йому нічого не загрожує. Та ще й баблсиків можно більше попросити.Савпаднние?!
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08.07.2024 19:56 Ответить
Нікому не здалося дивним, що коли клован на гастролях по Україні гатять найбільше?
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08.07.2024 23:19 Ответить
Безпеку для Польщі гарантує Україна.
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09.07.2024 07:04 Ответить
хєрня, яку можна зразу роздрукувати і.... підтертись!
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09.07.2024 08:21 Ответить
А віслюк оманський із "фермерами" не міг цього теж підписати?
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09.07.2024 08:48 Ответить
 
 