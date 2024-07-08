Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось во время визита Зеленского в Варшаву.

Детали сделки пока не разглашаются.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.

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Отметим, что это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.