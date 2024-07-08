Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подписание соглашения состоялось во время визита Зеленского в Варшаву.
Детали сделки пока не разглашаются.
После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.
Отметим, что это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.
Топ комментарии
+37 Алла Новосад #194524
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+25 Прощай немытая раССея
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+25 Danger Zone
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в портах були військові кораблі США
Зі зміною президента - десь все це поділось...
Можливо просто збіг обставин
це договір про співпрацю…
А яке її юридичне значення
https://www.youtube.com/watch?v=CDHYxLU3JPM&t=233s
намалювати, щоб вдруге не прилетіло?
фігня якась.
у тебе заплановано: радісна мича. полум'яний спіч, про чергову потужну перемогу, з підписанням чергової нікчемної бумажкі, а тут така срака.
київ закидали ракетами і особливо влучили в охматдит, що ти пафосно відкривав.
от, як тепер буди? треба терміново переписувати заготовочку.
а, от, текста нема. від себе, будеш марити?
Своей армией численностью 132 тыс. человек, из которых 50 тысяч - это гражданско-технический вспомогательный персонал ?
Этот "гарант" сам себя, свою территорию, абсолютно не способен защитить от Мордора без массированной поддержки НАТО...