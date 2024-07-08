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В Варшаве началась встреча Зеленского с премьером Польши Туском. ФОТО

Зустріч Зеленського та Туска у Варшаві 8 липня 2024 року

В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщил Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.

Также читайте: Зеленский посетит Польшу 8 июля и подпишет соглашение о безопасности, - СМИ

Володимир Зеленський та Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року
Володимир Зеленський та Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року
Володимир Зеленський та Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Польша (8515) Туск Дональд (763)


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Топ комментарии
+12
Два клоуна зустрілись. Один торгує з орками і блокує Україну, а другий здає Україну оркам.
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08.07.2024 13:57 Ответить
+8
Бляха, брати-поляки, залиште його у себе. Не відпускайте його назад, будь ласка
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08.07.2024 13:56 Ответить
+7
Підпишуть нікчемний папірець який хіба що згодиться щоб зробити з нього літачок і запустити в бік засрашки. Будєм всєх бамбіть.
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08.07.2024 14:07 Ответить
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Бляха, брати-поляки, залиште його у себе. Не відпускайте його назад, будь ласка
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08.07.2024 13:56 Ответить
Дональд Туск, Дональд Трамп, Дональд Дак... Мысли в голове зельонского
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08.07.2024 13:56 Ответить
хоча повинно бути в іншому порядку: "Дональд Дак (ні)... Дональд Трамп (знову не те)... о, Дональд Туск (згадав)"
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08.07.2024 14:02 Ответить
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08.07.2024 14:03 Ответить
Мак' Дональдс !
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08.07.2024 14:19 Ответить
Два клоуна зустрілись. Один торгує з орками і блокує Україну, а другий здає Україну оркам.
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08.07.2024 13:57 Ответить
патрушев, перелогінься!
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08.07.2024 14:15 Ответить
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08.07.2024 14:38 Ответить
Робить вигляд, що щось робить. Торчок
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08.07.2024 14:03 Ответить
Дуже вчасно наш найвеличніший Зе-лідор з Києва чкурнув
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08.07.2024 14:06 Ответить
Рашисти творять в Україні геноцид ,а цей так званий президент всіх порадує черговою підписаною декларацією ,ти хоч би звільнив з ОП колишніх ригів які багато хто називає агенти ворога.
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08.07.2024 14:06 Ответить
Підпишуть нікчемний папірець який хіба що згодиться щоб зробити з нього літачок і запустити в бік засрашки. Будєм всєх бамбіть.
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08.07.2024 14:07 Ответить
Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо прокоментував сьогоднішній масований обстріл України російськими силами, у якому загинуло майже 20 осіб.
Він назвав російську атаку чистим терором.
https://lb.ua/society/2024/07/08/623059_posol_avstrii_pro_masovaniy_obstril.html https://lb.ua/society/2024/07/08/623059 ... stril.html

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою - 93%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3882733-castka-rosijskogo-gazu-v-avstrii-perevisue-*********-riven.html https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... riven.html
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08.07.2024 14:07 Ответить
Сподіваюсь що Єрмака немає не лише на фотках а й на переговорах.
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08.07.2024 14:07 Ответить
Тавишо!
Їрмакака свою ручну мавпу навіть вчора до Одеси не відпустив одну
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08.07.2024 14:14 Ответить
Хто там в кого ручна мавпа це спірне питання.
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08.07.2024 14:17 Ответить
Ахахаха, и без переводчика сидят. Разговаривают на руском. лол, ахахахах итить-колотить, Думаю Туск руский знает лучше Зели
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08.07.2024 14:12 Ответить
Російську знає гірше, але Путлера знає краще (зустрічався кілька разів)
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08.07.2024 14:55 Ответить
Дивно, що після 21 травня, завершення 5 річного терміну потужного сидіння СРАТЬєха на посаді ПУ, він став геть непотрібним, отому рішалові ларьочному, помічнику тадеєва…в ОПУ !!
Тво ПУ, це уже, не повноваження, для Оманського ларьочника??
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08.07.2024 14:13 Ответить
прострочений зе!гундос, у своїй пустій макитрі, питання війни вже вирішив. там план миру та безпекові угоди.
то,що україну сьогодні накрило, то таке собі.
зе!поц, вже почав відновлювати, торгувати та гуманитаріти.
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08.07.2024 14:13 Ответить
Пі** раст🤡 !!! Поїхав і знав шо Охмадіт ********* ...щакал !!!
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08.07.2024 14:13 Ответить
а казало що «невтік»
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08.07.2024 14:13 Ответить
не встигли папірці підписата. а то б Охматдит цілий був дія "безпекових угод" сьогодні була продемонстрована в Києві
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08.07.2024 14:16 Ответить
Сподіваюсь, що СБУ перевірить шавку їрмака беzумну, яка репетувала про Петріоти та погану роботу ППО і відразу жахливий наліт - соупадєніє?
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08.07.2024 14:17 Ответить
Кто в Киеве живет может ее подкараулить и развалить ей *****. И пох что она женщина, она не женщина - она ***** в юбке
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08.07.2024 14:20 Ответить
В країні щось стряльне
Воно в турне.
Як в Україну забагато прилетить
І знов воно в турне летить.
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08.07.2024 14:21 Ответить
можливо це вже шось "нервове-шпигунське", але досить часто від'їзди Найвеличнівшивого співпадають з бомбуванням Київа...
чи то не дефективний манагєр дермак усе узгоджує для свого пацієнта-клієнта?
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08.07.2024 14:21 Ответить
У таких випадках, зустрічі скасовуються, і скликається позачергові засідання ООН.
Нам треба міняти владу, це питання не політичне, це питання виживання нації і держави
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08.07.2024 14:28 Ответить
Не вперше ,коли якась серйозна атака на Київ- щєля савєршенна случайна їде в якесь турне.
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08.07.2024 14:30 Ответить
Україну добивають, фронт сиплеться, Армія відступає... А це падло обдолбане екскурсує і гастролює по закордонах за народний кошт і без користі толку (його уже ніхто у світі не сприймає)...
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08.07.2024 14:42 Ответить
Туск - німецький лакей (хоча він теж любить ставати на коліна перед Путлером). Розмова з ним - марна трата часу, коли його начальник у Берліні. А Берліном керує партія на короткому повідку Кремля. Підводячи підсумок, Україна зараз може розраховувати лише на США та Великобританію.
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08.07.2024 14:50 Ответить
 
 