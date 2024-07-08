В Варшаве началась встреча Зеленского с премьером Польши Туском. ФОТО

В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщил Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.

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