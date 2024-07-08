В Варшаве началась встреча Зеленского с премьером Польши Туском. ФОТО
В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщил Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что у них запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.
Зеленский и Туск также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, Зеленский и Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ.
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Він назвав російську атаку чистим терором.
https://lb.ua/society/2024/07/08/623059_posol_avstrii_pro_masovaniy_obstril.html https://lb.ua/society/2024/07/08/623059 ... stril.html
Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою - 93%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3882733-castka-rosijskogo-gazu-v-avstrii-perevisue-*********-riven.html https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... riven.html
Їрмакака свою ручну мавпу навіть вчора до Одеси не відпустив одну
Тво ПУ, це уже, не повноваження, для Оманського ларьочника??
то,що україну сьогодні накрило, то таке собі.
зе!поц, вже почав відновлювати, торгувати та гуманитаріти.
Воно в турне.
Як в Україну забагато прилетить
І знов воно в турне летить.
чи то не дефективний манагєр дермак усе узгоджує для свого пацієнта-клієнта?
Нам треба міняти владу, це питання не політичне, це питання виживання нації і держави