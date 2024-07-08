Зеленский посетит Польшу 8 июля и подпишет соглашение о безопасности, - СМИ

В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву. Ожидается, что в Польше состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WProst.

Как отмечается, в Польше Зеленский встретится с президентом и премьером страны Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Во время визита он, вероятно, подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

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По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.

По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон на саммит НАТО, который начнется 9 июля.