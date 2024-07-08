Зеленский посетит Польшу 8 июля и подпишет соглашение о безопасности, - СМИ
В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву. Ожидается, что в Польше состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WProst.
Как отмечается, в Польше Зеленский встретится с президентом и премьером страны Анджеем Дудой и Дональдом Туском.
Во время визита он, вероятно, подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.
По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.
По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон на саммит НАТО, который начнется 9 июля.
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До тогож "той (Байден) хто зупинив путіна", раніше заявив, якщо впаде Україна, то впадуть країни Балтії та Польша
Як же Україна може впасти, якщо він зупинив путіна...
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Які, н#####, гарантії? Агов, хто пише ці тексти??
Видосики можно из спальни пилить.
А скумбрия подскажет что говорить.
блазень у нас президент не в них , тому зрозумійте вірно
https://www.youtube.com/watch?v=CDHYxLU3JPM
сподіваюсь всім абинепорохам, злять, худше не стало, а покращяло...
Зате не Порошенко.