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Зеленский посетит Польшу 8 июля и подпишет соглашение о безопасности, - СМИ

Зеленський 8 липня у Польщі підпише безпекову угоду

В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву. Ожидается, что в Польше состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WProst.

Как отмечается, в Польше Зеленский встретится с президентом и премьером страны Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Во время визита он, вероятно, подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

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По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.

По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон на саммит НАТО, который начнется 9 июля.

Автор: 

визит (3112) Зеленский Владимир (20889) Польша (8515)


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Топ комментарии
+14
Потужний з#бався, як завжди...
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08.07.2024 12:11 Ответить
+14
Тобі б завали знищених міст розбирати до кінця життя, а не нікчемні папірці підписувати, тварюка...
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08.07.2024 12:12 Ответить
+10
Ну і який сенс, окрім екзистенціального, у цих безпекових угодах?
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08.07.2024 12:12 Ответить
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До миру ще не один день, наразі не про мир,а про безпеку потрібно думати. Про хлопців ЗСУ, бо там пекло. Хоча,зе не президент війни, а просто комік
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08.07.2024 12:10 Ответить
Потужний з#бався, як завжди...
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08.07.2024 12:11 Ответить
Ой пришелепкувате...
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08.07.2024 12:11 Ответить
Ну і який сенс, окрім екзистенціального, у цих безпекових угодах?
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08.07.2024 12:12 Ответить
Воно щось своє мутить..гроші, цінності мо вивозить, кокс купує..одного ранку дізнаємось, що воно на дискотечному борті до Аргентини, наприклад, змилось..
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08.07.2024 12:16 Ответить
Никакого!!!
Наркоман привык к бесконечному ШОУ и стендапу! Там все "пгавительство" такое, крепкие прохвесианалы
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08.07.2024 12:16 Ответить
Ніяких - вже 20 угод підписано, з США також
Результат - від США 1 петріот, 0 літаків

До тогож "той (Байден) хто зупинив путіна", раніше заявив, якщо впаде Україна, то впадуть країни Балтії та Польша
Як же Україна може впасти, якщо він зупинив путіна...

Картинка перед самітом НАТО
Побачимо, що він скаже на саміті НАТО - та що запропонують у відповідь
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08.07.2024 12:24 Ответить
Сенс у тому, що воно не плутається під ногами у ермака, поки підписує безпекову угоду. Так само дитині цяцку дають, щоб зайнята була і не заважала.
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08.07.2024 14:35 Ответить
Тобі б завали знищених міст розбирати до кінця життя, а не нікчемні папірці підписувати, тварюка...
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08.07.2024 12:12 Ответить
А радбез ООН не хоче відвідати? Після ракетного удару по цівільним?
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08.07.2024 12:13 Ответить
не хоче,там керує лиса жаба небензя,і головний посил дня від нього-враження військового об,єкта
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08.07.2024 12:17 Ответить
Окрім ****** там ще 14 члєнів, нехай того ****** макають рилом у лайно
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08.07.2024 13:10 Ответить
Росія з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади, - ISW
Головування в організації кожного місяця беруть на себе по черзі 15 її членів.

https://lb.ua/world/2024/07/02/621960_rosiya_z_1_lipnya_vzyala.html
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08.07.2024 12:27 Ответить
На радбезі потрібно фактами оперувати, а Зеленський блазень, хоч і ЙУрист.
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08.07.2024 13:13 Ответить
> відбудеться підписання угоди про гарантії безпеки.

Які, н#####, гарантії? Агов, хто пише ці тексти??
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08.07.2024 12:14 Ответить
Беркiвці краще б відвідав в останній раз.
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08.07.2024 12:14 Ответить
Зачем?
Видосики можно из спальни пилить.
А скумбрия подскажет что говорить.
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08.07.2024 12:15 Ответить
А цей одно їздить нікчемні папірці підписує.
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08.07.2024 12:16 Ответить
Які в сраку "гарентії" - уйоб*ще гундосе?! Ти падлюка пархата, в своїй столиці (!) не здатен дитячу лікарню захистити, виродок! Щоб по твоїм виплодкам ракета прилетіла, будь ти проклятий!
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08.07.2024 12:17 Ответить
Як шо - шо - Польща поплескає нас по плечу? - загрозливо для рашки підніме літаки?
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08.07.2024 12:17 Ответить
А , що вони повинні робити ?

блазень у нас президент не в них , тому зрозумійте вірно
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08.07.2024 12:20 Ответить
Туск каже - якшо рашка ковтне Украіну і не подавиться - то прииде по Польщу
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08.07.2024 12:24 Ответить
Хто сказав ? Польща в нато
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08.07.2024 12:25 Ответить
Сказали Туск Дуда - шо рашка не зупиниться
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08.07.2024 12:28 Ответить
І що ? Стікає кровʼю прямо зараз хто поляки чи українці ?
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08.07.2024 12:50 Ответить
Украіна -- а НАТО сцицься
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08.07.2024 12:52 Ответить
Ще раз скажи халва
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08.07.2024 13:25 Ответить
Я каже те шо є - а не халва
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08.07.2024 13:27 Ответить
Ну все, "польские пилоты" смогут спать спокойно! Украина защитит их, ведь "соглашение" двухстороннее.
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08.07.2024 12:21 Ответить
А те ''тєло'' все катається.
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08.07.2024 12:21 Ответить
Лазейка для захватчика: чонгарские "разводилы" штампуют новые меморандумы
https://www.youtube.com/watch?v=CDHYxLU3JPM
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08.07.2024 12:23 Ответить
Треба власні ракети штампувати, а не папірці підписувати
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08.07.2024 12:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY остання путь
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08.07.2024 12:29 Ответить
ви вибрали за зазирнути в дірочку - от така вона криворогата дірочка...
сподіваюсь всім абинепорохам, злять, худше не стало, а покращяло...
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08.07.2024 12:46 Ответить
Якщо сьогодні нічого не здатний зробити, то краще удавати, що дуже стурбований за майбутнє, коли буде десь засмагати з дЄрмаком десь на півдні Італії !!! Сволота ! Забирайся геть з країни зараз. Бо у тебе немає майбутнього в нашій Україні !
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08.07.2024 12:58 Ответить
Потужні здобутки зеленого поца: безмир, безсон, безсвітла, безробіття, безхатьки…
Зате не Порошенко.
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08.07.2024 13:14 Ответить
Є перевірене правило: де суперпрезидент - там колючий дріт...
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08.07.2024 13:55 Ответить
Сволото!
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08.07.2024 15:32 Ответить
 
 