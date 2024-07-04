В Киев прибыл председатель Генштаба ВС Польши Веслав Кукула. ФОТОрепортаж
В четверг, 4 июля, в Киев прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула. Польский генерал приехал в Украину по приглашению своего украинского коллеги - Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Польши в соцсети X.
Свой рабочий визит Веслав Кукула начал с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину воинов.
"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении польского Генштаба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Луиза Пивдень
показать весь комментарий04.07.2024 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль