В Киев прибыл председатель Генштаба ВС Польши Веслав Кукула. ФОТОрепортаж

В четверг, 4 июля, в Киев прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула. Польский генерал приехал в Украину по приглашению своего украинского коллеги - Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Польши в соцсети X.

Свой рабочий визит Веслав Кукула начал с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину воинов.

"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении польского Генштаба.

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