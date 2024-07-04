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В Киев прибыл председатель Генштаба ВС Польши Веслав Кукула. ФОТОрепортаж

В четверг, 4 июля, в Киев прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукула. Польский генерал приехал в Украину по приглашению своего украинского коллеги - Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Польши в соцсети X.

Свой рабочий визит Веслав Кукула начал с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину воинов.

"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении польского Генштаба.

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

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Автор: 

визит (3108) Польша (8510) Александр Сырский (620)


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04.07.2024 16:41 Ответить
 
 