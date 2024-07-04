До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула. ФОТОрепортаж

У четвер, 4 липня, до Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула. Польський генерал приїхав до України на запрошення свого українського колеги - Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Генштабу ЗС Польщі у соцмережі X.

Свій робочий візит Вєслав Кукула розпочав із покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну воїнів.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні польського Генштабу.

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