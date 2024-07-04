УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6047 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 672 1

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула. ФОТОрепортаж

У четвер, 4 липня, до Києва прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула. Польський генерал приїхав до України на запрошення свого українського колеги - Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Генштабу ЗС Польщі у соцмережі X.

Свій робочий візит Вєслав Кукула розпочав із покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну воїнів.

"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні польського Генштабу.

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула

Читайте також: Польща на саміті оголосить про готовність навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі

Автор: 

візит (1609) Польща (8621) Сирський Олександр (642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🇺🇦❤🇵🇱
показати весь коментар
04.07.2024 16:41 Відповісти
 
 