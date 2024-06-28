Польща на саміті оголосить про готовність навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі

Польща оголосить під час саміту НАТО у Вашингтоні про досягнення навчальним центром НАТО-Україна у Бидгощі (північ Польщі) готовності до дій першого ступеня.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На саміті НАТО оголосимо про операційну готовність першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі", - заявив Косіняк-Камиш.

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Він додав, що це перший такого типу центр, і це дуже важливо.

Польський віцепрем’єр також підкреслив, що після саміту НАТО Альянс візьме на себе більшу роль щодо координації допомоги Україні.

Косіняк-Камиш зауважив, що ця допомога полягає, зокрема, у постачанні озброєння та навчання українських військових. Він звернув увагу, що деякі країни хотіли б направити в Україну свої навчальні місії. Проте Польща має намір продовжувати навчання українців на своїй території, підготувавши донині вже 20 тис. українських військових.