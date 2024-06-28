Польща на саміті оголосить про готовність навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі
Польща оголосить під час саміту НАТО у Вашингтоні про досягнення навчальним центром НАТО-Україна у Бидгощі (північ Польщі) готовності до дій першого ступеня.
Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На саміті НАТО оголосимо про операційну готовність першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі", - заявив Косіняк-Камиш.
Він додав, що це перший такого типу центр, і це дуже важливо.
Польський віцепрем’єр також підкреслив, що після саміту НАТО Альянс візьме на себе більшу роль щодо координації допомоги Україні.
Косіняк-Камиш зауважив, що ця допомога полягає, зокрема, у постачанні озброєння та навчання українських військових. Він звернув увагу, що деякі країни хотіли б направити в Україну свої навчальні місії. Проте Польща має намір продовжувати навчання українців на своїй території, підготувавши донині вже 20 тис. українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль