УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10127 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
870 1

Польща на саміті оголосить про готовність навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі

Польща

Польща оголосить під час саміту НАТО у Вашингтоні про досягнення навчальним центром НАТО-Україна у Бидгощі (північ Польщі) готовності до дій першого ступеня.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На саміті НАТО оголосимо про операційну готовність першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі", - заявив Косіняк-Камиш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі на військовому полігоні спалахнула пожежа, - ЗМІ

Він додав, що це перший такого типу центр, і це дуже важливо.

Польський віцепрем’єр також підкреслив, що після саміту НАТО Альянс візьме на себе більшу роль щодо координації допомоги Україні.

Косіняк-Камиш зауважив, що ця допомога полягає, зокрема, у постачанні озброєння та навчання українських військових. Він звернув увагу, що деякі країни хотіли б направити в Україну свої навчальні місії. Проте Польща має намір продовжувати навчання українців на своїй території, підготувавши донині вже 20 тис. українських військових.

Автор: 

Польща (8609) полігон (281) Косіняк-Камиш Владислав (50)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а тепер питання: кого там будуть навчати? і далеко не факт, що туди будуть з України відправляти на навчання.
показати весь коментар
28.06.2024 21:14 Відповісти
 
 