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У Польщі на військовому полігоні спалахнула пожежа, - ЗМІ

У Польщі на військовому полігоні спалахнула пожежа

У п'ятницю, 28 червня, на військовому полігоні Жагань у Любуському воєводстві на південному заході Польщі сталася пожежа. Полум'я охопило п’ять гектарів.

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

На місце пожежі прибули підрозділи військової пожежної охорони та Державної пожежної служби. Крім цього, до гасіння залучено гелікоптери.

Польські пожежники вважають, що, ймовірно, займання виникло в результаті військових навчань, які відбуваються на полігоні.

Пожежа охопила п’ять гектарів. Ситуацію називають контрольованою, проте не виключають залучення додаткових сил для приборкання полум'я.

Нагадаємо, що 10 червня Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси. Раніше польська влада заявляла, що не побачила у цьому інциденті доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху.

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Автор: 

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28.06.2024 18:27 Відповісти
Польські пожежники вважають, що, ймовірно, займання виникло в результаті військових навчань, які відбуваються на полігоні. і участьв котрих .не виключено.брала участь рашистська диверсійна агентура...
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28.06.2024 18:27 Відповісти
І що, ну сталася пожежа на полігоні, дивина аж стрррррашно🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪 А чому б їй не статися при стрільбі бойовими ************ та ще й у таку спеку😁 Аффффтар явний тормоз і не простий, а гірський, одразу видно, що у війську не служив, а бойові стрільби бачив лише у тілівізєрі, лошара... *** 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.06.2024 18:33 Відповісти
Значна подія!
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28.06.2024 18:49 Відповісти
Польські "фермери" новий вид "протестів" придумали.
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28.06.2024 18:58 Відповісти
Хай фермери тепер гасять.
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28.06.2024 23:09 Відповісти
 
 