У Польщі на військовому полігоні спалахнула пожежа, - ЗМІ

У п'ятницю, 28 червня, на військовому полігоні Жагань у Любуському воєводстві на південному заході Польщі сталася пожежа. Полум'я охопило п’ять гектарів.

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

На місце пожежі прибули підрозділи військової пожежної охорони та Державної пожежної служби. Крім цього, до гасіння залучено гелікоптери.

Польські пожежники вважають, що, ймовірно, займання виникло в результаті військових навчань, які відбуваються на полігоні.

Пожежа охопила п’ять гектарів. Ситуацію називають контрольованою, проте не виключають залучення додаткових сил для приборкання полум'я.

Нагадаємо, що 10 червня Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси. Раніше польська влада заявляла, що не побачила у цьому інциденті доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху.

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