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В Польше на военном полигоне вспыхнул пожар, - СМИ

У Польщі на військовому полігоні спалахнула пожежа

В пятницу, 28 июня, на военном полигоне Жагань в Любушском воеводстве на юго-западе Польши вспыхнул пожар. Пламя охватило пять гектаров.

Об этом сообщает польское издание Onet, информирует Цензор.НЕТ.

На место пожара прибыли подразделения военной пожарной охраны и Государственной пожарной службы. Кроме этого, к тушению привлечены вертолеты.

Польские пожарные считают, что, вероятно, возгорание возникло в результате военных учений, которые происходят на полигоне.

Пожар охватил пять гектаров. Ситуацию называют контролируемой, однако не исключают привлечения дополнительных сил для обуздания пламени.

Напомним, что 10 июня в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и возник пожар на заводе Mesko, где производятся боеприпасы. Ранее польские власти заявляли, что не увидели в этом инциденте доказательств причастности "внешних сил" к взрыву.

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28.06.2024 18:27 Ответить
Польські пожежники вважають, що, ймовірно, займання виникло в результаті військових навчань, які відбуваються на полігоні. і участьв котрих .не виключено.брала участь рашистська диверсійна агентура...
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28.06.2024 18:27 Ответить
І що, ну сталася пожежа на полігоні, дивина аж стрррррашно🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪 А чому б їй не статися при стрільбі бойовими ************ та ще й у таку спеку😁 Аффффтар явний тормоз і не простий, а гірський, одразу видно, що у війську не служив, а бойові стрільби бачив лише у тілівізєрі, лошара... *** 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.06.2024 18:33 Ответить
Значна подія!
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28.06.2024 18:49 Ответить
Польські "фермери" новий вид "протестів" придумали.
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28.06.2024 18:58 Ответить
Хай фермери тепер гасять.
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28.06.2024 23:09 Ответить
 
 