В Чехии на военном полигоне произошел взрыв: есть пострадавшие
На военном полигоне Либава в Чехии сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате несчастного случая есть пострадавшие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.
Отмечается, что взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава.
В армии Чехии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.
"Работаем над решением ситуации с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвались неопределенные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл медицинский вертолет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследованием инцидента занимается Военная полиция.
О количестве пострадавших на полигоне пока не сообщается.
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Ах, ну да:
Чехія ж у НАТО!
Тому всі диверсії автоматично відносять до "нещасних випадків", "що би не ескалювати"...