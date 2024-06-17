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В Чехии на военном полигоне произошел взрыв: есть пострадавшие

У Чехії на військовому полігоні здетонував боєприпас

На военном полигоне Либава в Чехии сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате несчастного случая есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.

Отмечается, что взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава.

В армии Чехии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

"Работаем над решением ситуации с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвались неопределенные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что расследованием инцидента занимается Военная полиция.

О количестве пострадавших на полигоне пока не сообщается.

Автор: 

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шукайте кацапів! їх в Чехії ще як гівна
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17.06.2024 14:31 Ответить
Чехия, Словакия, Венгрия, цапорылiя... - догадайтесь, откуда ветер дует.
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17.06.2024 14:33 Ответить
Так, там кацапськи роги стирчать скоріш за все.
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17.06.2024 14:34 Ответить
"Петров-Боширов"(Мішкін-Чепіга).
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17.06.2024 14:37 Ответить
Якій до біса "нещасний випадок"?!!
Ах, ну да:
Чехія ж у НАТО!
Тому всі диверсії автоматично відносять до "нещасних випадків", "що би не ескалювати"...
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17.06.2024 14:56 Ответить
100% кацапська мразота гуляє 😡
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17.06.2024 15:10 Ответить
...якби усі країни-народи-народності поводилися як кацапи, то БАльшая Московія давно би вже зникла і жевріла десь у межах Залатога КАльца...
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17.06.2024 16:56 Ответить
 
 