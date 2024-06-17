В Чехии на военном полигоне произошел взрыв: есть пострадавшие

На военном полигоне Либава в Чехии сдетонировал неизвестный боеприпас. В результате несчастного случая есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.

Отмечается, что взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава.

В армии Чехии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

"Работаем над решением ситуации с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвались неопределенные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что расследованием инцидента занимается Военная полиция.

О количестве пострадавших на полигоне пока не сообщается.