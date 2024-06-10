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Новини
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вибух (4367) завод (996) Польща (8262)

У Польщі на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є загиблий

На оборонному заводі в Польщі стався вибух

10 червня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Rmf24.pl.

Зазначається, що внаслідок вибуху, що пролунав близько 11.00, загинув 59-річний працівник заводу, ще один зазнав поранення.

Як повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська, вибух стався в нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні працює мережа секретних заводів із виробництва зброї, – ЗМІ

"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", - повідомила вона

За її словами, зараз з’ясовують причини надзвичайної ситуації. Вона додала, що центр обладнаний відеомоніторингом.

Станом на зараз пожежу вже загасили. На місці працюють рятувальники і поліція.

Місцеві правоохоронці запевнили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху та пожежі.

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Топ коментарі
+13
таке відчуття, що це ті польскі фермери, які блокують кордони з Україною.
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10.06.2024 14:56
+13
Господи бережі Польшу, від рашиських діверсій !!!🇵🇱❤
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10.06.2024 14:58
+9
Спецслужби країн-союзників України мають проявляти максимальну пильність.

Jay in Kyiv

Зупинивши підпалювача, чеська поліція виявила, що росія керує групами Telegram у країнах ЄС, які пропонують місцевим жителям гроші за підпали та диверсії на заводах, інфраструктурі та громадському транспорті.

Повний тероризм.
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10.06.2024 15:10
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Правила форума Рада форумчан
таке відчуття, що це ті польскі фермери, які блокують кордони з Україною.
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10.06.2024 14:56 Відповісти
Так, з кордону їх трохи прогнали; тепер вони поступово зміщують свої акценти на військове виробництво.
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10.06.2024 15:20 Відповісти
Параша працюе!

ніяких сумнівів.
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10.06.2024 17:35 Відповісти
Господи бережі Польшу, від рашиських діверсій !!!🇵🇱❤
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10.06.2024 14:58 Відповісти
Почалось! Понеслась кацапська п...а по кочках!!
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10.06.2024 15:05 Відповісти
В ракетному паливі такі реагенти, що їм тільки дай десь просочитись
і вони вже не питатимуть - вибухати їм, чи ні ...
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10.06.2024 15:10 Відповісти
Ага, а у якості каталізатора виступають кацапські диверсанти та ляшські запроданці.
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10.06.2024 15:23 Відповісти
Спецслужби країн-союзників України мають проявляти максимальну пильність.

Jay in Kyiv

Зупинивши підпалювача, чеська поліція виявила, що росія керує групами Telegram у країнах ЄС, які пропонують місцевим жителям гроші за підпали та диверсії на заводах, інфраструктурі та громадському транспорті.

Повний тероризм.
показати весь коментар
10.06.2024 15:10 Відповісти
Proč policie posílila bezpečnost: Řeší záhadný případ "telegramového agenta", podezírá Rusko.

https://denikn.cz/1447550/proc-policie-posilila-bezpecnost-resi-zahadny-pripad-telegramoveho-agenta-podezira-rusko/?rtm_click=********&rtm_source=follow_authors&rtm_medium=email&rtm_campaign=mnt-email.author.article.new-09.06.2024-6&rtm_content=111818

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10.06.2024 15:12 Відповісти
Так ось чому блокування КПП відклали. "Фермери" переформатувалися
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10.06.2024 15:13 Відповісти
"Переформатувалися" туди, де більше платить пуйло.
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10.06.2024 15:27 Відповісти
Нова " Ново- Богданівка".
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10.06.2024 15:28 Відповісти
По моему можно в здравом уме понимать, кому вы перекрываете границы ..
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10.06.2024 15:29 Відповісти
Апять смєрдіт абосранимі кацапскімі парткамі і лаптямі...
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10.06.2024 15:43 Відповісти
Это следствие безпомощности польского правительства.
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10.06.2024 18:38 Відповісти
 
 