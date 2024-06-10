У Польщі на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є загиблий
10 червня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Rmf24.pl.
Зазначається, що внаслідок вибуху, що пролунав близько 11.00, загинув 59-річний працівник заводу, ще один зазнав поранення.
Як повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська, вибух стався в нещодавно збудованому центрі ракетного палива.
"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", - повідомила вона
За її словами, зараз з’ясовують причини надзвичайної ситуації. Вона додала, що центр обладнаний відеомоніторингом.
Станом на зараз пожежу вже загасили. На місці працюють рятувальники і поліція.
Місцеві правоохоронці запевнили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху та пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
ніяких сумнівів.
і вони вже не питатимуть - вибухати їм, чи ні ...
Jay in Kyiv
Зупинивши підпалювача, чеська поліція виявила, що росія керує групами Telegram у країнах ЄС, які пропонують місцевим жителям гроші за підпали та диверсії на заводах, інфраструктурі та громадському транспорті.
Повний тероризм.
https://denikn.cz/1447550/proc-policie-posilila-bezpecnost-resi-zahadny-pripad-telegramoveho-agenta-podezira-rusko/?rtm_click=********&rtm_source=follow_authors&rtm_medium=email&rtm_campaign=mnt-email.author.article.new-09.06.2024-6&rtm_content=111818