Польша на саммите объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще

Польша объявит во время саммита НАТО в Вашингтоне о достижении учебным центром НАТО-Украина в Быдгоще (север Польши) готовности к действиям первой степени.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На саммите НАТО объявим об операционной готовности первой степени учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще", - заявил Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что это первый такого типа центр, и это очень важно.

Польский вице-премьер также подчеркнул, что после саммита НАТО Альянс возьмет на себя большую роль по координации помощи Украине.

Косиняк-Камыш отметил, что эта помощь заключается, в частности, в поставке вооружения и обучении украинских военных. Он обратил внимание, что некоторые страны хотели бы направить в Украину свои учебные миссии. Однако Польша намерена продолжать обучение украинцев на своей территории, подготовив на сегодняшний день уже 20 тыс. украинских военных.