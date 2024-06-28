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Новости Помощь Украине
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Польша на саммите объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще

Польща

Польша объявит во время саммита НАТО в Вашингтоне о достижении учебным центром НАТО-Украина в Быдгоще (север Польши) готовности к действиям первой степени.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На саммите НАТО объявим об операционной готовности первой степени учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще", - заявил Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что это первый такого типа центр, и это очень важно.

Польский вице-премьер также подчеркнул, что после саммита НАТО Альянс возьмет на себя большую роль по координации помощи Украине.

Косиняк-Камыш отметил, что эта помощь заключается, в частности, в поставке вооружения и обучении украинских военных. Он обратил внимание, что некоторые страны хотели бы направить в Украину свои учебные миссии. Однако Польша намерена продолжать обучение украинцев на своей территории, подготовив на сегодняшний день уже 20 тыс. украинских военных.

Автор: 

Польша (8497) полигон (340) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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а тепер питання: кого там будуть навчати? і далеко не факт, що туди будуть з України відправляти на навчання.
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28.06.2024 21:14 Ответить
 
 