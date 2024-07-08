Польша обсудит со странами НАТО сбивание российских ракет и дронов над территорией Украины, - Туск
Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над воздушным пространством Украины.
Об этом премьер-министр страны Дональд Туск сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Варшаве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.
Туск отметил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.
Мы долгое время разговариваем об идее, которая родилась в Польше - об идее реагирования НАТО на ракетные атаки, если речь идет о ракетах, которые направляются в направлении Польши и еще находятся на территории Украины. С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить не дожидаясь, когда они летят на натовскую территорию, а еще над украинской землей. И это кажется абсолютно логичным", - отметил он.
По словам Туска, Польша была первой страной, которая начала говорить об этом с Украиной.
"Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО, потому что этого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности", - сказал глава польского правительства.
Он добавил, что в интересах Польши и Украины является то, чтобы "все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий имело штамп международной солидарности, в частности натовской".
"Мы к этому открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее. Но мы себе не строим иллюзий, что это легкое решение. Поэтому в документе мы записали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор союзников из других государств НАТО. Дело трактуем как серьезное, открытое - но еще не завершенное. Я буду разговаривать, и президент Дуда будет разговаривать с нашими союзниками в позитивном духе, чтобы совместно с нами подумать, как организовать этого рода действия", - резюмировал Туск.
Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности.
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йдеться у кремлівського брехуна і вбивці на міжнародному рівні ?
На жаль, з такими істотами , як путлер ,
домовитись неможливо ,
бо кацапи використовують всі інструменти тотальної війни проти України.😡