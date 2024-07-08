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Польша обсудит со странами НАТО сбивание российских ракет и дронов над территорией Украины, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над воздушным пространством Украины.

Об этом премьер-министр страны Дональд Туск сказал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Варшаве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.

Мы долгое время разговариваем об идее, которая родилась в Польше - об идее реагирования НАТО на ракетные атаки, если речь идет о ракетах, которые направляются в направлении Польши и еще находятся на территории Украины. С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить не дожидаясь, когда они летят на натовскую территорию, а еще над украинской землей. И это кажется абсолютно логичным", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский

По словам Туска, Польша была первой страной, которая начала говорить об этом с Украиной.

"Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО, потому что этого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности", - сказал глава польского правительства.

Он добавил, что в интересах Польши и Украины является то, чтобы "все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий имело штамп международной солидарности, в частности натовской".

"Мы к этому открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее. Но мы себе не строим иллюзий, что это легкое решение. Поэтому в документе мы записали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор союзников из других государств НАТО. Дело трактуем как серьезное, открытое - но еще не завершенное. Я буду разговаривать, и президент Дуда будет разговаривать с нашими союзниками в позитивном духе, чтобы совместно с нами подумать, как организовать этого рода действия", - резюмировал Туск.

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Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности.

Автор: 

НАТО (10096) Польша (8515) ракеты (3618) Туск Дональд (763)


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Топ комментарии
+7
Це треба було робити ще з 24-го...НАТО для чого?
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08.07.2024 16:14 Ответить
+6
Вони не хочуть збивати навіть над своєю територіею...
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08.07.2024 16:44 Ответить
+5
Не можна збивати бо Хутін нападе на Сувалский коридор
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08.07.2024 16:18 Ответить
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Це треба було робити ще з 24-го...НАТО для чого?
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08.07.2024 16:14 Ответить
И сделают с 24-го.... Где-то в году 30-ом...
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08.07.2024 16:20 Ответить
"НАТО не на часі" (с) Зеленський 2021р.
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08.07.2024 17:00 Ответить
Ще з 2022-го. Нещодавно Ізраїль від ракет Ірану захистили, отже, є така можливість.
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08.07.2024 17:08 Ответить
Больше никто не откажется от ядерного оружия. Никогда.
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08.07.2024 16:15 Ответить
А я знаю как отказать от ядерного оружия. Его нужно обнулить путем третей ядерной мировой войны
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08.07.2024 16:16 Ответить
Ага, всі кх@ям красниє кнопкі понажимать!))
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08.07.2024 16:30 Ответить
так даких дебів на планеті не знайти як у нас в 90х Хоче тверезі люди попереджали , Шеварнадзе наприклад казав "залиште хоч одну боеголовку бо невідомо хто прийде після Ельцина....
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08.07.2024 16:28 Ответить
Ядерна Америка програла неядерному В'єтнаму та Афганістану, ядерний Китай програв неядерному В'єтнаму, ядерний Китай напав на ядерний ссср....
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08.07.2024 16:42 Ответить
Не можна збивати бо Хутін нападе на Сувалский коридор
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08.07.2024 16:18 Ответить
головне - не поспішайте! бо буде, матьїї, ескалація
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08.07.2024 16:19 Ответить
Гарна новина.
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08.07.2024 16:21 Ответить
Новина? А орбан дозволить?
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08.07.2024 17:26 Ответить
Ідіть запитайте у нього, якщо вам це потрібно.
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08.07.2024 17:31 Ответить
Не зрозуміло , про які переговори і мир
йдеться у кремлівського брехуна і вбивці на міжнародному рівні ?

На жаль, з такими істотами , як путлер ,
домовитись неможливо ,
бо кацапи використовують всі інструменти тотальної війни проти України.😡
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08.07.2024 16:22 Ответить
"Обговорять" зовсім не значить,що збиватимуть.Хоча хтозна,час покаже.
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08.07.2024 16:29 Ответить
Говорили-балакали
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08.07.2024 16:30 Ответить
Може думати про те, щоб це все не літало над Україною, а не збивати і збивати і так безкінечно.
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08.07.2024 16:40 Ответить
після приїзду мадяра , від дзі3,14на все буде вирішено не на користь України
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08.07.2024 16:43 Ответить
Вони не хочуть збивати навіть над своєю територіею...
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08.07.2024 16:44 Ответить
Дякуємо Полщі. А наше ублюдошно-наркоманічне????
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08.07.2024 17:16 Ответить
Туск, не забудь орбана запитати!
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08.07.2024 17:25 Ответить
Поляки сцуть під себе коли над ними кацапські ракети літають не те щоб над Україною їх збивати
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08.07.2024 18:36 Ответить
Сильна позиція((Вона така ж абсурдна,як і про те,що їх літаки піднімаються в повітря,коли над Західною Україною летить ракета: тобто літаки злітають,питають ракети чи як там,чи вона,мовляв не до них,і коли отримують ствердну відповідь,спокійно повертаються на землю(((А якби ви збивали і нікому нічого не казали ,га? Як мінімум був би якийсь бойовий досвід,а то "випадково" від Чикчирика пустять одну на пробу,а ви тим часом заплануєте консультації з натою)
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08.07.2024 19:15 Ответить
Маячня. Жодна система ППО і ПРО не спрацює з території НАТО щоб збивати російські ракети і дрони над, - чи на підльоті до України. Це пусті ********** ("обіцянка - цяцянка, а дурневі радість") для зеленського і його кодляка щоб продовжити ще бодай не надовго їх паразитування біля влади в Україні. Це такий собі договорняк, але які ж ми лохи!
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08.07.2024 20:00 Ответить
 
 