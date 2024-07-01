Украина рано или поздно победит в этой войне с РФ, - премьер Польши Туск
Украина рано или поздно победит в войне с Россией, в частности из-за активной помощи западных союзников.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который встретился с польскими и американскими военными в логистическом хабе по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна Укринформ.
"Украина выстояла во время российского наступления, Украина рано или поздно победит в этой войне в огромной степени благодаря польским и американским военным, всем службам, которые в Ясенке организовали крупнейший хаб, который ежедневно задействован в одну из крупнейших военно-логистических операций в истории Европы после Второй мировой войны. Ваша задача, без преувеличения, имеет чрезвычайный вес, и судьба Польши, Украины, Европы и всего свободного мира, в том числе и США, в определенной степени зависят от того, что происходит в Ясенке", - подчеркнул Туск.
Он поблагодарил польских и американских военных за их ежедневную работу в логистическом хабе по оказанию помощи Украине.
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Знімай блокаду кардонів, курва!
казнітьнєльзяпоміловать
Особливо враховуючи, що кордон з РФ/РБ ці "союзники" взагалі не блокують, тільки збільшують обсяги торгівлі.
родіна - я впізнаю тебе..
Я просто нагадаю , що при ньому процвітав ротердам+ , борг привата став боргом держави тобто громадян українців .
і це верхівка йсберга
Про вбитого брата забуло?))