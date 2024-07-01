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Новости Война
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Украина рано или поздно победит в этой войне с РФ, - премьер Польши Туск

туск

Украина рано или поздно победит в войне с Россией, в частности из-за активной помощи западных союзников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который встретился с польскими и американскими военными в логистическом хабе по военной помощи для Украины в аэропорту Жешув-Ясенка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна Укринформ.

"Украина выстояла во время российского наступления, Украина рано или поздно победит в этой войне в огромной степени благодаря польским и американским военным, всем службам, которые в Ясенке организовали крупнейший хаб, который ежедневно задействован в одну из крупнейших военно-логистических операций в истории Европы после Второй мировой войны. Ваша задача, без преувеличения, имеет чрезвычайный вес, и судьба Польши, Украины, Европы и всего свободного мира, в том числе и США, в определенной степени зависят от того, что происходит в Ясенке", - подчеркнул Туск.

Он поблагодарил польских и американских военных за их ежедневную работу в логистическом хабе по оказанию помощи Украине.

Читайте также: Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности до Саммита НАТО в Вашингтоне, - Туск

Автор: 

Польша (8498) Туск Дональд (762)


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Топ комментарии
+6
З такою ,, домомогою" швидше що пізно! Але все одно - Переможе! З вами або без вас, купка лицемірних боягузів!!!
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01.07.2024 17:58
+4
хотілося б рано, але ми не можено перевибрати бубу - ця нетряпка нескінченна....
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01.07.2024 18:04
+4
Важко таким політикам як Туск ,як Порошенко , розумні ,чесні ,сміливі, так бидла багато у протистояні ,але з такими Лідерами ...Україна переможе ! 🇵🇱❤🇺🇦
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01.07.2024 18:07
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Рано чи пiзно ми такi доберемся до Польщi.
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01.07.2024 17:54 Ответить
вірю - ви вже до Канади дібралися...
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01.07.2024 18:14 Ответить
Так, Канада вже захоплена украiньцями.
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01.07.2024 19:40 Ответить
Рано чи піздно- пітляе старий ліс Туск!

Знімай блокаду кардонів, курва!
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02.07.2024 00:12 Ответить
З такою ,, домомогою" швидше що пізно! Але все одно - Переможе! З вами або без вас, купка лицемірних боягузів!!!
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01.07.2024 17:58 Ответить
з такою допомогою, швидше буде "не програє" . Бо хто захоче давати ще більше грошей мародерам, які до того ж західну зброю в тилу зливають ворогу (чи то через тупість, чи за гроші).
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01.07.2024 18:55 Ответить
НОВЕ ФОРМУЛЮВАННЯ -ВАРІАЦІЯ ВІД "СКІЛЬКИ ТРЕБА ,СТІЛЬКИ Й БУДЕМО З УКРАЇНОЮ "
казнітьнєльзяпоміловать
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01.07.2024 17:58 Ответить

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01.07.2024 18:12 Ответить
А якось пряміше жорсткіше вголос заявити вони не можуть . Мала надію після виборів у США руба заявлять про вимоги й покарання за невиконання . А тепер...Ну сказала посол, а вова АБІДІТСЯ як з Блінкеном було
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01.07.2024 18:27 Ответить
хотілося б рано, але ми не можено перевибрати бубу - ця нетряпка нескінченна....
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01.07.2024 18:04 Ответить
А як щодо "...великого всенародного горя..."
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01.07.2024 18:43 Ответить
Деякі західні союзники, у рамках допомоги звичайно, так активно блокують україно-польський кордон та наварюються на війні, що виникає питання: чиї вони союзники?
Особливо враховуючи, що кордон з РФ/РБ ці "союзники" взагалі не блокують, тільки збільшують обсяги торгівлі.
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01.07.2024 18:06 Ответить
***** не робити, а тільки вимагати...
родіна - я впізнаю тебе..
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01.07.2024 18:18 Ответить
Важко таким політикам як Туск ,як Порошенко , розумні ,чесні ,сміливі, так бидла багато у протистояні ,але з такими Лідерами ...Україна переможе ! 🇵🇱❤🇺🇦
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01.07.2024 18:07 Ответить
Порошенко?

Я просто нагадаю , що при ньому процвітав ротердам+ , борг привата став боргом держави тобто громадян українців .
і це верхівка йсберга
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01.07.2024 18:17 Ответить
О, дивіться, а в цього чуда досі в голові насрано))))
Про вбитого брата забуло?))
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01.07.2024 18:26 Ответить
Та да і українці останій шматок хліба доїдали ,і війну Порох не зупинив, і бомби падали і безвіз не був, гроші заробляти не могли і .т .і ....ви зі своїми ************** вже набридли ,міняйте платівку
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01.07.2024 19:05 Ответить
Могли б направити декілька польських бригад, най би повчилися русню вбивати і ми б побачили, що поляки не сцикуни.
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01.07.2024 18:16 Ответить
Воюють добровольцями і в разі чогось складного пишуть відмови, бо мають право за спеціальним контрактом для іноземців.
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01.07.2024 18:28 Ответить
нічого не робіть і все саме собою скаладетьв нічію...
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01.07.2024 18:57 Ответить
але не уточнив що є "перемога України", про всяк випадок...
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01.07.2024 21:30 Ответить
Колись, може, і Польща відвоює свій кордон у фермерів.
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01.07.2024 23:42 Ответить
 
 