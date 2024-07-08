Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский
Украина и Польша разрабатывают механизм сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши,
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.
"В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Уверен, что наши команды вместе с военными пропаривают совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", - отметил он.
Кроме того, Украина обсуждала с Польшей передачу новых самолетов.
"Второе - очерчено сотрудничество по боевой авиации... Мы поднимали вопрос о передаче еще самолетов, современную НАТОвскую авианику, чтобы защитить наше гражданское население, сеть энергетики", - рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что в целом Польша предоставила Украине уже 44 пакета помощи, в этом году планируется передать еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества оборонных предприятий стран, сообщил президент.
Зеленский отметил, что в целом Польша уже предоставила Украине 44 пакета помощи, и на этот год запланировано еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества между оборонными предприятиями стран.
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Очільник ОП наголосив, що в ракеті Х-101 "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".
"Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати", - наголосив він.
... ********** віником для сауни...
підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.
Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?
На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
Чи кавалерійським наскоком спалити мацкву ?
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Шоколад 🍫 від Пороха був для наріту чрєзмєрно брют -альний 😕
Може треба ці всі угоди і формули миру приклеїти до стін Охмадиту, може допоможе?!
"Закрите небо" над Західною Україною ало бути ще навесні-влітку 2022 року ! 👿
напади рашкою з території бульбонії
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А тут рашисти довели, що ці бамажки нічого не варті і не гарантують нікому безпеки.
Тільки у Києві на цей час 20 загиблих і 61 постраждалий.
Попіариться та й годі, а загиблих уже не не повернути...
Тобто все це цікаво, корисно, але.... в реальності лише ЗСУ стоять на перепоні рашистам. Лише вони, а не різні паперові механізми. Але не впевнений що Зеленський це розуміє.
Дурників стало менше, але ще достатньо, щоб голосувати за це створіння
Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.
«Трибюн»