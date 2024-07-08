Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский

Украина и Польша разрабатывают механизм сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши,

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.

"В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Уверен, что наши команды вместе с военными пропаривают совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", - отметил он.

Кроме того, Украина обсуждала с Польшей передачу новых самолетов.

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"Второе - очерчено сотрудничество по боевой авиации... Мы поднимали вопрос о передаче еще самолетов, современную НАТОвскую авианику, чтобы защитить наше гражданское население, сеть энергетики", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что в целом Польша предоставила Украине уже 44 пакета помощи, в этом году планируется передать еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества оборонных предприятий стран, сообщил президент.

Зеленский отметил, что в целом Польша уже предоставила Украине 44 пакета помощи, и на этот год запланировано еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества между оборонными предприятиями стран.

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