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Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания ракет и дронов РФ в воздушном пространстве Украины, - Зеленский

Зеленський про безпекову угоду з Польщею

Украина и Польша разрабатывают механизм сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши,

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.

"В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Уверен, что наши команды вместе с военными пропаривают совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", - отметил он.

Кроме того, Украина обсуждала с Польшей передачу новых самолетов.

Смотрите также: Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

"Второе - очерчено сотрудничество по боевой авиации... Мы поднимали вопрос о передаче еще самолетов, современную НАТОвскую авианику, чтобы защитить наше гражданское население, сеть энергетики", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что в целом Польша предоставила Украине уже 44 пакета помощи, в этом году планируется передать еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества оборонных предприятий стран, сообщил президент.

Зеленский отметил, что в целом Польша уже предоставила Украине 44 пакета помощи, и на этот год запланировано еще несколько пакетов, а также развитие сотрудничества между оборонными предприятиями стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша и Словакия не будут отправлять своих военных в Украину, - президенты

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Польша (8515) помощь (7880)


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Топ комментарии
+11
Дуже показово на фоні трагедії Охмадиту

підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.

Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?

На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
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08.07.2024 15:46 Ответить
+7
Фабрика локшини працює 24/7,чергова порція локшинидо вживання,їжте не обляпайтеся!!))
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08.07.2024 15:48 Ответить
+6
"....наші команди разом з військовими пропарюють спільно..." Здається клован нам фуфло впарює.
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08.07.2024 15:45 Ответить
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Ага..і ще півроку щось прописувати будуть..
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08.07.2024 15:44 Ответить
"....наші команди разом з військовими пропарюють спільно..." Здається клован нам фуфло впарює.
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08.07.2024 15:45 Ответить
Все он верно сказал. Елдак отменный банщик и зелю в сауне он седне пропарит как нада
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08.07.2024 15:55 Ответить
ПРОПА́РЮВАТИ, юю, юєш, недок., ПРОПА́РИТИ, рю, риш, док., перех. Обробляти гарячою парою з метою очищення, розм'якшення і т. ін. Соєву макуху і дерть, перш ніж згодовувати птиці і свиням, треба обов'язково пропарювати (Колг. Укр., 8, 1958, 29); Перед використанням [вовняні] нитки необхідно пропарити в гарячій воді без мила (В'язання.., 1957, 29); * Образно. - Голубко, - гукнув дружині Микола Васильович, - неси самоварчик… Увечері теж корисно нутро пропарити (Рудь, Гомін.., 1959, 82).
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08.07.2024 16:01 Ответить
Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як російська ракета влучила в медзаклад.

Очільник ОП наголосив, що в ракеті Х-101 "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".

"Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати", - наголосив він.
... ********** віником для сауни...
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08.07.2024 16:08 Ответить
А що раніше не впарював, починаючи з виборів?
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08.07.2024 16:36 Ответить
Дуже показово на фоні трагедії Охмадиту

підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.

Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?

На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
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08.07.2024 15:46 Ответить
Кац предлагает сдаться ?

Чи кавалерійським наскоком спалити мацкву ?

.
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08.07.2024 17:10 Ответить
Шото з чимто - будуть сидіти і вичисляти куди летить - чи не поміняла курс
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08.07.2024 15:46 Ответить
Добре якщо так і якщо це не чергови фантазії Зеленухіна.
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08.07.2024 15:47 Ответить
Фабрика локшини працює 24/7,чергова порція локшинидо вживання,їжте не обляпайтеся!!))
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08.07.2024 15:48 Ответить
Локшина була замовлена українським мудрим нарітом ще у 2019 році

Шоколад 🍫 від Пороха був для наріту чрєзмєрно брют -альний 😕
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08.07.2024 17:14 Ответить
У тій же дупі ярмаковська хвормула миру.

Може треба ці всі угоди і формули миру приклеїти до стін Охмадиту, може допоможе?!
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08.07.2024 15:49 Ответить
Можна й виборчими бюлетенями "за ЗЄлю" обклеїти 👿
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08.07.2024 17:16 Ответить
Підождіть-но, будуть ще ЗЄліни (Єрмакові) вибори все обклеять
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08.07.2024 17:26 Ответить
Будуть "розробляти" до 2035 року...
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08.07.2024 15:50 Ответить
Зазвичай подібні речі на таких зустрічах і церемоніях оголошуються вже як досягнуті, а не у вигляді "прожектів"
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08.07.2024 15:53 Ответить
так, бо може вийти невдобно, коли польські рольники будуть заважати збивати кацапські ракети

"Закрите небо" над Західною Україною ало бути ще навесні-влітку 2022 року ! 👿
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08.07.2024 17:20 Ответить
підстави ?

напади рашкою з території бульбонії

.
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08.07.2024 17:21 Ответить
Ага видел я карту сегодня: на востоке красный самальот, на западе зеленый, осталось нарисовать картошку на севере и ятаган на юге. кругом враги, ховайся
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08.07.2024 15:54 Ответить
А чому пісюнограй не в Україні?
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08.07.2024 15:58 Ответить
Бо президент у нас не знленській. Журнал Тайм не дасть збрехати
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08.07.2024 16:02 Ответить
Поїхав до Польщі піписувати чеговий папірець під назвою "безпекова угода"
А тут рашисти довели, що ці бамажки нічого не варті і не гарантують нікому безпеки.
Тільки у Києві на цей час 20 загиблих і 61 постраждалий.

Попіариться та й годі, а загиблих уже не не повернути...
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08.07.2024 16:23 Ответить
От тільки за ці 2,5 роки Зеля уже багато про різні механізми, програми, та стратегії говорив. Це сильно допомогло дітям в Охматдиті.
Тобто все це цікаво, корисно, але.... в реальності лише ЗСУ стоять на перепоні рашистам. Лише вони, а не різні паперові механізми. Але не впевнений що Зеленський це розуміє.
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08.07.2024 16:42 Ответить
Та все він розуміє, просто використовує усі ці заходи для піару і для підтвердження що воно легітимне і знову на вибори попреться.

Дурників стало менше, але ще достатньо, щоб голосувати за це створіння

Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.

«Трибюн»
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08.07.2024 17:29 Ответить
"безпекова" угода не передбачає нічого Тільки добра воля якоїсь з країн передбачає якусь допомогу
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08.07.2024 19:05 Ответить
Збивати ракети ,якби могли поляки, було б добре.
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08.07.2024 23:36 Ответить
 
 