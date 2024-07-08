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Безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України, - Зеленський

Зеленський про безпекову угоду з Польщею

Україна та Польща розробляють механізм збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі,

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

"У безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Впевнений, що наші команди разом з військовими пропарюють спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей" - зазначив він.

Окрім того, Україна обговорювала з Польщею передання нових літаків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща підписали безпекову угоду. ВIДЕО

"Друге - окреслена співпраця шодо бойової авіації… Ми порушували питання щодо передання ще літаків, сучасну НАТОвську авіаніку, щоб захистити наше цивільне населення, мережу енергетики", - розповів глава держави.

Зеленський зауважив, що загалом Польща надала Україні вже 44 пакети допомоги, цього року планується передати ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці оборонних підприємств країн, повідомив президент.

Зеленський зауважив, що загалом Польща вже надала Україні 44 пакети допомоги, і на цей рік заплановано ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці між оборонними підприємствами країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і Словаччина не відправлятимуть своїх військових в Україну, - президенти

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Польща (8634) допомога (8453)


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Топ коментарі
+11
Дуже показово на фоні трагедії Охмадиту

підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.

Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?

На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
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08.07.2024 15:46 Відповісти
+7
Фабрика локшини працює 24/7,чергова порція локшинидо вживання,їжте не обляпайтеся!!))
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08.07.2024 15:48 Відповісти
+6
"....наші команди разом з військовими пропарюють спільно..." Здається клован нам фуфло впарює.
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08.07.2024 15:45 Відповісти
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Ага..і ще півроку щось прописувати будуть..
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08.07.2024 15:44 Відповісти
"....наші команди разом з військовими пропарюють спільно..." Здається клован нам фуфло впарює.
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08.07.2024 15:45 Відповісти
Все он верно сказал. Елдак отменный банщик и зелю в сауне он седне пропарит как нада
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08.07.2024 15:55 Відповісти
ПРОПА́РЮВАТИ, юю, юєш, недок., ПРОПА́РИТИ, рю, риш, док., перех. Обробляти гарячою парою з метою очищення, розм'якшення і т. ін. Соєву макуху і дерть, перш ніж згодовувати птиці і свиням, треба обов'язково пропарювати (Колг. Укр., 8, 1958, 29); Перед використанням [вовняні] нитки необхідно пропарити в гарячій воді без мила (В'язання.., 1957, 29); * Образно. - Голубко, - гукнув дружині Микола Васильович, - неси самоварчик… Увечері теж корисно нутро пропарити (Рудь, Гомін.., 1959, 82).
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08.07.2024 16:01 Відповісти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як російська ракета влучила в медзаклад.

Очільник ОП наголосив, що в ракеті Х-101 "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".

"Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати", - наголосив він.
... ********** віником для сауни...
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08.07.2024 16:08 Відповісти
А що раніше не впарював, починаючи з виборів?
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08.07.2024 16:36 Відповісти
Дуже показово на фоні трагедії Охмадиту

підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.

Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?

На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
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08.07.2024 15:46 Відповісти
Кац предлагает сдаться ?

Чи кавалерійським наскоком спалити мацкву ?

.
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08.07.2024 17:10 Відповісти
Шото з чимто - будуть сидіти і вичисляти куди летить - чи не поміняла курс
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08.07.2024 15:46 Відповісти
Добре якщо так і якщо це не чергови фантазії Зеленухіна.
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08.07.2024 15:47 Відповісти
Фабрика локшини працює 24/7,чергова порція локшинидо вживання,їжте не обляпайтеся!!))
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08.07.2024 15:48 Відповісти
Локшина була замовлена українським мудрим нарітом ще у 2019 році

Шоколад 🍫 від Пороха був для наріту чрєзмєрно брют -альний 😕
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08.07.2024 17:14 Відповісти
У тій же дупі ярмаковська хвормула миру.

Може треба ці всі угоди і формули миру приклеїти до стін Охмадиту, може допоможе?!
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08.07.2024 15:49 Відповісти
Можна й виборчими бюлетенями "за ЗЄлю" обклеїти 👿
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08.07.2024 17:16 Відповісти
Підождіть-но, будуть ще ЗЄліни (Єрмакові) вибори все обклеять
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08.07.2024 17:26 Відповісти
Будуть "розробляти" до 2035 року...
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08.07.2024 15:50 Відповісти
Зазвичай подібні речі на таких зустрічах і церемоніях оголошуються вже як досягнуті, а не у вигляді "прожектів"
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08.07.2024 15:53 Відповісти
так, бо може вийти невдобно, коли польські рольники будуть заважати збивати кацапські ракети

"Закрите небо" над Західною Україною ало бути ще навесні-влітку 2022 року ! 👿
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08.07.2024 17:20 Відповісти
підстави ?

напади рашкою з території бульбонії

.
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08.07.2024 17:21 Відповісти
Ага видел я карту сегодня: на востоке красный самальот, на западе зеленый, осталось нарисовать картошку на севере и ятаган на юге. кругом враги, ховайся
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08.07.2024 15:54 Відповісти
А чому пісюнограй не в Україні?
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08.07.2024 15:58 Відповісти
Бо президент у нас не знленській. Журнал Тайм не дасть збрехати
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08.07.2024 16:02 Відповісти
Поїхав до Польщі піписувати чеговий папірець під назвою "безпекова угода"
А тут рашисти довели, що ці бамажки нічого не варті і не гарантують нікому безпеки.
Тільки у Києві на цей час 20 загиблих і 61 постраждалий.

Попіариться та й годі, а загиблих уже не не повернути...
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08.07.2024 16:23 Відповісти
От тільки за ці 2,5 роки Зеля уже багато про різні механізми, програми, та стратегії говорив. Це сильно допомогло дітям в Охматдиті.
Тобто все це цікаво, корисно, але.... в реальності лише ЗСУ стоять на перепоні рашистам. Лише вони, а не різні паперові механізми. Але не впевнений що Зеленський це розуміє.
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08.07.2024 16:42 Відповісти
Та все він розуміє, просто використовує усі ці заходи для піару і для підтвердження що воно легітимне і знову на вибори попреться.

Дурників стало менше, але ще достатньо, щоб голосувати за це створіння

Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.

«Трибюн»
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08.07.2024 17:29 Відповісти
"безпекова" угода не передбачає нічого Тільки добра воля якоїсь з країн передбачає якусь допомогу
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08.07.2024 19:05 Відповісти
Збивати ракети ,якби могли поляки, було б добре.
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08.07.2024 23:36 Відповісти
 
 