Безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України, - Зеленський

Україна та Польща розробляють механізм збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі,

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

"У безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Впевнений, що наші команди разом з військовими пропарюють спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей" - зазначив він.

Окрім того, Україна обговорювала з Польщею передання нових літаків.

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"Друге - окреслена співпраця шодо бойової авіації… Ми порушували питання щодо передання ще літаків, сучасну НАТОвську авіаніку, щоб захистити наше цивільне населення, мережу енергетики", - розповів глава держави.

Зеленський зауважив, що загалом Польща надала Україні вже 44 пакети допомоги, цього року планується передати ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці оборонних підприємств країн, повідомив президент.

Зеленський зауважив, що загалом Польща вже надала Україні 44 пакети допомоги, і на цей рік заплановано ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці між оборонними підприємствами країн.

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