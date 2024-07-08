Безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття ракет та дронів РФ у повітряному просторі України, - Зеленський
Україна та Польща розробляють механізм збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі,
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.
"У безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Впевнений, що наші команди разом з військовими пропарюють спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей" - зазначив він.
Окрім того, Україна обговорювала з Польщею передання нових літаків.
"Друге - окреслена співпраця шодо бойової авіації… Ми порушували питання щодо передання ще літаків, сучасну НАТОвську авіаніку, щоб захистити наше цивільне населення, мережу енергетики", - розповів глава держави.
Зеленський зауважив, що загалом Польща надала Україні вже 44 пакети допомоги, цього року планується передати ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці оборонних підприємств країн, повідомив президент.
Зеленський зауважив, що загалом Польща вже надала Україні 44 пакети допомоги, і на цей рік заплановано ще кілька пакетів, а також розвиток співпраці між оборонними підприємствами країн.
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Очільник ОП наголосив, що в ракеті Х-101 "десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО".
"Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати", - наголосив він.
... ********** віником для сауни...
підписання чергової фількіної грамоти під назвою БЕЗПЕКОВА угода.
Кому сьогодні оті папірці запезпечили БЕЗПЕКУ?
На цей час 20 загиблих та 61 постраждалих!
Чи кавалерійським наскоком спалити мацкву ?
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Шоколад 🍫 від Пороха був для наріту чрєзмєрно брют -альний 😕
Може треба ці всі угоди і формули миру приклеїти до стін Охмадиту, може допоможе?!
"Закрите небо" над Західною Україною ало бути ще навесні-влітку 2022 року ! 👿
напади рашкою з території бульбонії
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А тут рашисти довели, що ці бамажки нічого не варті і не гарантують нікому безпеки.
Тільки у Києві на цей час 20 загиблих і 61 постраждалий.
Попіариться та й годі, а загиблих уже не не повернути...
Тобто все це цікаво, корисно, але.... в реальності лише ЗСУ стоять на перепоні рашистам. Лише вони, а не різні паперові механізми. Але не впевнений що Зеленський це розуміє.
Дурників стало менше, але ще достатньо, щоб голосувати за це створіння
Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.
«Трибюн»