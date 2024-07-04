Польша и Словакия не будут отправлять своих военных в Украину, - президенты
Варшава и Братислава не собираются присылать своих военных в Украину.
Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Петер Пеллегрини, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, польский президент Дуда заявил, что Варшава направляет в Украину военную помощь, но не будет отправлять собственные войска на территорию нашей страны.
"Это было бы втягиванием страны НАТО в войну, поэтому это очень серьезное дело и до сих пор на всех международных площадках, где мы есть, позиция стран НАТО, в том числе, подчеркиваю, позиция Польши и моя очень однозначна: отсылаем в Украину оружие, многое из наших запасов, много помощи высылаем на миллиарды долларов, но не высылаем наших военных", - заявил Дуда.
Кроме того, на пресс-конференции политики отметили, что и Польша, и Словакия готовят украинских военных. Также Дуда и Пеллегрини подчеркнули, что единодушны в осуждении российской агрессии против Украины.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава готовится и в дальнейшем поставлять электроэнергию нашей стране, в том числе в сложный осенне-зимний период.
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Не хотять вони брати у НАТО - чому? Це інша справа. А щоб не так паливно було закидають Україні « корупцію».
Що у країнах НАТО нема корупції? Е.
та з ціркулем вимірювати «рівень корупції».
Якаб корупція зараз не була б в Україні ( хоч нуль)-
в НАТО її заразтне примуть. Крапка.
Ну, не хочите… це не ваш ворог … це ворог твльки України?! До вас він ставиться с « повагою»…? О'кей .
Але навіщо про це Щей і в голос заявляти?!!!
Чому?
Не тому, що бздикливі? Та боїтеся ху&ла.
Ганьба!
Не требо було тиснути про це руки, бо це шлях до вашої поразки!
Украіна зараз як і Польща знаходиться у 1939 році, коли гітлірівці її зьіли!
Попереду Велика Війна.
До 1945 року ще далеко…
Також « Дякуемо» за 6 Патріотів що Польща так і не передала Україні незважаючі на/з наказ США…
Воїни - одне слово!...
Правда, краще б мовчали - хто їх за язик смикає!...
Багато жити не заборониш
"Войсько Польське Берлін брало !
руське войсько помогало"
так мабуть і з москвою буде
"До активації Бригади національні компоненти залишатимуться в складі збройних сил своїх держав".
Очевидно, що український десантно-штурмовий батальйон вже давно на фронті. Польський і литовський батальйони мають завдання захищати кордони своїх країн.
Євросоюз і Україна підписали угоду про гарантії безпеки
США та Велика Британія мають політичні зобов'язання у сфері безпеки та незалежності України (але навіть вони не підписали військових пактів).