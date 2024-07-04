Польша и Словакия не будут отправлять своих военных в Украину, - президенты

Варшава и Братислава не собираются присылать своих военных в Украину.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Петер Пеллегрини, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, польский президент Дуда заявил, что Варшава направляет в Украину военную помощь, но не будет отправлять собственные войска на территорию нашей страны.

"Это было бы втягиванием страны НАТО в войну, поэтому это очень серьезное дело и до сих пор на всех международных площадках, где мы есть, позиция стран НАТО, в том числе, подчеркиваю, позиция Польши и моя очень однозначна: отсылаем в Украину оружие, многое из наших запасов, много помощи высылаем на миллиарды долларов, но не высылаем наших военных", - заявил Дуда.

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Кроме того, на пресс-конференции политики отметили, что и Польша, и Словакия готовят украинских военных. Также Дуда и Пеллегрини подчеркнули, что единодушны в осуждении российской агрессии против Украины.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава готовится и в дальнейшем поставлять электроэнергию нашей стране, в том числе в сложный осенне-зимний период.

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