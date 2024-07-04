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Новости
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Польша и Словакия не будут отправлять своих военных в Украину, - президенты

Польща і Словаччина не відправлятимуть своїх військових в Україну, - президенти

Варшава и Братислава не собираются присылать своих военных в Украину.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Петер Пеллегрини, пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, польский президент Дуда заявил, что Варшава направляет в Украину военную помощь, но не будет отправлять собственные войска на территорию нашей страны.

"Это было бы втягиванием страны НАТО в войну, поэтому это очень серьезное дело и до сих пор на всех международных площадках, где мы есть, позиция стран НАТО, в том числе, подчеркиваю, позиция Польши и моя очень однозначна: отсылаем в Украину оружие, многое из наших запасов, много помощи высылаем на миллиарды долларов, но не высылаем наших военных", - заявил Дуда.

Читайте также: НАТО должно гарантировать непрерывную поддержку Украине для защиты от российской агрессии, - Дуда

Кроме того, на пресс-конференции политики отметили, что и Польша, и Словакия готовят украинских военных. Также Дуда и Пеллегрини подчеркнули, что единодушны в осуждении российской агрессии против Украины.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава готовится и в дальнейшем поставлять электроэнергию нашей стране, в том числе в сложный осенне-зимний период.

Читайте также: Словакия примет участие в новом пакете помощи НАТО для Украины, - президент Пеллегрини

Автор: 

Польша (8510) Словакия (992) Дуда Анджей (771) Петер Пелегрини (16)


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Топ комментарии
+17
Навіщо про це взагалі писати? Ніхто за нас воювати не збирається. Крапка.
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04.07.2024 17:03 Ответить
+12
Дуже мужня заява!...
Воїни - одне слово!...
Правда, краще б мовчали - хто їх за язик смикає!...
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04.07.2024 17:10 Ответить
+9
не сходіть під себе з переляку, голуби миру
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04.07.2024 17:20 Ответить
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Навіщо про це взагалі писати? Ніхто за нас воювати не збирається. Крапка.
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04.07.2024 17:03 Ответить
ніхто нас у нато чи ес приймати теж не збирається, але ведь щодня ж пишуть.
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04.07.2024 17:25 Ответить
Хай пишуть, аби зброя вчасно надходила. Нас всюди приймуть лише тоді коли ми приберемо (в будь який спосіб!) корупціонерів і трахнемо *********.
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04.07.2024 17:28 Ответить
Нб, невже ти не Розуміешь що розмови про корупцію це не причина, а слідство?!!!

Не хотять вони брати у НАТО - чому? Це інша справа. А щоб не так паливно було закидають Україні « корупцію».

Що у країнах НАТО нема корупції? Е.
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04.07.2024 17:44 Ответить
Я 12 років прожив в так званих "країнах НАТО". Корупція є всюди, але її розміри там в сотні разів менші за нашу. Та ж "тіньова економіка" у нас перевищує 60%, а в "натівських країнах" це від 5 до 12% максимум і це лише в кримінальних видах бізнесу - зброя, проституція, наркотики. У нас корупція основа будь якого бізнесу...
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04.07.2024 17:48 Ответить
Так давай мірятися хто де довше мешкувава

та з ціркулем вимірювати «рівень корупції».

Якаб корупція зараз не була б в Україні ( хоч нуль)-
в НАТО її заразтне примуть. Крапка.
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04.07.2024 17:55 Ответить
Навіщо про це повідомляти ху&ла?! Ось питання!

Ну, не хочите… це не ваш ворог … це ворог твльки України?! До вас він ставиться с « повагою»…? О'кей .

Але навіщо про це Щей і в голос заявляти?!!!
Чому?
Не тому, що бздикливі? Та боїтеся ху&ла.
Ганьба!

Не требо було тиснути про це руки, бо це шлях до вашої поразки!

Украіна зараз як і Польща знаходиться у 1939 році, коли гітлірівці її зьіли!
Попереду Велика Війна.

До 1945 року ще далеко…
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04.07.2024 17:39 Ответить
Особлива «подяка « Дуді, за те що хоч у спину не стріляють, а тільки блокують кардон.

Також « Дякуемо» за 6 Патріотів що Польща так і не передала Україні незважаючі на/з наказ США…
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04.07.2024 17:50 Ответить
Він чекає вдалого моменту...
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04.07.2024 20:23 Ответить
Бред.
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04.07.2024 18:57 Ответить
Це тому вони так приязно та радісно за ручечки побралися?
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04.07.2024 17:05 Ответить
Цілком вірне рішення - бо вони будуть у тому списку 14 бригад котрі зеленский залишив без зброї ,дерьмак йьому у поміч.
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04.07.2024 17:08 Ответить
Вчергове підтвердили свою неспроможність
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04.07.2024 17:09 Ответить
Дуже мужня заява!...
Воїни - одне слово!...
Правда, краще б мовчали - хто їх за язик смикає!...
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04.07.2024 17:10 Ответить
Відзвітували путлеру
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04.07.2024 18:59 Ответить
Дівчатка, для чого спідниці познімали і в штани влізли?
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04.07.2024 17:15 Ответить
не сходіть під себе з переляку, голуби миру
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04.07.2024 17:20 Ответить
невже хтось очікував від них сміливості? Це ж посіпака Фіцо і той ПіСюн який казав в ООн що Україна це потопельник який може потягнути за собою Польщу
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04.07.2024 17:22 Ответить
так і не треба....будете воювати на своїй території
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04.07.2024 17:22 Ответить
Та вже казали ,що вони по третьому разу відчитуються
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04.07.2024 17:24 Ответить
От би рашисти через сябрів завітали до пшеків... Цікаво що б ті сцикуни скиглили і чи блокували б кордони тракторами
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04.07.2024 17:24 Ответить
Та вже якось хочеться це. побачити.
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04.07.2024 17:36 Ответить
От би Китайці через Сибір і Урал завітали в твою Москву, дурний кацапе
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04.07.2024 19:13 Ответить
Їх там багато, туристи...
Багато жити не заборониш
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04.07.2024 20:24 Ответить
Їм "бєлий бєлєт" полагається!
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04.07.2024 17:25 Ответить
Вони підміняють цим безтолковим пи₴діжом про війська невідправкою зброї в Україну? Клован сказав що у нас 14 бригад в тилу сидять і чекають зброю.
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04.07.2024 17:42 Ответить
Это они перед ****** там оправдываются.
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04.07.2024 17:54 Ответить
Кожен день хтось із них "не відправляє війська в Україну",коли останній "не відправляє",все починається знову й так по колу.
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04.07.2024 17:56 Ответить
А що ,хтось сумнівався?
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04.07.2024 17:56 Ответить
В часи серіалу "Чотири танкісти і собака" була така приказка :

"Войсько Польське Берлін брало !
руське войсько помогало"

так мабуть і з москвою буде
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04.07.2024 17:59 Ответить
"Мужня" заява двох сцикливих лідерів.
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04.07.2024 18:07 Ответить
А чего им врать. Макрон уже наотправлял.
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04.07.2024 18:10 Ответить
Цікаво, а де ця ПолЛітУкр бригада поділася? Чому вона не на фронті? Чи це типу свадєбна бригада?
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04.07.2024 18:20 Ответить
Це надзвичайно дурне питання - цілі створення цієї бригади зрозумілі : "Бригада бере участь участь у міжнародних операціях на основі мандату Ради Безпеки ООН."
"До активації Бригади національні компоненти залишатимуться в складі збройних сил своїх держав".
Очевидно, що український десантно-штурмовий батальйон вже давно на фронті. Польський і литовський батальйони мають завдання захищати кордони своїх країн.
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04.07.2024 20:07 Ответить
Ну-ну
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04.07.2024 18:33 Ответить
Тут зібрався мітинг сільських дурнів... А навіщо полякам чи словакам посилати свої війська в Україну? У Будапешті підписували якісь гарантії? А може вони мали військовий союз з Україною? Гарантії безпеки для України підписали американці та британці- і їхній сранний обов'язок їх виконувати.
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04.07.2024 19:35 Ответить
27 червня 2024

Євросоюз і Україна підписали угоду про гарантії безпеки
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04.07.2024 20:27 Ответить
Відкрийте і прочитайте які там гарантії. Це гарантії допомоги, а не безпеки. Те, що зєля їх так назвав щоб його лохторату подобалося, не міняє суті документа
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04.07.2024 20:38 Ответить
Важливе питання: які європейські країни підписали військовий союз з Україною і в якому пункті договору є зобов'язання направити збройні сили воювати в Україну? Жодна країна не підписала? Такого пункту немає?
США та Велика Британія мають політичні зобов'язання у сфері безпеки та незалежності України (але навіть вони не підписали військових пактів).
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04.07.2024 20:54 Ответить
(с) Гарантії безпеки для України підписали американці та британці
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04.07.2024 21:48 Ответить
 
 