Словакия готовится поставлять Украине электроэнергию в осенне-зимний период, - президент Пеллегрини

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия поставила Киеву 40 тыс. кВт/ч электроэнергии. Братислава готовится и далее поставлять электроэнергию нашей стране, в том числе - в сложный осенне-зимний период.

Об этом рассказал президент Словакии Петер Пеллегрини во время совместной конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Пеллегрини, Словакия является значительным партнером Украины в вопросе поставок электроэнергии.

"Он начала военного конфликта Словакия поставила в Украину более 40 тыс. кВт ч электроэнергии, что, определенным образом, привело к стабилизации энергосистемы Украины. Мы готовимся к осенне-зимнему сезону, который, вероятно, будет критическим для Украины", - сказал глава Словакии.

Пеллегрини также заверил Дуду в том, что Словакия имеет "такой же взгляд на неспровоцированную агрессию России" против Украины.

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"Словакия не признает ни аннексии Крыма, ни изменения границ, происходящих силой, с нарушением всех международных норм", - заявил политик.

Он добавил, что хотя Словакию "часто представляют другим образом", все же она выполняет много работы в вопросе поддержки Украины. В частности, по его словам, Словакия задействовала свои государственные компании или компании с государственным капиталом к увеличению военной продукции.

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