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Новости Помощь Украине
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Словакия готовится поставлять Украине электроэнергию в осенне-зимний период, - президент Пеллегрини

Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період, - президент країни Пеллегріні

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия поставила Киеву 40 тыс. кВт/ч электроэнергии. Братислава готовится и далее поставлять электроэнергию нашей стране, в том числе - в сложный осенне-зимний период.

Об этом рассказал президент Словакии Петер Пеллегрини во время совместной конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Пеллегрини, Словакия является значительным партнером Украины в вопросе поставок электроэнергии.

"Он начала военного конфликта Словакия поставила в Украину более 40 тыс. кВт ч электроэнергии, что, определенным образом, привело к стабилизации энергосистемы Украины. Мы готовимся к осенне-зимнему сезону, который, вероятно, будет критическим для Украины", - сказал глава Словакии.

Пеллегрини также заверил Дуду в том, что Словакия имеет "такой же взгляд на неспровоцированную агрессию России" против Украины.

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"Словакия не признает ни аннексии Крыма, ни изменения границ, происходящих силой, с нарушением всех международных норм", - заявил политик.

Он добавил, что хотя Словакию "часто представляют другим образом", все же она выполняет много работы в вопросе поддержки Украины. В частности, по его словам, Словакия задействовала свои государственные компании или компании с государственным капиталом к увеличению военной продукции.

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Автор: 

Словакия (992) поставки (223) Тарифы на электроэнергию (2174) Петер Пелегрини (16)


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Топ комментарии
+3
40 тис. кВт*годин? Когось глючить.
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04.07.2024 14:21 Ответить
+3
40 тисяч квт*год приблизно споживає один багатоквартирний будинок за місяць.
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04.07.2024 14:34 Ответить
+2
Шкода, що не назвав ціни за е/е.
Але в будь-якому випадку вона буде ринковою. І до кінцевого споживача доходитиме десь в межах вісім-десять гривень за кіловат...
Так що приготуймося... платити більше...
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04.07.2024 14:22 Ответить
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40 тис. кВт*годин? Когось глючить.
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04.07.2024 14:21 Ответить
Шкода, що не назвав ціни за е/е.
Але в будь-якому випадку вона буде ринковою. І до кінцевого споживача доходитиме десь в межах вісім-десять гривень за кіловат...
Так що приготуймося... платити більше...
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04.07.2024 14:22 Ответить
Можна заощаджувати. Не вмикати цілодобово теплу підлогу. Не вмикати в усіх кімнатах світло на усю потужність. Не вмикати телевізор, слухаючи його однім вухом, коли читаєш новини чи працюєш за ноутбком. Не вмикати щоразу пральну машину, коли дитина забруднила одну футболку. Звик користуватись усім без обмежень ? Ну, значить кошти на це є.
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04.07.2024 14:40 Ответить
Ну, перші два пункти - не про мене. Моя сім'я споживає (коли нема вимкнень) 120-130квт
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04.07.2024 14:43 Ответить
Я про тих, хто споживає кіловатт 300-500. Якщо сім'я працююча, то навіть по 10 грн х 130 квт = 1300 грн в місяць. Я не виправдовую будь-які підвищення, але такі суми ще цілком можна потягнути. Тож не усе ще пропало.
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04.07.2024 15:02 Ответить
Зелені з кацапами так працюють над блекаутом ,а Словаччина, Румунія і інші не дають
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04.07.2024 14:29 Ответить
40 тисяч квт*год приблизно споживає один багатоквартирний будинок за місяць.
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04.07.2024 14:34 Ответить
Якщо транзит газу збережеться, а так тільки до січня...
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04.07.2024 16:32 Ответить
Губу не розкатуйте - ще фіцо своє слово не сказав !...
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04.07.2024 16:35 Ответить
наші світлоаферисти шукають шляхи випрадати постачання енергії щоб нарід заткнувся на фоні великої брехні та дерибану а що більш авторитетних поставщіків не знайшли,до прикладу Шольца,він вже в темі перегону ,,лишніх Мвт,, до єс😁😁😁
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04.07.2024 18:05 Ответить
 
 