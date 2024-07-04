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Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період, - президент Пеллегріні

Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період, - президент країни Пеллегріні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина поставила Києву 40 тис. кВт/год електроенергії. Братислава готується й надалі постачати електроенергію нашій країні, зокрема у складний осінньо-зимовий період.

Про це розповів президент Словаччини Петер Пеллегріні під час спільної конференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Пеллегріні, Словаччина є значним партнером України у питанні постачання електроенергії.

"Він початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тис. кВт год електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України", - сказав очільник Словаччини.

Пеллегріні також запевнив Дуду в тому, що Словаччина має "такий же погляд на неспровоковану агресію Росії" проти України.

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"Словаччина не визнає ані анексії Криму, ані зміни кордонів, що відбувається силою з порушенням усіх міжнародних норм", - заявив політик.

Він додав, що хоча Словаччину "часто представляють іншим чином", все ж вона виконує багато роботи в питанні підтримки України. Зокрема, за його словами, Словаччина задіяла свої державні компанії чи компанії з державним капіталом до збільшення військової продукції.

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Автор: 

Словаччина (1113) поставки (272) електроенергія (6253) Пеллегріні Петер (15)


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Топ коментарі
+3
40 тис. кВт*годин? Когось глючить.
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04.07.2024 14:21 Відповісти
+3
40 тисяч квт*год приблизно споживає один багатоквартирний будинок за місяць.
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04.07.2024 14:34 Відповісти
+2
Шкода, що не назвав ціни за е/е.
Але в будь-якому випадку вона буде ринковою. І до кінцевого споживача доходитиме десь в межах вісім-десять гривень за кіловат...
Так що приготуймося... платити більше...
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04.07.2024 14:22 Відповісти
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40 тис. кВт*годин? Когось глючить.
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04.07.2024 14:21 Відповісти
Шкода, що не назвав ціни за е/е.
Але в будь-якому випадку вона буде ринковою. І до кінцевого споживача доходитиме десь в межах вісім-десять гривень за кіловат...
Так що приготуймося... платити більше...
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04.07.2024 14:22 Відповісти
Можна заощаджувати. Не вмикати цілодобово теплу підлогу. Не вмикати в усіх кімнатах світло на усю потужність. Не вмикати телевізор, слухаючи його однім вухом, коли читаєш новини чи працюєш за ноутбком. Не вмикати щоразу пральну машину, коли дитина забруднила одну футболку. Звик користуватись усім без обмежень ? Ну, значить кошти на це є.
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04.07.2024 14:40 Відповісти
Ну, перші два пункти - не про мене. Моя сім'я споживає (коли нема вимкнень) 120-130квт
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04.07.2024 14:43 Відповісти
Я про тих, хто споживає кіловатт 300-500. Якщо сім'я працююча, то навіть по 10 грн х 130 квт = 1300 грн в місяць. Я не виправдовую будь-які підвищення, але такі суми ще цілком можна потягнути. Тож не усе ще пропало.
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04.07.2024 15:02 Відповісти
Зелені з кацапами так працюють над блекаутом ,а Словаччина, Румунія і інші не дають
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04.07.2024 14:29 Відповісти
40 тисяч квт*год приблизно споживає один багатоквартирний будинок за місяць.
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04.07.2024 14:34 Відповісти
Якщо транзит газу збережеться, а так тільки до січня...
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04.07.2024 16:32 Відповісти
Губу не розкатуйте - ще фіцо своє слово не сказав !...
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04.07.2024 16:35 Відповісти
наші світлоаферисти шукають шляхи випрадати постачання енергії щоб нарід заткнувся на фоні великої брехні та дерибану а що більш авторитетних поставщіків не знайшли,до прикладу Шольца,він вже в темі перегону ,,лишніх Мвт,, до єс😁😁😁
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04.07.2024 18:05 Відповісти
 
 