Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період, - президент Пеллегріні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина поставила Києву 40 тис. кВт/год електроенергії. Братислава готується й надалі постачати електроенергію нашій країні, зокрема у складний осінньо-зимовий період.
Про це розповів президент Словаччини Петер Пеллегріні під час спільної конференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив Пеллегріні, Словаччина є значним партнером України у питанні постачання електроенергії.
"Він початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тис. кВт год електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України", - сказав очільник Словаччини.
Пеллегріні також запевнив Дуду в тому, що Словаччина має "такий же погляд на неспровоковану агресію Росії" проти України.
"Словаччина не визнає ані анексії Криму, ані зміни кордонів, що відбувається силою з порушенням усіх міжнародних норм", - заявив політик.
Він додав, що хоча Словаччину "часто представляють іншим чином", все ж вона виконує багато роботи в питанні підтримки України. Зокрема, за його словами, Словаччина задіяла свої державні компанії чи компанії з державним капіталом до збільшення військової продукції.
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