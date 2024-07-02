НАТО должно гарантировать непрерывную поддержку Украине для защиты от российской агрессии, - Дуда
На саммите в Вашингтоне НАТО должно гарантировать длительную и непрерывную поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а также по крайней мере подтвердить неотвратимость пути Украины в Альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Польского государства Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем во вторник в Варшаве.
"Мы говорили о том, что НАТО должно гарантировать Украине длительную и непрерывную поддержку до тех пор, пока эта помощь будет нужна, чтобы эффективно защищаться от российской агрессии", - подчеркнул Дуда.
Он отметил, что Североатлантический альянс на саммите должен гарантировать "по меньшей мере неотвратимость пути Украины в НАТО, то есть что это будет зависеть исключительно от воли украинского общества".
Президент Польши также поблагодарил Албанию за предоставление Украине военной помощи для противодействия российской агрессии.
По словам Дуды, НАТО должно начать "новую стратегическую политику" в отношении России. Это означает, что Брюссель должен перестать руководствоваться в отношениях с РФ основополагающим актом НАТО-Россия, который Москва давно уже много раз нарушила, в частности в вопросах нераспространения ядерного оружия, размещая его в Беларуси, а также значительной милитаризации Калининградской области, граничащей с Польшей, сказал он.
"Сейчас нужна новая и твердая политика в отношении России, которая защитит восточный фланг, весь свободный мир от российского империализма и российской агрессии", - подчеркнул Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что двумя "фундаментальными пунктами" на саммите НАТО должны быть постоянная поддержка Киева до завершения войны и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также твердая политика в отношении России.
Дуда также отметил, что приоритетом Польского председательства в Совете ЕС в первой половине следующего года будут действия, направленные на интеграцию Албании, других стран Западных Балкан, а также Украины и Молдовы в Евросоюз.
В свою очередь Бегай подчеркнул, что лучшим средством для противодействия российской агрессии является объединенная Европа, а следовательно, расширение Евросоюза. Он выразил надежду, что Польское председательство в ЕС в первом полугодии следующего года значительно повлияет на процесс евроинтеграции всего балканского региона. Российскую агрессию в Украине президент Албании назвал "самой большой угрозой для мира и безопасности в Европе".
"Албания выражает свою полную солидарность с Украиной и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул албанский лидер. Он добавил, что в контексте российской агрессии Украину надо поддерживать так долго, сколько она в этом будет нуждаться.
"Это не благотворительность, а наша общая инвестиция в наше будущее и мир в мире. Мы верим в будущее Украины в евроатлантической семье и мы поддерживаем стремление Украины стать членом НАТО", - подчеркнул Бегай.
Он напомнил, что несколько месяцев назад Албания совместно с Украиной организовали саммит Украина - Западные Балканы, во время которого все страны Западных Балкан выразили свою поддержку Украине, осуждая неспровоцированную российскую агрессию против Украины.
Напомним, саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
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А що до Польщі? Де 6 патріотів яки США наказала передати з Польщи до України?!
Загубилися?
Де разблокуванння кордону?! То е, то нема…
наведи лад спочатку у відносеннях Польша- Україна, а потім вже ківай на нату…