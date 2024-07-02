НАТО должно гарантировать непрерывную поддержку Украине для защиты от российской агрессии, - Дуда

На саммите в Вашингтоне НАТО должно гарантировать длительную и непрерывную поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а также по крайней мере подтвердить неотвратимость пути Украины в Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Польского государства Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем во вторник в Варшаве.

"Мы говорили о том, что НАТО должно гарантировать Украине длительную и непрерывную поддержку до тех пор, пока эта помощь будет нужна, чтобы эффективно защищаться от российской агрессии", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Североатлантический альянс на саммите должен гарантировать "по меньшей мере неотвратимость пути Украины в НАТО, то есть что это будет зависеть исключительно от воли украинского общества".

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Президент Польши также поблагодарил Албанию за предоставление Украине военной помощи для противодействия российской агрессии.

По словам Дуды, НАТО должно начать "новую стратегическую политику" в отношении России. Это означает, что Брюссель должен перестать руководствоваться в отношениях с РФ основополагающим актом НАТО-Россия, который Москва давно уже много раз нарушила, в частности в вопросах нераспространения ядерного оружия, размещая его в Беларуси, а также значительной милитаризации Калининградской области, граничащей с Польшей, сказал он.

"Сейчас нужна новая и твердая политика в отношении России, которая защитит восточный фланг, весь свободный мир от российского империализма и российской агрессии", - подчеркнул Дуда.

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Президент Польши подчеркнул, что двумя "фундаментальными пунктами" на саммите НАТО должны быть постоянная поддержка Киева до завершения войны и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также твердая политика в отношении России.

Дуда также отметил, что приоритетом Польского председательства в Совете ЕС в первой половине следующего года будут действия, направленные на интеграцию Албании, других стран Западных Балкан, а также Украины и Молдовы в Евросоюз.

В свою очередь Бегай подчеркнул, что лучшим средством для противодействия российской агрессии является объединенная Европа, а следовательно, расширение Евросоюза. Он выразил надежду, что Польское председательство в ЕС в первом полугодии следующего года значительно повлияет на процесс евроинтеграции всего балканского региона. Российскую агрессию в Украине президент Албании назвал "самой большой угрозой для мира и безопасности в Европе".

"Албания выражает свою полную солидарность с Украиной и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул албанский лидер. Он добавил, что в контексте российской агрессии Украину надо поддерживать так долго, сколько она в этом будет нуждаться.

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"Это не благотворительность, а наша общая инвестиция в наше будущее и мир в мире. Мы верим в будущее Украины в евроатлантической семье и мы поддерживаем стремление Украины стать членом НАТО", - подчеркнул Бегай.

Он напомнил, что несколько месяцев назад Албания совместно с Украиной организовали саммит Украина - Западные Балканы, во время которого все страны Западных Балкан выразили свою поддержку Украине, осуждая неспровоцированную российскую агрессию против Украины.

Напомним, саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.