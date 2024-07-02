Зеленский провел разговор с Рютте: Обсудили будущее взаимодействие Украины и НАТО
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным генсеком НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку. Мы продолжим оставаться на связи уже как с новым Генеральным секретарем НАТО.
Поздравил Марка с назначением, обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом", - отметил Зеленский.
Напомним, 26 июня союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса.
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gemixx11 #587387
показать весь комментарий02.07.2024 15:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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