Зеленский провел разговор с Рютте: Обсудили будущее взаимодействие Украины и НАТО

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поблагодарил его за все, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины. Всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку. Мы продолжим оставаться на связи уже как с новым Генеральным секретарем НАТО.



Поздравил Марка с назначением, обсудили будущее взаимодействие Украины с Альянсом", - отметил Зеленский.

Напомним, 26 июня союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса.

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