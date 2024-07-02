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Зеленський провів розмову із Рютте: Обговорили майбутню взаємодію України та НАТО

Володимир Зеленський провів розмову із Марком Рютте

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку. Ми продовжимо залишатися на зв’язку вже як із новим Генеральним секретарем НАТО.

Привітав Марка з призначенням, обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Альянсу.

Читайте: Нідерланди мають продовжувати підтримку України, - Рютте у прощальному відеозверненні на посаді прем’єра

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) НАТО (6530) Рютте Марк (425)


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ДАЙТЕ ХОЧ ШО НЕБУТЬ-це не взаємодія.це випрошування
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02.07.2024 15:39 Відповісти
 
 