Зеленський провів розмову із Рютте: Обговорили майбутню взаємодію України та НАТО

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку. Ми продовжимо залишатися на зв’язку вже як із новим Генеральним секретарем НАТО.



Привітав Марка з призначенням, обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Альянсу.

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