Зеленський провів розмову із Рютте: Обговорили майбутню взаємодію України та НАТО
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку. Ми продовжимо залишатися на зв’язку вже як із новим Генеральним секретарем НАТО.
Привітав Марка з призначенням, обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Альянсу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gemixx11 #587387
показати весь коментар02.07.2024 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль