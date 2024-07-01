Нідерланди мають продовжувати підтримку України, - Рютте у прощальному відеозверненні на посаді прем’єра

Про це він заявив у прощальному відеозверненні на посаді прем’єра Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після MH17 я усвідомив, наскільки важливо для країни не залишатися на самоті у світі, повному заворушень та загроз. Як країни, які працюють разом, також захищають одна одну. І наскільки важливо, щоб наша країна була членом Євросоюзу та НАТО. Достатньо одного погляду на карту світу, щоб зрозуміти це. Я повторюю ще раз: разом ми сильніші, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна знаходиться лише за кілька годин польоту від нашої країни, ця думка має мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Задля миру там та безпеки тут", - сказав Рютте.

Рютте також нагадав, що вже за кілька тижнів буде 10 років з дня трагедії MH17.

Також читайте: Прем’єра Нідерландів Рютте обрано новим генсеком НАТО

"Особисто для мене MH17 - мабуть, найрадикальніша та найемоційніша подія за весь час мого прем'єрства. Я завжди намагався бути опорою для рідних", - сказав він.