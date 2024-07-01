Нидерланды должны продолжать поддержку Украины, - Рютте в прощальном видеообращении в должности премьера

Об этом он заявил в прощальном видеообращении на посту премьера Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"После MH17 я осознал, насколько важно для страны не оставаться в одиночестве в мире, полном беспорядков и угроз. Как страны, работающие вместе, также защищают друг друга. И насколько важно, чтобы наша страна была членом Евросоюза и НАТО. Достаточно одного взгляда на карту мира, чтобы понять это. Я повторяю еще раз: вместе мы сильнее, чем в одиночку. Особенно сейчас, когда война находится всего в нескольких часах полета от нашей страны, эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину. Ради мира там и безопасности здесь", - сказал Рютте.

Рютте также напомнил, что уже через несколько недель будет 10 лет со дня трагедии MH17.

Также читайте: Премьер Нидерландов Рютте избран новым генсеком НАТО

"Лично для меня MH17 - пожалуй, самое радикальное и эмоциональное событие за все время моего премьерства. Я всегда старался быть опорой для родных", - сказал он.