Премьер Нидерландов Рютте избран новым генсеком НАТО
В среду, 26 июня, союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.
Как отмечается, Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.
На этом посту Рютте заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет - с 2014 года.
Рютте начнет исполнять свои обязанности на посту с 1 октября, когда срок полномочий Йенса Столтенберга завершится.
Ранее генсек НАТО Столтенберг назвал Рютте "сильным кандидатом".
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У липні 2023 року Рютте остаточно попрощався з посадою прем'єрa Нідерландів, ставши лише виконувачем обов'язків прем'єра на той час, поки не буде створено новий уряд.
Рютте виступив за надання Україні озброєнь, надав Києву гаубиці та винищувачі F-16 з запасів армії Нідерландів.
Між своєю скромною квартирою в Гаазі та офісом прем'єра він переміщався на велосипеді. Крім того, будучи талановитим піаністом, Рютте не цурався заграти на громадському фортепіано на головному вокзалі міста.