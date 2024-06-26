Премьер Нидерландов Рютте избран новым генсеком НАТО

В среду, 26 июня, союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Как отмечается, Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

На этом посту Рютте заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет - с 2014 года.

Рютте начнет исполнять свои обязанности на посту с 1 октября, когда срок полномочий Йенса Столтенберга завершится.

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Ранее генсек НАТО Столтенберг назвал Рютте "сильным кандидатом".