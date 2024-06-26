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Премьер Нидерландов Рютте избран новым генсеком НАТО

Марка Рютте обрано новим генсеком НАТО

В среду, 26 июня, союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Как отмечается, Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

На этом посту Рютте заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет - с 2014 года.

Рютте начнет исполнять свои обязанности на посту с 1 октября, когда срок полномочий Йенса Столтенберга завершится.

Также читайте: Путин паникует, - Рютте о "мирном плане" РФ

Ранее генсек НАТО Столтенберг назвал Рютте "сильным кандидатом".

Марк Рютте та Єнс Столтенберг

Автор: 

назначение (2179) НАТО (10042) Рютте Марк (374)


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Топ комментарии
+13
Мої вітання .
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26.06.2024 11:51
+11
отомсти за МН-17
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26.06.2024 12:03
+10
Може, нарешті НАТО зрушиться з "мертвої точки"?
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26.06.2024 11:52
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Мої вітання .
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26.06.2024 11:51 Ответить
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26.06.2024 11:52 Ответить
Може, нарешті НАТО зрушиться з "мертвої точки"?
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26.06.2024 11:52 Ответить
@уйлу та @уйлостану - @ізда
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26.06.2024 11:53 Ответить
Як за Столтенберга чи вже повна?
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26.06.2024 11:57 Ответить
як за сивочолого
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26.06.2024 11:59 Ответить
пліснявою завоняло
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26.06.2024 12:18 Ответить
Та не кажіть.. усі вікна позачиняв... Хоча ж спека неймовірна.
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26.06.2024 22:16 Ответить
отомсти за МН-17
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26.06.2024 12:03 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
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26.06.2024 15:07 Ответить
це конкретний і послідовний ненависник рашки
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26.06.2024 12:04 Ответить
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26.06.2024 12:10 Ответить
Це круто! Він офіційно не любить кацапів. За весь час скільки він у руля в НЛ він жодного разу не мав ніяких зустрічей з ******. І, на відміну від всякий Штайнмайєрів, купити його не вийде.
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26.06.2024 12:20 Ответить
ну, що ж, чекаю першу про мову, про мір во всьом міре!
переговори!
замороження!
не треба ескалації!
ніт, ядерній війні!
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26.06.2024 12:20 Ответить
Кацапи готуйте ведра, зараз з екранів ваших зомбояшиків річки лайна піл'ються.
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26.06.2024 12:23 Ответить
Это супер. Рютте хорошо знает что из себя представляен Россия . Особенно после сбитого боинга .
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26.06.2024 12:33 Ответить
ну хоч якийсь умовний позитив. сподіваємось, Рютте на новій посаді стане ще більшим яструбом
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26.06.2024 12:54 Ответить
Цей дядько назвав останні пропозиції муйла "гімняними" - отож він дуже добрий Генсек НАТО,
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26.06.2024 13:13 Ответить
Перша гарна новина за останні дні. Тепер будемо подивитись ...
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26.06.2024 13:37 Ответить
Руководство НАТО не планирует выдавать Украине приглашение в альянс на ближайшем саммите. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
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26.06.2024 20:24 Ответить
DW

У липні 2023 року Рютте остаточно попрощався з посадою прем'єрa Нідерландів, ставши лише виконувачем обов'язків прем'єра на той час, поки не буде створено новий уряд.
Рютте виступив за надання Україні озброєнь, надав Києву гаубиці та винищувачі F-16 з запасів армії Нідерландів.

Між своєю скромною квартирою в Гаазі та офісом прем'єра він переміщався на велосипеді. Крім того, будучи талановитим піаністом, Рютте не цурався заграти на громадському фортепіано на головному вокзалі міста.

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26.06.2024 23:49 Ответить
Ви хочете, щоби мене грохнули? - Зеленський про те, чому не їздить на велосипеді.

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27.06.2024 00:00 Ответить
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27.06.2024 00:02 Ответить
 
 