Рютте – сильный кандидат на пост генсека НАТО, - Столтенберг

НАТО очень близко к избранию нового генсека Альянса. Премьер Нидерландов Марк Рютте - сильный кандидат для этой должности.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во время беседы с представителями СМИ в Вашингтоне 18 июня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что поскольку сам не выбирает преемника, то не будет делать заявлений относительно того, кто станет новым генсеком НАТО.

Вместе с тем Столтенберг выразил мнение, что члены блока "близки к завершению" в вопросе следующего главы Альянса. На это, в частности, повлияло решение венгерского премьер-министра Виктор Орбана относительно поддержки кандидатуры Рютте.

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"Но после сегодняшнего заявления премьер-министра Орбана, я считаю очевидным, что мы очень близки к завершению в Альянсе, когда члены Альянса изберут следующего Генерального секретаря", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что "это хорошая новость"

"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. Он имеет большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас, для НАТО, а также для меня", - высказался Столтенберг.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО