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Рютте – сильный кандидат на пост генсека НАТО, - Столтенберг

Марк Рютте кандидат на посаду генсека НАТО

НАТО очень близко к избранию нового генсека Альянса. Премьер Нидерландов Марк Рютте - сильный кандидат для этой должности.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во время беседы с представителями СМИ в Вашингтоне 18 июня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что поскольку сам не выбирает преемника, то не будет делать заявлений относительно того, кто станет новым генсеком НАТО.

Вместе с тем Столтенберг выразил мнение, что члены блока "близки к завершению" в вопросе следующего главы Альянса. На это, в частности, повлияло решение венгерского премьер-министра Виктор Орбана относительно поддержки кандидатуры Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, открыв путь на эту должность для Рютте, - СМИ

"Но после сегодняшнего заявления премьер-министра Орбана, я считаю очевидным, что мы очень близки к завершению в Альянсе, когда члены Альянса изберут следующего Генерального секретаря", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что "это хорошая новость"

"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. Он имеет большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас, для НАТО, а также для меня", - высказался Столтенберг.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО

Автор: 

НАТО (10005) Столтенберг Йенс (1620) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+2
Мріяти, як правило, не шкідливо.
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19.06.2024 08:42
+2
Найкращим кандидатом була б Урсула. Вона єдина з ******** політиків у кого сталеві яйця, та й паРашу вона ненавидить люто.
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19.06.2024 09:33
+1
краще буде занепокоюватися
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19.06.2024 06:41
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краще буде занепокоюватися
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19.06.2024 06:41 Ответить
Рюте буде такеж пусте місто як і Столтенберг.

А от Боріс Джонсон був би на місті!
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19.06.2024 09:24 Ответить
Я не знаю, яким буде Рютте, але, головною країною в НАТО стала венгрія.
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19.06.2024 06:59 Ответить
з чого ви це взяли?все добре.Хай орбан думає що він головний,але закінчиться у нас війна і орбану покажуть його місце.А можливо і раніше.Радикалізм тут не працює.Махать шаблею не приходиться.Приходиться іти на компроміс,навіть з такими негідниками
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19.06.2024 08:18 Ответить
головна краъна без армии,вернее она есть в числе 35 танков т72,мощщааа)
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19.06.2024 09:07 Ответить
Настане час і ми прочитаєм:Залужний---сильний кандидат на посаду генсека НАТО .
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19.06.2024 08:08 Ответить
Мріяти, як правило, не шкідливо.
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19.06.2024 08:42 Ответить
Найкращим кандидатом була б Урсула. Вона єдина з ******** політиків у кого сталеві яйця, та й паРашу вона ненавидить люто.
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19.06.2024 09:33 Ответить
та мабуть ніт. Урсула зі своїми сталевими яйцями принесе більше користі для України на посаді Голови Єврокомісії у разі її повторного перепризначення. бо зараз в Європі розвелось багато ліваків і, після останніх виборів, ультраправих. Тож там роботи у неї буде непочатий край, щоб ту всю братію тримати в рукавицях. А от щодо НАТО, то тут все одно важливіша позиція Пентагону, ніж самого Генсека НАТО. Рютте на цій посаді буде в самий раз.
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19.06.2024 11:40 Ответить
Рютте назвав пропозиції ***** "гімняними" - от тому він найкращий претендент на цю посаду.
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19.06.2024 11:35 Ответить
 
 