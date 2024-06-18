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Новости
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Орбан подтвердил, что Венгрия не против, чтобы Рютте стал следующим генсеком НАТО

Орбан підтвердив, що Угорщина не проти, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что он не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом Орбан сообщил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Венгрии отметил, что для него было важно, чтобы следующий генсек НАТО поддержал его договоренность с Йенсом Столтенбергом. Ключевым моментом этой договоренности является то, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине, а также, что никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".

"Наш следующий шаг на этой неделе заключался в том, чтобы убедиться, что это соглашение выдержит испытание временем", - говорится в сообщении Орбана.

Венгерский политик сказал, что накануне во время встречи в Брюсселе Рютте заверил его, что поддерживает вышеупомянутую договоренность и будет продолжать делать это, когда станет генсеком НАТО.

Кроме этого, Орбан добавил, что Рютте также заверил, что его целью на посту генсека НАТО "будет отношение ко всем членам Альянса с одинаковым уровнем понимания и уважения".

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"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", - заявил глава правительства Венгрии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытается договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не ветировал его кандидатуру на должность генсека НАТО.

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Автор: 

НАТО (10005) Рютте Марк (358) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+5
крім орбана треба ще запитати дозволу
в безуглоїrh
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18.06.2024 18:42
+4
Рютте наша людина !

чимало вже допоміг Україні

.
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18.06.2024 18:37
+3
ви думаєте, у ролі генсека він нам сильно допоможе? Звісно тому орбан й не проти
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18.06.2024 18:49
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Рютте наша людина !

чимало вже допоміг Україні

.
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18.06.2024 18:37 Ответить
ви думаєте, у ролі генсека він нам сильно допоможе? Звісно тому орбан й не проти
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18.06.2024 18:49 Ответить
не сильно, але допоможе.
Рютте - сильний і вправний політик
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18.06.2024 19:10 Ответить
в цифрах сколько может это быть? и как пример сколько помог Столтенберг в цифрах?

кстати почему именно Столтенберг наиболее лояльно и резко высказывается в пользу увеличения поддержки? потому, что он не принимает никаких решений об отправке в Украину оружия.
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19.06.2024 01:18 Ответить
А як же це?

«Ключовим моментом цієї домовленості є те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності в Україні, а також, що жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки"???!!!

Заміна буде «єквівалентна»-
ніякий Столтенберг на ніякого Рюте…
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19.06.2024 04:50 Ответить
крім орбана треба ще запитати дозволу
в безуглоїrh
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18.06.2024 18:42 Ответить
Якшо Орбан дав добро - то посада генсека НАТО в РЮТТЕ вже в кармані
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18.06.2024 18:43 Ответить
Широка у них страна такая! Много в ней Иванов Дурачков... Я другой такой страны не знаю, Чтоб так много в ней жили дураков!
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18.06.2024 18:44 Ответить
Молодец, возьми с полки чебурек.
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18.06.2024 18:56 Ответить
Странно что он Патрушева на эту должность не выдвинул, ну или Медведева на худой конец
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18.06.2024 18:45 Ответить
Орбан, тобі кізда!!! Тобі ж, падла, що плешивий гітлер казав? А казав він - запамʼятай кріпко Вітьок, я не за те тобі плачу бабло що б всякий натівський поц Рютте раптово на керівні посади в альянсі висувався…. А ти наказу царька не виконав! Ну то надішле до тебе куйло двох кідорасів - чепигу та петрова, вони тобі дупу на фашистський хрест розірвуть та козячу морду зроблять. А гроші, Вітьок, тепер повернути прийдеться….
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18.06.2024 18:51 Ответить
Дивно влаштоване це НАТО разом з ЄС ,якщо рішення євроциган ,на кшталт Орбана ,має значення.
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18.06.2024 18:54 Ответить
Такі правила дєрмократії...чим більше утворення тим менш воно гнучке, дуже важко знаходити спільне...В тоталітарних імперіях управління існує лише завдяки примусовій уровниловці та террору як при сталіні...і вона в кінці кінців розсипається...а в демократичних створіннях розвал починається миттєво....ну не можуть всі думати і робити однаково
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18.06.2024 19:05 Ответить
Орбан не проти = поганий знак
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18.06.2024 19:14 Ответить
це коли в тебе не питають яка в тебе автівка а ти такий з гордістю кожному зустрічному - а в мене є Порш.. а взагалі чарівного пендаля Органу прописали от би членограю так
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18.06.2024 19:50 Ответить
Ура, Орбан дав дозвіл….
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18.06.2024 19:58 Ответить
Значить можливо цей Рютте не сильно підходить Орбану - ось Орбан і включив деякий психологічний прийом .
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18.06.2024 21:56 Ответить
та хто його питав
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18.06.2024 21:58 Ответить
 
 