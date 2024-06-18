Орбан подтвердил, что Венгрия не против, чтобы Рютте стал следующим генсеком НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что он не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом Орбан сообщил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Венгрии отметил, что для него было важно, чтобы следующий генсек НАТО поддержал его договоренность с Йенсом Столтенбергом. Ключевым моментом этой договоренности является то, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине, а также, что никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".

"Наш следующий шаг на этой неделе заключался в том, чтобы убедиться, что это соглашение выдержит испытание временем", - говорится в сообщении Орбана.

Венгерский политик сказал, что накануне во время встречи в Брюсселе Рютте заверил его, что поддерживает вышеупомянутую договоренность и будет продолжать делать это, когда станет генсеком НАТО.

Кроме этого, Орбан добавил, что Рютте также заверил, что его целью на посту генсека НАТО "будет отношение ко всем членам Альянса с одинаковым уровнем понимания и уважения".

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"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", - заявил глава правительства Венгрии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытается договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не ветировал его кандидатуру на должность генсека НАТО.

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