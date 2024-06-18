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Новини
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Орбан підтвердив, що Угорщина не проти, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО

Орбан підтвердив, що Угорщина не проти, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що він не виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це Орбан повідомив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що для нього було важливо, щоб наступний генсек НАТО підтримав його домовленість з Єнсом Столтенбергом. Ключовим моментом цієї домовленості є те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності НАТО в Україні, а також, що жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки".

"Наш наступний крок цього тижня полягав у тому, щоб переконатися, що ця угода витримає випробування часом", - йдеться у дописі Орбана.

Угорський політик сказав, що напередодні під час зустрічі у Брюсселі Рютте запевнив його, що підтримує вищезгадану домовленість і продовжуватиме робити це, коли стане генсеком НАТО.

Крім цього, Орбан додав, що Рютте також запевнив, що його метою на посаді генсека НАТО "буде ставлення до усіх членів Альянсу з однаковим рівнем розуміння і поваги".

Читайте також: Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Орбан його підтримає, - Financial Times

"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем’єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", - заявив очільник уряду Угорщини.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте намагається домовитися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб той не ветував його кандидатуру на посаду генсека НАТО.

Читайте також: НАТО обмежило обмін розвідданими з Угорщиною, - ЗМІ

Автор: 

НАТО (6463) Рютте Марк (401) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+5
крім орбана треба ще запитати дозволу
в безуглоїrh
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18.06.2024 18:42
+4
Рютте наша людина !

чимало вже допоміг Україні

.
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18.06.2024 18:37
+3
ви думаєте, у ролі генсека він нам сильно допоможе? Звісно тому орбан й не проти
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18.06.2024 18:49
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Рютте наша людина !

чимало вже допоміг Україні

.
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18.06.2024 18:37 Відповісти
ви думаєте, у ролі генсека він нам сильно допоможе? Звісно тому орбан й не проти
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18.06.2024 18:49 Відповісти
не сильно, але допоможе.
Рютте - сильний і вправний політик
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18.06.2024 19:10 Відповісти
в цифрах сколько может это быть? и как пример сколько помог Столтенберг в цифрах?

кстати почему именно Столтенберг наиболее лояльно и резко высказывается в пользу увеличения поддержки? потому, что он не принимает никаких решений об отправке в Украину оружия.
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19.06.2024 01:18 Відповісти
А як же це?

«Ключовим моментом цієї домовленості є те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності в Україні, а також, що жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки"???!!!

Заміна буде «єквівалентна»-
ніякий Столтенберг на ніякого Рюте…
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19.06.2024 04:50 Відповісти
крім орбана треба ще запитати дозволу
в безуглоїrh
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18.06.2024 18:42 Відповісти
Якшо Орбан дав добро - то посада генсека НАТО в РЮТТЕ вже в кармані
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18.06.2024 18:43 Відповісти
Широка у них страна такая! Много в ней Иванов Дурачков... Я другой такой страны не знаю, Чтоб так много в ней жили дураков!
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18.06.2024 18:44 Відповісти
Молодец, возьми с полки чебурек.
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18.06.2024 18:56 Відповісти
Странно что он Патрушева на эту должность не выдвинул, ну или Медведева на худой конец
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18.06.2024 18:45 Відповісти
Орбан, тобі кізда!!! Тобі ж, падла, що плешивий гітлер казав? А казав він - запамʼятай кріпко Вітьок, я не за те тобі плачу бабло що б всякий натівський поц Рютте раптово на керівні посади в альянсі висувався…. А ти наказу царька не виконав! Ну то надішле до тебе куйло двох кідорасів - чепигу та петрова, вони тобі дупу на фашистський хрест розірвуть та козячу морду зроблять. А гроші, Вітьок, тепер повернути прийдеться….
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18.06.2024 18:51 Відповісти
Дивно влаштоване це НАТО разом з ЄС ,якщо рішення євроциган ,на кшталт Орбана ,має значення.
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18.06.2024 18:54 Відповісти
Такі правила дєрмократії...чим більше утворення тим менш воно гнучке, дуже важко знаходити спільне...В тоталітарних імперіях управління існує лише завдяки примусовій уровниловці та террору як при сталіні...і вона в кінці кінців розсипається...а в демократичних створіннях розвал починається миттєво....ну не можуть всі думати і робити однаково
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18.06.2024 19:05 Відповісти
Орбан не проти = поганий знак
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18.06.2024 19:14 Відповісти
це коли в тебе не питають яка в тебе автівка а ти такий з гордістю кожному зустрічному - а в мене є Порш.. а взагалі чарівного пендаля Органу прописали от би членограю так
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18.06.2024 19:50 Відповісти
Ура, Орбан дав дозвіл….
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18.06.2024 19:58 Відповісти
Значить можливо цей Рютте не сильно підходить Орбану - ось Орбан і включив деякий психологічний прийом .
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18.06.2024 21:56 Відповісти
та хто його питав
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18.06.2024 21:58 Відповісти
 
 