Орбан підтвердив, що Угорщина не проти, щоб Рютте став наступним генсеком НАТО
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що він не виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.
Про це Орбан повідомив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що для нього було важливо, щоб наступний генсек НАТО підтримав його домовленість з Єнсом Столтенбергом. Ключовим моментом цієї домовленості є те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності НАТО в Україні, а також, що жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки".
"Наш наступний крок цього тижня полягав у тому, щоб переконатися, що ця угода витримає випробування часом", - йдеться у дописі Орбана.
Угорський політик сказав, що напередодні під час зустрічі у Брюсселі Рютте запевнив його, що підтримує вищезгадану домовленість і продовжуватиме робити це, коли стане генсеком НАТО.
Крім цього, Орбан додав, що Рютте також запевнив, що його метою на посаді генсека НАТО "буде ставлення до усіх членів Альянсу з однаковим рівнем розуміння і поваги".
"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем’єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", - заявив очільник уряду Угорщини.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте намагається домовитися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб той не ветував його кандидатуру на посаду генсека НАТО.
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чимало вже допоміг Україні
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Рютте - сильний і вправний політик
кстати почему именно Столтенберг наиболее лояльно и резко высказывается в пользу увеличения поддержки? потому, что он не принимает никаких решений об отправке в Украину оружия.
«Ключовим моментом цієї домовленості є те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності в Україні, а також, що жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки"???!!!
Заміна буде «єквівалентна»-
ніякий Столтенберг на ніякого Рюте…
в безуглоїrh